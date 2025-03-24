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CHP'de olağanüstü kurultaya iptal başvurusu! Özgür Özel'in çağrısı hukuksuz: 1 soruşturma 3 dava devam ediyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 21 Mart'ta olağanüstü kurultay kararı aldıklarını duyurmuştu. Olağanüstü kurultay kararını devam eden soruşturmaları gerekçe gösteren 3 isim mahkemeye iptal başvurusu yaptı. Başvuruyu yapanların arasında CHP'nin Hatay eski Belediye Başkanı Lütfü Savaş da bulunuyor. Takvim.com.tr'nin Lütfü Savaş'ın yakın çevresinden edindiği bilgilere göre şaibeli kurultaya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması ile birlikte 17. 31. ve 40. Ankara Asliye Hukuk Mahkemelerinde 3 davanın sürdüğü bildirildi. Öte yandan şaibeli kurultaya ilişkin Batman delegesi Yılmaz Özkanat tanık sıfatıyla ifade verdi.

Giriş Tarihi :24 Mart 2025 , 16:28 Güncelleme Tarihi :24 Mart 2025 , 16:50
CHP’de olağanüstü kurultaya iptal başvurusu! Özgür Özel’in çağrısı hukuksuz: 1 soruşturma 3 dava devam ediyor

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Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve kurultay delegeleri Levent Çelik ve Hatip Karaaslan CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali için mahkemeye başvuru yaptı.

Savaş ve delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine verdiği dilekçede, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 6 Nisan 2025 Pazar saat 10.00'da Ankara Yenimahalle'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılmak üzere 21. Olağanüstü Kurultay çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

PARTİ ORGANLARI HUKUKEN YOK HÜKMÜNDE
Dilekçede, ﻿söz konusu olağanüstü kurultay çağrısının, 38. Olağan Kurultay sonucunda oluşan mevcut genel merkez yönetimi tarafından yapıldığı, bu çağrının usul ve esas hatalarıyla malul olduğu, o nedenle kurultayın sonuçları ve parti organlarının hukuken yok hükmünde bulunduğu savunuldu.

CHP'nin olağanüstü kurultayına iptal başvurusu!



Olağan kurultayın iptaline ilişkin olarak Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi ve diğer delegelerin açmış oldukları kurultay iptal davaları ile yargı sürecinin devam ettiği aktarılan dilekçede, 38. Olağan Kurultay sürecinde gerçekleştirilen bazı işlemler ve uygulamalara ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının ceza soruşturmasının da devam ettiği kaydedildi.

Dilekçede, şu ifadeler yer aldı:

"Bu soruşturma, kurultayın sadece hukuki değil, aynı zamanda ceza hukuku bakımından da sakatlandığını göstermektedir. Tüm bu nedenlerle mevcut Genel Merkez yönetimi yetkisizdir ve yaptığı kurultay çağrısı mutlak butlanla sakattır. Bu çağrı, parti tüzüğüne, siyasi partiler mevzuatına ve hukukun genel ilkelerine aykırı olup tam kanunsuzdur ve yok hükmündedir. Bu itibarla 6 Nisan 2025 tarihinde yapılması planlanan 21. Olağanüstü Kurultay'ın yok hükmünde sayılması halinde yetkisiz organlarca geçersiz bir karar doğrultusunda kanunsuz olarak yapılmaya çalışıldığı dikkate alınarak, kurultayın iptaline ve seçim sürecine ilişkin işlemlerin durdurulmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz."

TAKVİM.COM.TR ULAŞTI: 3 DAVA DEVAM EDİYOR
Takvim.com.tr'nin Lütfü Savaş'ın yakın çevresinden edindiği bilgilere göre şaibeli kurultaya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması ile birlikte 17. 31. ve 40. Ankara Asliye Hukuk Mahkemelerinde 3 davanın sürdüğü bildirildi. Bu nedenle davalar devam ederken Özgür Özel'in olağanüstü kurultay kararının hukuki olmadığı vurgulandı.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel (Ekran görüntüsü)CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel (Ekran görüntüsü)

LÜTFÜ SAVAŞ'A ALLAH AKIL FİKİR VERSİN
Savaş'ın iptal başvurusuna ilişkin basın toplantısında sorulan soruya cevap veren CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "CHP'nin kurultayını iptal ettirmek isteyenler neye hizmet ettiğini çok iyi biliyoruz. Ben sayın Lütfü Savaş'a Allah akıl fikir versin diyorum. Allah kimseyi bu tür durumlara düşürmesin diyorum." dedi.

BATMAN DELEGESİ İFADE VERDİ
Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmasında, partinin Batman delegesi Yılmaz Özkanat tanık sıfatıyla ifade verdi.

