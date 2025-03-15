Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş "adaylık savaşının" gölgesinde görüştü: Kimse kimsenin yedeği olmaz | Fikir ayrılıklarımız var

Yavaş ise İmamoğlu'nu makamın karşıladı ve çiçek verdi.

YİNE AYNI MESAJ: KİMSE KİMSENİN YEDEĞİ OLMAZ

İki isim "Aramızda sorun yok" pozu verse de daha önce "Yedek olmam" mesajı veren Yavaş yine "Kimse kimsenin yedeği olmaz" ifadelerini kullandı.

FİKİR AYRILIKLARI VAR

İmamoğlu ile yol arkadaşı olduğunu savunan Mansur Yavaş, "Fikir ayrılıklarımız var." itirafında bulundu.

"YOL HARİTASI" MESAJI

Yavaş 3'lü toplantıda dile getirdiği "Anket" kozunu hatırlatarak "Zaten dile getirmiştik. Yol haritamız var bir değişiklik yok" dedi.

İmamoğlu ise "Partimizin yol haritası var" dedi.

İki isim daha sonra yol arkadaşı olduklarını savunarak açıklamayı bitirdi.