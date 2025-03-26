Zeynel Abidin Okul kimdir, nereli? İşte siyasi kariyeri ve hayatı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yaşanan sıcak gelişmelerin ardından gözler AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul 'a çevrildi. Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılması sonrası başkanvekilliği için adı geçen Okul, siyasi geçmişi ve kariyeriyle merak konusu oldu.

Mesleki kariyerine inşaat mühendisi olarak adım atan Okul, özellikle altyapı ve yapı projelerinde çeşitli görevlerde bulundu. Ancak yıllar içinde aktif siyasete yönelen Zeynel Abidin Okul, siyasi kimliğiyle öne çıktı.

Zeynel Abidin Okul , 1968 yılında İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Ortaköy'de tamamladıktan sonra, Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitimini ise Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlayarak mühendis unvanını aldı.

SİYASİ KARİYERİ

Zeynel Abidin Okul'un siyasete atılması Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile oldu. Partinin kuruluşundan itibaren çeşitli kademelerde görev alan Okul, uzun yıllar AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. 2014 yılında yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı oldu. Ancak seçimleri kazanamadı.

2024 yılına gelindiğinde ise İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti Grup Başkanvekili olarak görevlendirildi. Bu görevle birlikte hem parti içindeki ağırlığı hem de İBB Meclisi'ndeki etkisi arttı.