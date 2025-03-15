Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş "adaylık savaşının" gölgesinde görüştü: Kimse kimsenin yedeği olmaz | Fikir ayrılıklarımız var

Yavaş ise İmamoğlu'nu makamın karşıladı ve çiçek verdi.
YİNE AYNI MESAJ: KİMSE KİMSENİN YEDEĞİ OLMAZ
İki isim "Aramızda sorun yok" pozu verse de daha önce "Yedek olmam" mesajı veren Yavaş yine "Kimse kimsenin yedeği olmaz" ifadelerini kullandı.
FİKİR AYRILIKLARI VAR
İmamoğlu ile yol arkadaşı olduğunu savunan Mansur Yavaş, "Fikir ayrılıklarımız var." itirafında bulundu.
"YOL HARİTASI" MESAJI
Yavaş 3'lü toplantıda dile getirdiği "Anket" kozunu hatırlatarak "Zaten dile getirmiştik. Yol haritamız var bir değişiklik yok" dedi.
İmamoğlu ise "Partimizin yol haritası var" dedi.
İki isim daha sonra yol arkadaşı olduklarını savunarak açıklamayı bitirdi.
YAVAŞ TOPLANTIYA KATILMAYACAK
Yavaş İmamoğlu'nun Ankara'da düzenlediği toplantıya katılmayacak.
MANSUR YAVAŞ'IN ADAYLIK PLANI VE YOL HARİTASI
ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 9 Şubat'ta İmamoğlu ve Özel ile yapılan toplantıda, "Anketler böyle çıkmaya devam ederse aday olacağımı bilin." çıkışını yaptığı ve İmamoğlu'na "50+1 alacaksan adaylığına elbette itirazım yok" diyerek şart koştuğu biliniyor.
Buna göre Yavaş, ön seçimden sonra İmamoğlu aday olarak belirlense de gelişmeleri izlemeyi sürdürecek. Seçime yakın anketleri masaya koyarak iki adaylı sistemin tartışılmasını isteyecek. Yavaş'ın aksi durumda 6'lı masa benzeri yeni bir ittifakla yola devam etmeyi planladığı konuşuluyor...