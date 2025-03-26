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Tutuklu İmamoğlu'nun yolsuzluk girdabına soktuğu İBB'de seçim günü! Kim bu Nuri Aslan? Beylikdüzü'nde Serkan Çebi dönemi

Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun 560 milyar liralık yolsuzluk girdabına soktuğu İBB başkanvekilini seçmek üzere sandık başına gidiyor. İBB Başkan Vekilliğine Nuri Aslan'ın aday gösterileceği ifade edildi. Aslan da tıpkı İmamoğlu gibi Beylikdüzü'nden gelen bir isim. 15 Nisan 2024'te İBB Meclisi'nde Birinci Başkan Vekili seçilmişti. Öte yandan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tutuklanmasının ardından Beylikdüzü Belediyesi'nde de sandık kuruldu. Serkan Çebi belediye başkanvekili olarak seçildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 09:16 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 10:17
Tutuklu İmamoğlu’nun yolsuzluk girdabına soktuğu İBB’de seçim günü! Kim bu Nuri Aslan? Beylikdüzü’nde Serkan Çebi dönemi

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Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet almak, irtikap, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından tutuklandı.

Yolsuzluktan hüküm giyen İmamoğlu, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

İBB'DE SEÇİM GÜNÜ

560 milyar lirayı bulan yolsuzluk sarmalı tüm boyutlarıyla konuşulurken gözler İBB Başkanvekilliği seçimine çevrildi.

Saat 13.00'te Saraçhane'deki belediye meclis salonunda yapılacak seçimde İBB CHP Meclis Grubu tarafından İBB Başkan Vekilliğine Nuri Aslan'ın aday gösterileceği ifade edildi.

İBB başkanvekilini seçmek üzere sandık başına gidiyor (Takvim.com.tr)İBB başkanvekilini seçmek üzere sandık başına gidiyor (Takvim.com.tr)


Kulislerde Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün isimleri zikredilse de 5216 sayılı Belediye Kanunun 17. Maddesi'ne göre büyükşehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe belediye başkanları büyükşehir belediye başkanvekili olamayacağı biliniyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de "İBB Meclisindeki seçimde kim aday olacak?" şeklindeki soruya karşılık "Belediye başkanı olmayan bir belediye meclis üyemiz belediye başkanvekilimiz olacak" diyerek Aslan'ı işaret etti.

Daha sonra Ekrem İmamoğlu'nun para trafiğini yürüten CHP PM üyesi Baki Aydöner, İBB Başkan Vekilliğine Nuri Aslan'ın aday gösterildiğini duyurdu.

İBB CHP Birinci Başkanvekili Nuri Aslan (Takvim.com.tr)İBB CHP Birinci Başkanvekili Nuri Aslan (Takvim.com.tr)

KİM BU NURİ ASLAN? YİNE BEYLİKDÜZÜ...

Nuri Aslan 1969 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. 1999- 2004 yılları arası İstanbul Küçükçekmece ilçesinde Belediye Meclis Üyesi olarak görev aldı.

2011-2019 yılları arası Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliğinde bulundu. 2019-2024 yılları arası Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclis Üyeliğine seçilen Aslan, 31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde de yeniden Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi seçildi. Aslan 15 Nisan 2024'te İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde Birinci Başkan Vekili seçildi.

Mehmet Murat Çalık tıpkı İmamoğlu gibi yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı (Takvim.com.tr)Mehmet Murat Çalık tıpkı İmamoğlu gibi yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı (Takvim.com.tr)

BEYLİKDÜZÜ'NDE SANDIK KURULDU

Öte yandan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tıpkı İmamoğlu gibi yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından Beylikdüzü Belediyesi'nde de sandık kuruldu.

Beylikdüzü Belediye Meclisi saat 09.00'da belediye meclis toplantı salonunda bir araya geldi.

Beylikdüzü Belediye Başkanvekili Serkan Çebi oldu. Çebi 24 oyla seçildi.

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