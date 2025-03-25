Habere göre İstanbul İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nün, Beylikdüzü Belediyesi tarafından belirli ada ve parsellerde imara aykırı ruhsat düzenlediği ve imara aykırı iskân verildiğini tespit ettiği ortaya çıktı.

(Takvim.com.tr) İMAMOĞLU'NUN YANDAŞ MÜTEAHHİTLERE %30-40 EMSAL KIYAĞI Ekrem İmamoğlu ve ekibinin, müteahhitler imar kanununda yapılan güncelleme ve değişikliklerden etkilenmemesi adına 2015 yılında boşa YİBF (Yapı Bilgi Formu) attığı, yani olmayan inşaat ruhsatları çıkarttığı, bu ruhsatların yapı denetim firmalarını sabitleyerek bir havuz oluşturduğu tespit edildi. Bu sayede İmamoğlu ekibinin yandaş müteahhitlerin inşaatlarda %30 daha fazla satılabilir alan inşa edebildiği, rastgele yapılması gereken yapı denetimi atama işleminin de boşa atılan YİBF'lerle arkasından dolandıkları, ortaya çıkan rantın suç örgütü, müteahhit ve yapı denetim firmaları arasında bölüşüldüğü öğrenildi.

(Takvim.com.tr)



İMAMOĞLU'NUN KASASI SOYTEKİN'İN GİZLİ ORTAĞI OLDUĞU BELİRTİLEN BEYAZIT YAPI DENETİM ÖNE ÇIKTI

Bu kapsamda Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi 1075 ada 25 parsele ilişkin yapılan incelemede İnşaat ruhsatının 5 Aralık 2024 tarihinde verildiği, ancak düzenlenen YİBF'in (Yapı Bilgi Formu) Beyazıt Yapı Denetim Ltd Şti. tarafından 2015 yılında başka bir ada ve parsele ait 1 m2'lik bir inşaat için gösterildiği, 1 m2'lik ruhsatın 6.589m2 olarak güncellendiği görüldü.



Yine Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi 1056 ada 8 parsele ilişkin yapılan incelemede İnşaat ruhsatının 5 Ekim 2020 tarihinde verildiği, ancak düzenlenen YİBF'in (Yapı Bilgi Formu) Beyazıt Yapı Denetim Ltd Şti. tarafından 2015 yılında başka bir ada ve parsele ait 1 m2'lik bir inşaat için gösterildiği, 1 m2'lik ruhsatın 7.836 m2 olarak güncellendiği anlaşıldı.

Bu kapsamda çok sayıda ada ve parsele boşa YİBF'ler yapıldığı ve yeni inşaatlarda kullandığı, soruşturmanın bu cihetten derinleştirildiği öğrenildi.