CHP'de Özgür Özel "Ekrem" ağrısından kurtuldu! Mansur Yavaş'ı ıskartaya çıkarıp "Ben de yarıştayım" dedi... Kılıçdaroğlu boş durmuyor

CHP'li Ekrem İmamoğlu
organize yolsuzluk sarmalında hüküm giydi.
İmamoğlu, suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet almak, irtikap, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderildi. İBB
Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.
İmamoğlu'nun hüküm giymesi sonrası CHP'de güç dengeleri değişti.
İmamoğlu varken "eş başkan"dan öteye gidemeyen ve koltuğu vesayet altında kalan Özgür Özel
özgürleşmeye niyetlendi.
ÖZEL'DEN "BEN DE YARIŞTAYIM" MESAJI
Önce Saraçhane'de sokak çağrısı yaptı, Ekrem İmamoğlu
'nun yanındaymış gibi görünüp rolünü iyi oynadı. Ardından İstanbul'a karargah kurup parti tabanına "lider benim" mesajı vermeye kalktı.
CHP Genel Başkanı, koltuğunu pekiştirmek isteyip "Cumhurbaşkanlığı yarışında ben de varım"
mesajı verdi.
Özgür Özel Mansur Yavaş'ı ıskartaya çıkartıp DEM Parti'den özür diledi (Takvim.com.tr)
MANSUR YAVAŞ'I ISKARTAYA ÇIKARTTI... DEM'DEN ÖZÜR DİLEDİ
Özel'in Saraçhane'de miting otobüsü üzerinde Mansur Yavaş
'ı ıskartaya çıkartıp DEM Parti
'den özür dilemesi ise dikkatlerden kaçmadı.
Bilindiği üzere Yavaş, Saraçhane'deki eylemleri örnek verip "Dün Doğu'da bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz."
demişti.