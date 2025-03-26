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Terör propagandası yapan Eda Ezgi Yıldız, Özgür Özel ve İmamoğlu ailesiyle yan yana iddiası

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın alıkonulduğu anlara ait provokatif paylaşım yapan ardından bu paylaşımları nedeniyle tutuklanan İBB çalışanı Eda Ezgi Yıldız’ın, Saraçhane’de protestoculara seslenen Özgür Özel ve İmamoğlu ailesinin bulunduğu otobüsün üzerinde yer aldığı iddia edildi.

Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 16:31 Güncelleme Tarihi :27 Mart 2025 , 05:02
Terör propagandası yapan Eda Ezgi Yıldız, Özgür Özel ve İmamoğlu ailesiyle yan yana iddiası

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Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın alıkonulduğu anlara ait provokatif paylaşım yapan ardından bu paylaşımları nedeniyle tutuklanan İBB çalışanı Eda Ezgi Yıldız'ın, Saraçhane'de protestoculara seslenen Özgür Özel ve İmamoğlu ailesinin bulunduğu otobüsün üzerinde yer aldığı iddia edildi.

Eda Ezgi Yıldız, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmeden önce teröristlerle fotoğrafını paylaşarak saldırıdan övgüyle bahsetmişti.

Ezgi Yıldız'ın Özgür Özel'le yan yana olduğu iddia edildi. (Takvim.com.tr)Ezgi Yıldız'ın Özgür Özel'le yan yana olduğu iddia edildi. (Takvim.com.tr)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklandığı İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmalarını protesto amacıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel halkı sokağa çağırmıştı. Saraçhane'de davetin ardından bir araya gelen protestocular zaman zaman taşkınlık çıkarırken, polisle çatışmıştı.

Savcı Kiraz'ı şehit eden teröristleri öven Ezgi Yıldız CHP'li Günaydın'ın yakın çalışma ekibinde (Takvim.com.tr)Savcı Kiraz'ı şehit eden teröristleri öven Ezgi Yıldız CHP'li Günaydın'ın yakın çalışma ekibinde (Takvim.com.tr)

ŞEHİT CUMHURİYET SAVCISI MEHMET KİRAZ SUİKASTINI ÖVEN YILDIZ SARAÇHANE'DE
Yaklaşık 1 haftadır Özgür Özel, izinsiz gösteri yapan protestoculara seslenirken, dün akşam yanında bulunan bir terör propagandacısı dikkat çekti. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Kiraz suikastına yönelik sosyal medyada provokatif paylaşım yapan ve paylaşımlarından dolayı yargılanarak hüküm giyen Eda Ezgi Yıldız'ın konuşması esnasında Özgür Özel'in ve İmamoğlu ailesi ile birlikte aynı otobüsün üzerinde yer aldığı iddia edildi.

Savcı Kiraz'ı şehit eden teröristleri öven Ezgi Yıldız CHP'li Günaydın'ın yakın çalışma ekibinde (Takvim.com.tr)Savcı Kiraz'ı şehit eden teröristleri öven Ezgi Yıldız CHP'li Günaydın'ın yakın çalışma ekibinde (Takvim.com.tr)

İBB ÇALIŞANI YILDIZ, SALDIRIYI ÖVÜCÜ PAYLAŞIMIN ARDINDAN 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI
Eda Ezgi Yıldız, terör örgütü mensupları tarafından 31 Mart 2015 tarihinde şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili sosyal medya hesabından "Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır" şeklinde paylaşım yapmıştı. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmeden önce teröristlerle fotoğrafını paylaşarak saldırıdan övgüyle bahsetmişti. İBB çalışanı Yıldız, paylaşımın ardından 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış daha sonra tahliye olmuştu. Hapisten çıktıktan sonra terör propagandacısı Yıldız, CHP Milletvekili Gökhan Günay'ın danışmanı olarak işe başlamıştı.

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Terör sevici İBB çalışanı Eda Ezgi Yıldız için karar verildiTerör sevici İBB çalışanı Eda Ezgi Yıldız için karar verildi
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