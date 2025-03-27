Bursa Uludağ 'da bulunan bir otelde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler oteli sararken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Uludağ'da kapatılan bir otelde çıkan yangına müdahale ediliyor. (AA)

Bursa Valiliği tarafından eksikleri olduğu için kapatılan Kervansaray Otel'de saat 06.00 sularında çıkan yangınla ilgili olarak konuşan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, otele konaklayan tatilci olmadığını ve içeride görevli olup olmadığını kontrol etmek adına birimlerin çalışma yürüttüğünü söyledi.