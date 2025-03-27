Milli kayakçı Berkin Usta kimdir? Uludağ otel yangınında hayatını kaybeden Berkin Usta kaç yaşındaydı?

Bursa Uludağ'daki Kervansaray Otel'de bu sabah 06:00 sularında yangın meydana geldi. Yangında iki kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenler arasında milli kayakçı Berkin Usta'nın da olduğu öğrenildi.
Bursa Uludağ'daki Kervansaray Otel'de bu sabah 06:00 sularında yangın meydana geldi. Yangında iki kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenler arasında milli kayakçı Berkin Usta'nın da olduğu öğrenildi.
Berkin Usta kimdir?
Berkin Usta, 29 Mayıs 2000 tarihinde Bursa'da doğmuş, Alp disiplini branşında Türkiye'yi uluslararası alanda başarıyla temsil eden bir kayak sporcusudur.
Kayak sporuna ilgisi henüz iki buçuk yaşındayken başladı. 2017 yılında Erzurum'da düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde büyük slalom branşında yarışmış ve 21. sırada yer aldı. Usta, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda büyük slalomda Türkiye'yi temsil etti. İlk inişinde 89 sporcu arasında 1.17.91'lik derecesiyle 45'inci olurken, ikinci inişinde de 1.24.81'lik derece elde etti.
Berkin Usta, toplamda 2.42.72'lik derecesiyle ilk kez katıldığı olimpiyat oyunlarında 43'üncü sırada yer aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik okuyordu.
Kariyeri boyunca birçok ulusal ve uluslararası yarışmada dereceler kazanan Berkin Usta, özellikle Dünya Alp Disiplini Şampiyonası'ndaki performansıyla tanınmıştır.
Berkin Usta'nın son paylaşımı
Milli kayakçının sosyal medya hesabından 10 saat önce Uludağ'dan paylaşım yaptığı da ortaya çıktı.
Ne olmuştu?
Bursa'nın Uludağ ilçesinde bulunan bir otelde yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler oteli sararken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Yanan otelde, hayatını kaybeden kişilerin Milli Kayakçı Berkin Usta ve babası Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta olduğu tespit edildi.