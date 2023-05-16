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    • 16.05.2023 13:24
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    Terör sevici İBB çalışanı Eda Ezgi Yıldız için karar verildi

    Makamında teröristler tarafından şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Selim Kiraz’ın alıkonulduğu ana ait fotoğrafı yayınlayıp “Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır” şeklinde paylaşım yapan İBB çalışanı Eda Ezgi Yıldız’ın yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme Yıldız’a ‘Terör örgütü propagandası yapma’ suçundan 1 yıl 3 ay hapsine ve tahliyesine hükmetti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Terör sevici İBB çalışanı için karar verildi

    CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri Eda Ezgi Yıldız, terör örgütü DHKP-C'yi destekleyen paylaşımlar yaparak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makamında teröristlerce alıkonulduğu ana ait fotoğrafı yayınlayıp "Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır" şeklinde paylaşımda bulunmuştu.


    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İSYÖN A.Ş'de çalışıyor olarak gösterilen Ezgi Yıldız paylaşımlarının ortaya çıkması sonrası hesabını kapatmıştı.

    HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
    31 Mart'ta tutuklanarak cezaevine gönderilen Eda Ezgi Yıldız hakkında "Terör örgütü propagandası yapma" suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

    Bugün İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Eda Ezgi Yıldız getirildi. Savunmasını gerçekleştiren Yıldız hakkında mahkeme kararını duyurdu.



    1 YIL 3 AY HAPİS
    Mahkeme, tutuklu sanığa ''Terör örgütü propagandası yapma'' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

    Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme, sanığı tahliye etti.

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    Haberler Güncel Terör sevici İBB çalışanı Eda Ezgi Yıldız için karar verildi
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