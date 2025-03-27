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Uludağ'da otel yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Bursa Uludağ'da bir otelde yangın çıktı. Otel içerisinde mahsur kalanların olduğu belirtilen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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Giriş Tarihi :27 Mart 2025 , 07:14 Güncelleme Tarihi :27 Mart 2025 , 07:33
Uludağ’da otel yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

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Bursa Uludağ'da bulunan bir otelde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler oteli sararken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Uludağ'da kapatılan bir otelde çıkan yangına müdahale ediliyor. (AA)Uludağ'da kapatılan bir otelde çıkan yangına müdahale ediliyor. (AA)

Bursa Valiliği tarafından eksikleri olduğu için kapatılan Kervansaray Otel'de saat 06.00 sularında çıkan yangınla ilgili olarak konuşan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, otele konaklayan tatilci olmadığını ve içeride görevli olup olmadığını kontrol etmek adına birimlerin çalışma yürüttüğünü söyledi.

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