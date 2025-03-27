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Özgür Özel hem Ekrem İmamoğlu'nu hem Mansur Yavaş'ı çizdi: Resmi adaylığı mümkün olmazsa birisi çıkar aday olur

Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması, CHP içindeki dengeleri değiştirdi. Genel Başkan Özgür Özel, yüksek sesle İmamoğlu’nun arkasında durduğunu söylese de, aslında onun saf dışı kaldığını itiraf eden açıklamalar yaptı. Daha önce "İki forvetim var" diyerek Mansur Yavaş’ı da denkleme dahil eden Özel, İmamoğlu'nun devre dışı kalmasının ardından onu da tamamen sildi. Özel, "Kimsenin yedeği olmam" diyen Mansur Yavaş'a adeta gönderme yaparak,"İmamoğlu’nun resmi adaylığı mümkün olmazsa birisi çıkar aday. İmamoğlu’nun yerine kimin olduğunun önemi yok. Ekrem İmamoğlu adına bu seçimi kazanır." dedi. Bu çıkış 'Özel kendisine fırsat yaratmanın peşinde' yorumlarına sebep oldu.

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Giriş Tarihi :27 Mart 2025 , 10:44 Güncelleme Tarihi :27 Mart 2025 , 11:08
Özgür Özel hem Ekrem İmamoğlu’nu hem Mansur Yavaş’ı çizdi: Resmi adaylığı mümkün olmazsa birisi çıkar aday olur

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Cumhuriyet Halk Partisi, koltuk kavgası, yolsuzluk, terör ve şaibe iddialarıyla gündemden düşmüyor.

İMAMOĞLU TUTUKLANDI CHP'DE DENGELER DEĞİŞTİ
Ön seçim ile "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı" olmayı planlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yakın ekibi İBB'ye yönelik düzenlenen büyük yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklandı. Aynı zamanda diploması da iptal edilen İmamoğlu'nun yasalar gereği adaylığı şimdilik mümkün görünmüyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı

ÖZGÜR ÖZEL'DEN PEŞ PEŞE HAMLELER
İmamoğlu'nun tutuklanması CHP'de dengeleri de değiştirdi. Günlerdir Saraçhane'de "Ekrem İmamoğlu'nu savunma" adına sokakları provoke eden Özgür Özel şaibeli kurultay iddiaları sonrası "Kayyum" korkusuyla Olağanüstü Kurultay kararı aldı.

İmamoğlu ile adaylık savaşı veren ABB Başkanı Mansur Yavaş ise Saraçhane'de yaptığı "Pamuk şeker" çıkışının ardından sessizliğe gömüldü. Bilindiği üzere adaylık iddiasını sürdüren ve anketleri koz olarak kullanan Mansur Yavaş Saraçhane'de yaptığı konuşmada, "Dün Doğuda bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum." demiş ve DEM Parti'nin tepkisini çekmişti. Özgür Özel ise bu çıkışın ardından DEM'den özür dileyip Yavaş'ı boşa çıkarmıştı.

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Aynı Özel bu kez Ekrem İmamoğlu'nun "adaylık" sürecine ilişkin çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

EKREM İMAMOĞLU'NU SAVUNURKEN SON ÇİVİYİ ÇAKTI: O HAPİSTE YATAR BİZ SEÇİMİ KAZANIRIZ
CHP yandaşı Sözcü'ye konuşan Özel yüksek sesle İmamoğlu'nun arkasında durduğunu söylese de, aslında onun saf dışı kaldığını itiraf etti.

Kendisine yöneltilen "Bu saatten sonra üçüncü bir cumhurbaşkanı adayı ismi gündeme gelebilir mi? Kadın aday örneğin?" sorusunu yanıtlayan Özel, "Ekrem İmamoğlu dışında bir alternatif yok. Ekrem İmamoğlu, bizim cumhurbaşkanı adayımız." derken önümüzdeki tabloda adaylığı fiilen imkansız hale getiren diploma iptali hatırlatmasını da yaptı.

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, (CHP'nin şaibe iddialarıyla gündeme gelen 38. Olağan Kurultayı, Takvim.com.tr Arşiv)Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, (CHP'nin şaibe iddialarıyla gündeme gelen 38. Olağan Kurultayı, Takvim.com.tr Arşiv)

İmamoğlu'nu adaylaştırmak için diploma iptaline karşı dava açtıklarını söyleyen Özel, "Çok yakın zamanda sonuç alacağımızı düşünüyorum. O durumda zaten adaylığının önünde bir engel kalmayacak." dedi.

Ekrem İmamoğlu içeride de olsa dışarıda da olsa adayları olduğunu öne süren Özel, "Ekrem İmamoğlu hapiste yatar, kitabını okur, biz onun adına o seçimi kazanırız." iddiasında bulundu.

Yavaş ve ÖzelYavaş ve Özel

MANSUR YAVAŞ'I DA SİLDİ
Daha önce "İki forvetim var" diyerek Mansur Yavaş'ı denklemde tutan Özel bu kez, "Başka bir isim yok gündemimizde." diyerek Yavaş'ı da devre dışı bıraktı. İmamoğlu'nun resmi adaylığının mümkün olmaması durumunu da hatırlatan Özel, "İmamoğlu'nun yerine kimin olduğunun önemi yok. Ekrem İmamoğlu adına bu seçimi kazanır." iddiasında bulundu. Özel'in bu ifadesinin de "Kimsenin yedeği olmam" diyen Yavaş'a gönderme olarak yorumlandı.

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