Terör propagandası yapan Eda Ezgi Yıldız, Özgür Özel ve İmamoğlu ailesiyle yan yana iddiası

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın alıkonulduğu anlara ait provokatif paylaşım yapan ardından bu paylaşımları nedeniyle tutuklanan İBB çalışanı Eda Ezgi Yıldız'ın, Saraçhane'de protestoculara seslenen Özgür Özel ve İmamoğlu ailesinin bulunduğu otobüsün üzerinde yer aldığı iddia edildi.
Eda Ezgi Yıldız, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmeden önce teröristlerle fotoğrafını paylaşarak saldırıdan övgüyle bahsetmişti.
Ezgi Yıldız'ın Özgür Özel'le yan yana olduğu iddia edildi. (Takvim.com.tr)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklandığı İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmalarını protesto amacıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel halkı sokağa çağırmıştı. Saraçhane'de davetin ardından bir araya gelen protestocular zaman zaman taşkınlık çıkarırken, polisle çatışmıştı.
Savcı Kiraz'ı şehit eden teröristleri öven Ezgi Yıldız CHP'li Günaydın'ın yakın çalışma ekibinde (Takvim.com.tr)
ŞEHİT CUMHURİYET SAVCISI MEHMET KİRAZ SUİKASTINI ÖVEN YILDIZ SARAÇHANE'DE
Yaklaşık 1 haftadır Özgür Özel, izinsiz gösteri yapan protestoculara seslenirken, dün akşam yanında bulunan bir terör propagandacısı dikkat çekti. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Kiraz suikastına yönelik sosyal medyada provokatif paylaşım yapan ve paylaşımlarından dolayı yargılanarak hüküm giyen Eda Ezgi Yıldız'ın konuşması esnasında Özgür Özel'in ve İmamoğlu ailesi ile birlikte aynı otobüsün üzerinde yer aldığı iddia edildi.