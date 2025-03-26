2025 Kadir Gecesi BUGÜN mü? Bugün 26 Mart Kadir Gecesi mi?

Bin aydan daha hayırlı gece geldi! Diyanet'in açıkladığı tarihe göre Kadir Gecesi 26 Mart Çarşamba'yı Perşembeye bağlayan gece idrak edilecek. İşte bu mübarek geceyi en verimli şekilde değerlendirmenin yolları...
Bin aydan daha hayırlı gece geldi! Diyanet'in açıkladığı tarihe göre Kadir Gecesi 26 Mart Çarşamba'yı Perşembeye bağlayan gece idrak edilecek. İşte bu mübarek geceyi en verimli şekilde değerlendirmenin yolları...
Her yıl Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilen Kadir Gecesi, 2025 yılında 26 Mart Çarşamba gecesi idrak edilecek. Milyonlarca Müslüman bu mübarek gecede ellerini semaya açarak dua edecek, ibadetlerini artıracak ve Kur'an tilavetleriyle geceyi ihya edecek.
Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Kadir Suresi'nde şöyle anlatılıyor:
"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi?
Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır.
O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar.
O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur." (Kadir Suresi, 1-5)
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu, bu mübarek gecede Müslümanlara bol bol dua etmeyi, namaz kılmayı ve Kur'an-ı Kerim okumayı tavsiye etti. Ramazan'ın son on gününde "itikâf" sünnetine de dikkat çeken Çapcıoğlu, Kadir Gecesi'nin özellikle bu on gün içindeki tekli gecelerde aranması gerektiğini vurguladı.
Hz. Muhammed'in bu gece için ettiği dua ise şöyle:
"Allah'ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet."
(Tirmizi, Daavat, 84)
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla yurt genelindeki camilerde mevlit programları, vaazlar, Kur'an tilavetleri ve dualarla Kadir Gecesi ihya edilecek. Özellikle Süleymaniye, Sultanahmet ve Eyüpsultan gibi tarihi camilerde yoğun katılım bekleniyor.
Kur'an-ı Kerim bu gecede inmeye başlamıştır.
Bin aydan daha hayırlı bir gecedir.
Duaların kabul olduğu, günahların affedildiği müstesna bir vakittir.
Meleklerin yeryüzüne indiği ve rahmetin her yanı sardığı gecedir.
✔️ Tevbe ve istiğfar edilmeli
✔️ Nafile namazlar kılınmalı
✔️ Kur'an okunmalı
✔️ Sadaka verilmeli
✔️ Tefekkür ve zikirle meşgul olunmalı
✔️ Aileyle birlikte manevi atmosfer paylaşılmalı