Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet almak, irtikap, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından tutuklandı.
Yolsuzluktan hüküm giyen İmamoğlu, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.
İBB'DE SEÇİM GÜNÜ
560 milyar lirayı bulan yolsuzluk sarmalı tüm boyutlarıyla konuşulurken gözler İBB Başkanvekilliği seçimine çevrildi.
Saat 13.00'te Saraçhane'deki belediye meclis salonunda yapılacak seçimde İBB CHP Meclis Grubu tarafından İBB Başkan Vekilliğine Nuri Aslan'ın aday gösterileceği ifade edildi.
İBB başkanvekilini seçmek üzere sandık başına gidiyor (Takvim.com.tr)
Kulislerde Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün isimleri zikredilse de 5216 sayılı Belediye Kanunun 17. Maddesi'ne göre büyükşehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe belediye başkanları büyükşehir belediye başkanvekili olamayacağı biliniyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel de "İBB Meclisindeki seçimde kim aday olacak?" şeklindeki soruya karşılık "Belediye başkanı olmayan bir belediye meclis üyemiz belediye başkanvekilimiz olacak" diyerek Aslan'ı işaret etti.
Daha sonra Ekrem İmamoğlu'nun para trafiğini yürüten CHP PM üyesi Baki Aydöner, İBB Başkan Vekilliğine Nuri Aslan'ın aday gösterildiğini duyurdu.
İBB CHP Birinci Başkanvekili Nuri Aslan (Takvim.com.tr)
KİM BU NURİ ASLAN? YİNE BEYLİKDÜZÜ...
Nuri Aslan 1969 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. 1999- 2004 yılları arası İstanbul Küçükçekmece ilçesinde Belediye Meclis Üyesi olarak görev aldı.
2011-2019 yılları arası Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliğinde bulundu. 2019-2024 yılları arası Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclis Üyeliğine seçilen Aslan, 31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde de yeniden Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi seçildi. Aslan 15 Nisan 2024'te İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde Birinci Başkan Vekili seçildi.