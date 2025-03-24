CHP'de Özgür Özel "Ekrem" ağrısından kurtuldu! Mansur Yavaş'ı ıskartaya çıkarıp "Ben de yarıştayım" dedi... Kılıçdaroğlu boş durmuyor

DEM Parti'den Mansur Yavaş'a ʺFaşoʺ tepkisi (Takvim.com.tr)

Bunun üzerinde DEM Parti kanadından Yavaş'a yönelik çok sert tepkiler gelmişti.DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ise, X hesabından Yavaş'ın bu sözlerini alıntılayarak 'FAŞO' yazmış, DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu da

Özel ise Mansur Yavaş'ın arkasında durmayıp "Her kim bu kürsüden konuştuysa, söylediği bir söz söz kimi kırdıysa ondan helallik istemek partinin Genel Başkanı adına bendendir. Bütün Kürt kardeşlerimin nevruzunu bir kez daha kutluyorum" dedi, Selahattin Demirtaş'a da selam gönderdi.



Öte yandan 38. Olağan Kurultay'daki şaibelerin farkında olan ve "koltuğumu kaybederim" korkusuna kapılan Özel, 6 Nisan'ı işaret edip "Olağanüstü Kurultay" çağrısı yaptı.