Terör sevici İBB çalışanı Eda Ezgi Yıldız için karar verildi



CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İSYÖN A.Ş'de çalışıyor olarak gösterilen Ezgi Yıldız paylaşımlarının ortaya çıkması sonrası hesabını kapatmıştı.



HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

31 Mart'ta tutuklanarak cezaevine gönderilen Eda Ezgi Yıldız hakkında "Terör örgütü propagandası yapma" suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Bugün İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Eda Ezgi Yıldız getirildi. Savunmasını gerçekleştiren Yıldız hakkında mahkeme kararını duyurdu.