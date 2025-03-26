Osman Subaşı, "2019 belediye seçimlerine kadar kardeşimle birlikteydik. 2020'de aldığımız metro ve dijital pano işini bizden alarak 15 gün tuttuktan sonra İlbak Holding bünyesine 3 yıllığına verdiler" dedi. 2019'dan önce reklam izinleri talebi süreçlerini belediyenin kentsel tasarım müdürlüğünün yönettiğini ve gerekli vergileri yatırdıktan sonra izin almada herhangi bir problem yaşanmadığını aktaran Subaşı, "İmamoğlu başkan seçildikten sonra bu süreç değişti. İzin alma işlemleri zorlaştı ve bizim gibi şirketlerden izin karşılığı para talep edildi. Belediye, yasa, yönetmelik dinlemeden kendi kafasına göre ihtiyari olarak keyfi uygulamalar yapmaktadır" ifadelerini kullandı.

'TASARIM BEDELİ' KILIFI

Sabah'ın haberine göre; Bir diğer tanık olan Uniq Medya Mimarlık A.Ş. patronu İsmail Yırtıcı ise, "Yönetim değişince reklam mecraları ile ilgili izinleri Kültür A.Ş. üzerinden vermeye başladılar. Söz konusu izinler için 2019'dan sonra bizden gayri resmi ücret talep edildi. Fakat bunu yönetmeliğe uygun hale getirmek için şirketlerle tasarım bedeli, grafik bedeli gibi farazi sözleşmeler imzalayarak ve bizim gibi şirketlere fatura kesmek suretiyle bu bedelleri bizden tahsil ettiler" dedi.