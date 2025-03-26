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Devlet Bahçeli'den CHP'nin Saraçhane provokasyonuna sert tepki: "Türkiye oyuncak değildir, karanlık oyunlara gelmeyecektir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak çağrısı sonrası yaşanan provokasyona çok sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Yabancı istihbarat örgütlerinin kuklası olup sokaklara dökülenlerin, iç asayiş ve huzur ortamını bozanların yakasından tutmak mutlaka sağlanmalıdır. Türkiye oyuncak değildir, karanlık oyunlara gelmeyecektir." dedi.

Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 16:53 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 17:46
Devlet Bahçeli’den CHP’nin Saraçhane provokasyonuna sert tepki: Türkiye oyuncak değildir, karanlık oyunlara gelmeyecektir

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cami duvarına pisleyenlerden, yakıp yıkmayı demokrasi olarak lanse edenlerden, milletimizin alın teri, helal emeği olan belediye kaynaklarını organize rüşvet, hırsızlık ve yolsuzluk anaforunda hiç edenlerden tarih ve adalet önünde hesap sorulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye karanlık oyunlara gelmeyecektir


Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ziya Gökalp'in, "Fikirleri hislerine tevafuk ve istinat etmeyen bir insan ruhen hastadır." sözlerini anımsatarak, fikrinde ve zikrinde onarılmaz hasarlar bulunanların ruhen sıhhatli olmalarını beklemenin boşuna zaman tüketmek olduğunu belirtti.

Devlet Bahçeli'nin paylaşımları (Sosyal medya)Devlet Bahçeli'nin paylaşımları (Sosyal medya)


CHP'NİN SARAÇHANE PROVOKASYONUNA SERT TEPKİ
"Saraçhane provokasyonuyla Türkiye'nin önünü kesmek için kuyruğa giren hastalıklı CHP'sinden diğer marjinal parti ve yasa dışı sol gruplara kadar alayı emel, eylem ve sözleriyle düşmanları aratmayan bir çizgide pozisyon almışlardır." değerlendirmesinde bulunan Bahçeli, vandallığa demokrasi nöbeti diyecek kadar gerçeklerden kopmuş, milletine ve devletine yabancılaşmış bohem ve bonservis bedeli çoktan ödenmiş bir muhalefet anlayışıyla karşı karşıya olunduğunu aktardı.

Türkiye'nin yükselen değer ve prestijinin gözle görülür şekilde hız ve ivme kazandığı dönemde "Saraçhane komplosu"nun devreye alındığını kaydeden Bahçeli, şöyle devam etti:

"Saraçhane komplosunu birden bire devreye alanlar Türk ve Türkiye düşmanlarına rehin düşen ve bundan mülhem batıla hizmetkar olan işbirlikçilerdir. Maske takıp polisimize taş atan, balta fırlatan, havai fişekle saldıran, asit saçan alçakların demokrasi, hukuk veya özgürlükle hiçbir ilgisi ve ilişkisi yoktur. 'Zulüm 1453'te başladı' diyenler Şehzadebaşı Camisi'ni ve haziresini kirleten bir avuç casus aparatı, aynı şekilde paçoz ve şehir eşkıyasından başkası değildir. Cami duvarına pisleyenlerden, yakıp yıkmayı demokrasi olarak lanse edenlerden, milletimizin alın teri, helal emeği olan belediye kaynaklarını organize rüşvet, hırsızlık ve yolsuzluk anaforunda hiç edenlerden tarih ve adalet önünde hesap sorulmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın merhume ve muhterem annesine edilen küfürler kimlerin köprübaşlarını tutmak için sokaklara çıktığını göstermektedir. Şahsımın tedavi süreciyle ilgili fitne ve dedikodu kampanyası üreten şeytani niyetlerin sokak anarşisini nasıl da alevlendirmek istedikleri malumumuzdur."

"TÜRKİYE OYUNCAK DEĞİLDİR, KARANLIK OYUNLARA GELMEYECEKTİR"
Devlet Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağının altını çizerek, "Cumhur İttifakı, CHP'nin muhbir ve muhabir mihmandarı olduğu çok boyutlu tahrik ve tahrip dalgasını kırmaya muktedirdir." ifadelerini kullandı.

"Türk milleti yanımızdadır." vurgusunu yapan Bahçeli, "Yabancı istihbarat örgütlerinin kuklası olup sokaklara dökülenlerin, iç asayiş ve huzur ortamını bozanların yakasından tutmak mutlaka sağlanmalıdır. Türkiye oyuncak değildir, karanlık oyunlara gelmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kadir Gecesi'nde Cenab-ı Allah'tan rahmetini, merhametini ve mağfiretini Türk milletinden esirgememesini niyaz eden Bahçeli, milli birlik ve bin yıllık kardeşliğin de sonsuza kadar muhafaza edilmesi temennisinde bulundu.

Devlet Bahçeli, "Vatanımızın, bayrağımızın, bağımsızlığımızın, bekamızın, mukaddesatımızın, milli ve manevi pek çok değerimizin kadrini kıymetini bilmek dileğiyle aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin müstesna, mübarek ve muhteşem fecirlerle müjdelenen Kadir Gecesi'ni dualarımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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