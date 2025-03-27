Özgür Özel hem Ekrem İmamoğlu’nu hem Mansur Yavaş’ı çizdi: Resmi adaylığı mümkün olmazsa birisi çıkar aday olur

İMAMOĞLU TUTUKLANDI CHP'DE DENGELER DEĞİŞTİ Ön seçim ile "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı" olmayı planlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yakın ekibi İBB'ye yönelik düzenlenen büyük yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklandı. Aynı zamanda diploması da iptal edilen İmamoğlu'nun yasalar gereği adaylığı şimdilik mümkün görünmüyor.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN PEŞ PEŞE HAMLELER İmamoğlu'nun tutuklanması CHP 'de dengeleri de değiştirdi. Günlerdir Saraçhane'de " Ekrem İmamoğlu 'nu savunma" adına sokakları provoke eden Özgür Özel şaibeli kurultay iddiaları sonrası "Kayyum" korkusuyla Olağanüstü Kurultay kararı aldı.

İmamoğlu ile adaylık savaşı veren ABB Başkanı Mansur Yavaş ise Saraçhane'de yaptığı "Pamuk şeker" çıkışının ardından sessizliğe gömüldü. Bilindiği üzere adaylık iddiasını sürdüren ve anketleri koz olarak kullanan Mansur Yavaş Saraçhane'de yaptığı konuşmada, "Dün Doğuda bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum." demiş ve DEM Parti'nin tepkisini çekmişti. Özgür Özel ise bu çıkışın ardından DEM'den özür dileyip Yavaş'ı boşa çıkarmıştı.

Aynı Özel bu kez Ekrem İmamoğlu'nun "adaylık" sürecine ilişkin çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

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CHP yandaşı Sözcü'ye konuşan Özel yüksek sesle İmamoğlu'nun arkasında durduğunu söylese de, aslında onun saf dışı kaldığını itiraf etti.

Kendisine yöneltilen "Bu saatten sonra üçüncü bir cumhurbaşkanı adayı ismi gündeme gelebilir mi? Kadın aday örneğin?" sorusunu yanıtlayan Özel, "Ekrem İmamoğlu dışında bir alternatif yok. Ekrem İmamoğlu, bizim cumhurbaşkanı adayımız." derken önümüzdeki tabloda adaylığı fiilen imkansız hale getiren diploma iptali hatırlatmasını da yaptı.