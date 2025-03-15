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Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş "adaylık savaşının" gölgesinde görüştü: Kimse kimsenin yedeği olmaz | Fikir ayrılıklarımız var

Adaylık savaşı veren Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında dikkat çeken bir görüşme yaşandı. "Tek aday" olduğu ön seçim turları kapsamında Ankara'ya giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ABB'yi ziyaret ederek Mansur Yavaş ile görüştü. Daha önce "Yedek olmam" mesajı veren Yavaş yine "Kimse kimsenin yedeği olmaz" ifadelerini kullandı. İmamoğlu ile yol arkadaşı olduğunu savunan Mansur Yavaş, "Fikir ayrılıklarımız var." itirafında bulundu. İki isim "Yol haritası" meselesinde de birbirine mesaj verdi. Öte yandan Yavaş İmamoğlu'nun Ankara'da düzenlediği toplantıya katılmayacak.

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Giriş Tarihi :15 Mart 2025 , 12:01 Güncelleme Tarihi :15 Mart 2025 , 12:22
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş adaylık savaşının gölgesinde görüştü: Kimse kimsenin yedeği olmaz | Fikir ayrılıklarımız var

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Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş "adaylık" savaşının gölgesinde görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yandaşlarının baskılarıyla "ön seçim" kararı almasına karşı çıkan Mansur Yavaş bu karar sonrası seçime katılmayacağını belirtirken devam eden süreçte adaylık mesajları vermeyi sürdürdü.

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr Arşiv)Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr Arşiv)

İMAMOĞLU'NUN PLANINI İFŞA ETTİ ADAYLIK MESAJLARI VERDİ: YOL HARİTAM VAR YEDEK OLMAM
"Ekrem Bey kendi üzerine olan baskılardan dolayı 'Bir an evvel adayımız açıklansın. Erken seçime davet edelim' dedi." diyerek İmamoğlu'nun "Koruma zırhı" planını ifşa eden Yavaş, zaman zaman yaptığı "Tüm seçenekler masada", "Seçim vakti yaklaştığında eğer anketler bu şekilde olursa tekrar durumu değerlendiririz.", "Benim de yol haritam var.", "Kimsenin yedeği olmam" çıkışlarıyla adaylıktan geri adım atmadığının sinyalini verdi.

Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun koruma zırhı oyununu ifşa etti! Adaylık için geri adım atmadıMansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun koruma zırhı oyununu ifşa etti! Adaylık için geri adım atmadı

İMAMAMOĞLU ANKARA'YA GİTTİ
Yavaş'ın açıklamalarının gölgesinde "Tek aday" olduğu ön seçim turlarına devam eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün ABB'yi ziyaret etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi girişinde Ekrem İmamoğlu'nu Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Nevzat Uzun ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu karşıladı.

Yavaş ise İmamoğlu'nu makamın karşıladı ve çiçek verdi.

YİNE AYNI MESAJ: KİMSE KİMSENİN YEDEĞİ OLMAZ
İki isim "Aramızda sorun yok" pozu verse de daha önce "Yedek olmam" mesajı veren Yavaş yine "Kimse kimsenin yedeği olmaz" ifadelerini kullandı.

FİKİR AYRILIKLARI VAR
İmamoğlu ile yol arkadaşı olduğunu savunan Mansur Yavaş, "Fikir ayrılıklarımız var." itirafında bulundu.

"YOL HARİTASI" MESAJI
Yavaş 3'lü toplantıda dile getirdiği "Anket" kozunu hatırlatarak "Zaten dile getirmiştik. Yol haritamız var bir değişiklik yok" dedi.

İmamoğlu ise "Partimizin yol haritası var" dedi.

İki isim daha sonra yol arkadaşı olduklarını savunarak açıklamayı bitirdi.

YAVAŞ TOPLANTIYA KATILMAYACAK
Yavaş İmamoğlu'nun Ankara'da düzenlediği toplantıya katılmayacak.

MANSUR YAVAŞ'IN ADAYLIK PLANI VE YOL HARİTASI
ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 9 Şubat'ta İmamoğlu ve Özel ile yapılan toplantıda, "Anketler böyle çıkmaya devam ederse aday olacağımı bilin." çıkışını yaptığı ve İmamoğlu'na "50+1 alacaksan adaylığına elbette itirazım yok" diyerek şart koştuğu biliniyor.

Buna göre Yavaş, ön seçimden sonra İmamoğlu aday olarak belirlense de gelişmeleri izlemeyi sürdürecek. Seçime yakın anketleri masaya koyarak iki adaylı sistemin tartışılmasını isteyecek. Yavaş'ın aksi durumda 6'lı masa benzeri yeni bir ittifakla yola devam etmeyi planladığı konuşuluyor...

Mansur Yavaş kendini hatırlattı Ekrem İmamoğluna ben de varım mesajı verdi: Kimsenin yedeği değilimMansur Yavaş kendini hatırlattı Ekrem İmamoğluna ben de varım mesajı verdi: Kimsenin yedeği değilim

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