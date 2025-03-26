O başvuru reddedildi! CHP olağanüstü kurultaya gidecek mi?

Cumhuriyet Halk Partisi yolsuzluk, terör ve usulsüzlük iddlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu kaybettiği 38. Olağan Genel Kurulu'na ilişkin ortaya atılan "delege borsası" iddlarının ardından "Kayyum" korkusuna kapılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Olağanüstü Kurultay" kararı aldı. 21 Mart'ta kararını duyuran Özel, "6 Nisan günü ben CHP'nin Genel Başkanı olarak, delegelerimizin 5 Kasım 2023 günü verdikleri o yetkiye, bugüne kadar onları utandırmadan geldiğimiz bu süreçte, onların yeniden yetkilendirmesine, onların CHP'nin iradesini tazelemelerine talibim. CHP'nin Genel Başkanı olarak partiyi olağanüstü kurultaya götürüyorum." dedi.

LÜTFÜ SAVAŞ VE 2 DELEGE İPTAL BAŞVURUSU YAPTI

CHP'li Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultay kararının iptali istemiyle (24 Mart'ta) dava açtı.

Başvuruyu değerlendiren Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, davaya ilişkin ara kararını açıkladı.

TEBDİR KARARI REDDEDİLDİ

Ara kararda, davacının iptali istenen genel kurulda seçilen mevcut tüzel kişilik yönetiminin görevden uzaklaştırılması yönündeki ihtiyati tedbir talebinin daha önce değerlendirildiği, yargılama sırasında ayrıca davalı tüzel kişilik tarafından olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmasına ilişkin kararın yürürlüğünün tedbiren durdurulmasının talep edildiği hatırlatıldı.

Yalnızca uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebileceği, tüzel kişilik faaliyetlerinin genel kurul iptaline ilişkin davada ihtiyati tedbire konu edilemeyeceği, yalnızca uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir uygulanabileceği belirtilen kararda, bunun yanı sıra tüzel kişilik faaliyetlerinin de gerçekleşmesinden sonra dava konusu edilebileceği aktarıldı. Ara kararda, ihtiyati tedbirin ancak yaklaşık ispat kurallarına göre değerlendirilebileceği, dava dilekçesi ve ekleri ile talep dilekçesi ve dosya kapsamı incelendiğinde davacının iddiasını yaklaşık ispat seviyesindeki delillerle ortaya koyamadığı belirtildi.

Kararda, "Davalı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı tarafından alınan karar doğrultusunda 6 Nisan 2025'te 'olağanüstü kurultay yapılmasına' ilişkin kararın yürürlüğünün durdurulmasına yönelik ihtiyati tedbir talebinin reddine karar verildi." ifadeleri kullanıldı.

KARARA GÖRERE CHP OLAĞANÜSTÜ KURULTAYA GİDİYOR

Ortaya çıkan tabloya göre farklı bir gelişme yaşanmazsa CHP 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya gidecek.

Gözler 38. Olağan Kurultay'da koltuğu kaptıran eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultayda aday olacak mı?

"EN AZ 50 VEKİLİM VAR"

Parti tüzüğüne göre olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olmak isteyenlerin en az 65 delegenin imzalı desteğini alması gerekiyor. Kılıçdaroğlu'nun "Bana sadık en az 50 vekil var" sözleri bilinirken bu vekiller aracılığıyla aday olarak kurultaya girebileceği kulislerde konuşuluyor. Kılıçdaroğlu yakın ekibiyle adaylığı değerlendiriyor.

KEMAL KILIÇDAROĞLU KARARDAN MEMNUN OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI: KUTLUYORUM

Kemal Kılıçdaroğlu, Özel'in "olağanüstü" kurultay kararından memnun olduğunu dile getirmişti.

21 Mart'ta sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi; kuruluştur, kurtuluştur ve umuttur. İlk direniştir ve teslim alınamaz son kaledir. Hukuksuz müdahalelere maruz bırakılamaz. Cumhuriyet Halk Partimizin Sayın Genel Başkanı ve Genel Merkez yönetimimizi, aldıkları olağanüstü kurultay kararından dolayı kutluyorum. Bu karanlık ve zor günleri hep birlikte, el ele, omuz omuza aşacağız." demişti.

MHP'Lİ YILDIZ: PARTİYİ KURULTAYA GÖTÜRME YETKİSİ OLMAZ

Öte yandan MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Olağanüstü kurultay" kararının hukuki boyutuna ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yapmıştı.

Yıldız şunları söylemişti:

"CHP'nin 4-5 kasım 2024 tarihinde yapılan kurultayındaki iradeleri fesata uğratılan delegelerin oyları karar yeter sayısını etkileyecek düzeye ulaşmışsa, ve bu nedenle genel kurul iptal edilir veya kayyum atanmasının şartları oluşursa; iptal kararı geriye yürüyeceğinden, genel başkan dahil tüm organlara yapılan seçimler yok hükmündedir. Bu husus genel başkan seçimini de etkileyeceğinden, yani genel başkan da usulüne uygun seçilmemiş sayılacağından, genel başkan yetkisini kullanarak partiyi kurultaya götürmesi mümkün değildir."