Ekrem İmamoğlu (AA)Ekrem İmamoğlu (AA)

10 KİŞİ ANKARA'YA GELDİK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, savcıya ifade veren Özkanat, 38. CHP Olağan Kurultay'ında kurultay delegesi olarak bizzat bulunduğunu, kurultaydan bir gün önce Batman il teşkilatı olarak 10 kişi Ankara'ya geldiklerini ve partinin ayarladığı bir otele yerleştiklerini anlattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (DHA)CHP Genel Başkanı Özgür Özel (DHA)

BATMAN İL BAŞKANI DELEGEYİ OTELDE TOPLADI
Kurultaydan önceki akşam Batman CHP İl Başkanı Hüseyin Yaşar'ın, 10 kişilik delegeyi otelde topladığını ve kendilerine "Sizler, hep beraber Özgür Özel'e oy vereceksiniz. Verdiğiniz oyların da oy pusulası üzerinde Özgür Özel işaretlenmiş olarak fotoğrafını çekeceksiniz ve bana göstereceksiniz. Bunun karşılığında da sizlere değişik görevler vereceğiz" dediğini belirten Özkanat, "Bana açıkça Özgür Özel'e oy vermem karşılığında kendisinin CHP parti meclis üyesi olacağını, bundan dolayı da benim çocuklarımı CHP'li belediyelerde işe alacağını söyledi. Bütün Batman delegeleriyle ayrı ayrı konuşup bu teklifleri onlara da söyledi." şeklinde açıklama yaptı.

İTİRAZ EDİNCE BENİMLE BİR DAHA İRTİBATA GEÇMEDİ
Özkanat, yapılan teklife itiraz edince Batman CHP İl Başkanı Yaşar'ın bir daha kendisiyle irtibata geçmediğini, diğer delegelerin ise Yaşar'ın baskısıyla Özel'e oy verdiklerini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)

Özkanat, şunları kaydetti:

"Bu kurultaydan sonra Hüseyin Yaşar'ın kendisi CHP parti meclis üyesi oldu. Kardeşi Adnan Yaşar'ı Batman CHP İl Başkanı yaptı. Yeğeni Cihan Yaşar'ı İstanbul Küçükçekmece CHP Belediye Meclis Üyesi yaptı. Oğlu Mert Yaşar'ı İzmir'in bir ilçesinde CHP Belediye Meclis Üyesi yaptı. Kızı Sevim Yaşar İlhan'ı da Batman CHP İl yönetimine yerleştirdi.

Hüseyin Yaşar, kurultay öncesinde otelde diğer illerden gelen CHP'li delegeler ile de yoğun bir ilişki içerisindeydi. Sürekli onlarla görüşmeler yapıyorlardı. Hepsinin ellerinde değişik çantalar vardı, ama içlerinde ne olduğunu bilmiyorum. Otelde bulunan CHP'li delegeler arasında iPhone marka cep telefonlarının delegelere dağıtıldığı konuşuluyordu. Hatta bazı kişilere verildiğini de duydum. Ben Hüseyin Yaşar'a itiraz ettiğim için telefon veya benzeri bir şey bana verilmedi. Otel içerisinde delegelere Özgür Özel lehine oy kullanmaya ikna etmek için telefon dışında para dağıtıldığını da diğer delegelerin konuşmalarından duydum."

DELEGELERİN ÇOĞU ANKARA'YA GELMEDEN ÖNCE KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLİYORDU
Batman delegelerinin çoğunluğunun Ankara'ya gelmeden önce Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini açıkça söylediklerini aktaran Özkanat, Yaşar'ın delegelere yaptığı baskı sonucunda bu delegelerin fikir değiştirerek Özel lehine oy kullanmaya ikna edildiklerini anlattı.

CHP Genel Merkez (AA)CHP Genel Merkez (AA)

"TEK SUÇUM, KURULTAY ZAMANINDA KENDİ ÖZGÜR İRADEMLE OY KULLANMAK"
Baskılara karşı direndiğini ve Kılıçdaroğlu'na oy verdiğini belirten Özkanat, ifadesine şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu'na oy verdiğimi bildikleri için bir hafta önce Batman CHP İl Başkan Yardımcılığı görevimden benim isteğim dışında usulsüz bir şekilde uzaklaştırıldım. Ayrıca 11 Mart'ta CHP Yüksek Disiplin Kurulu Kararı ile 'kesin çıkarma cezası' ile cezalandırıldım. Bu ihraç yazısının altında Genel Sekreter Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'in ıslak imzaları vardı. Ben partiden ihraç edilmeyi gerektirecek herhangi bir suç işlemedim. Tek suçum, kurultay zamanında kendi özgür irademle oy kullanmak istememdir.

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu (AA)Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu (AA)

Ben oyumu Kılıçdaroğlu'na verdim. Bu nedenle beni CHP Batman il yönetiminden ve CHP parti üyeliğinden ihraç ettiler. Bu ihraç kararı tamamen haksız ve usulsüz bir işlemdir. Kılıçdaroğlu'nun televizyondaki bir konuşmasında bu şaibe konusuna değindi. Daha sonra kurultaydaki usulsüzlüklere ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını basından duydum. Cumhuriyet Halk Partisinin 38. Olağan Kurultayına şaibe karıştığından dolayı kurultayın iptal edilmesini talep ediyorum."

Özkanat, Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesine kurultayın iptali için dava açtığını da sözlerine ekledi.

LÜTFÜ SAVAŞ KİMDİR?

23 Mart 1965 tarihinde Hatay'da doğan Lütfü Savaş, çocukluk ve gençlik yıllarını Antakya'da geçirdi. 1990 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Türkiye'nin çeşitli illerinde doktor olarak çalıştı. 2007 yılında doçent oldu. 2006-2008 yılları arasında Mustafa Kemal Üniversitesi Rektör Danışmanlığı görevinde bulundu.

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