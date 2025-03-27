Milli kayakçı Berkin Usta kimdir? Uludağ otel yangınında hayatını kaybeden Berkin Usta kaç yaşındaydı?

Bursa Uludağ'daki Kervansaray Otel'de bu sabah 06:00 sularında yangın meydana geldi. Yangında iki kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenler arasında milli kayakçı Berkin Usta 'nın da olduğu öğrenildi.

Berkin Usta , 29 Mayıs 2000 tarihinde Bursa'da doğmuş, Alp disiplini branşında Türkiye'yi uluslararası alanda başarıyla temsil eden bir kayak sporcusudur.

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Kayak sporuna ilgisi henüz iki buçuk yaşındayken başladı. 2017 yılında Erzurum'da düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde büyük slalom branşında yarışmış ve 21. sırada yer aldı. Usta, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda büyük slalomda Türkiye'yi temsil etti. İlk inişinde 89 sporcu arasında 1.17.91'lik derecesiyle 45'inci olurken, ikinci inişinde de 1.24.81'lik derece elde etti.