İBB başkanvekilini seçmek üzere sandık başına gidiyor (Takvim.com.tr)





Kulislerde Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün isimleri zikredilse de 5216 sayılı Belediye Kanunun 17. Maddesi'ne göre büyükşehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe belediye başkanları büyükşehir belediye başkanvekili olamayacağı biliniyor.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel de "İBB Meclisindeki seçimde kim aday olacak?" şeklindeki soruya karşılık "Belediye başkanı olmayan bir belediye meclis üyemiz belediye başkanvekilimiz olacak" diyerek Aslan'ı işaret etti.



Daha sonra Ekrem İmamoğlu'nun para trafiğini yürüten CHP PM üyesi Baki Aydöner, İBB Başkan Vekilliğine Nuri Aslan'ın aday gösterildiğini duyurdu.