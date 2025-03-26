Terör propagandası yapan Eda Ezgi Yıldız, Özgür Özel ve İmamoğlu ailesiyle yan yana iddiası

Savcı Kiraz'ı şehit eden teröristleri öven Ezgi Yıldız CHP'li Günaydın'ın yakın çalışma ekibinde (Takvim.com.tr)



İBB ÇALIŞANI YILDIZ, SALDIRIYI ÖVÜCÜ PAYLAŞIMIN ARDINDAN 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Eda Ezgi Yıldız, terör örgütü mensupları tarafından 31 Mart 2015 tarihinde şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili sosyal medya hesabından "Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır" şeklinde paylaşım yapmıştı. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmeden önce teröristlerle fotoğrafını paylaşarak saldırıdan övgüyle bahsetmişti. İBB çalışanı Yıldız, paylaşımın ardından 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış daha sonra tahliye olmuştu. Hapisten çıktıktan sonra terör propagandacısı Yıldız, CHP Milletvekili Gökhan Günay'ın danışmanı olarak işe başlamıştı.