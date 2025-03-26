CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen "terör" soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan firari şüpheli Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, İstanbul Adliyesi'ne giderek teslim oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'li İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Ebru Özdemir (Takvim.com.tr)



ÇAĞLAYAN ADALET SARAYI'NA GELEREK TESLİM OLDU

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek teslim oldu.

Gözaltına alınan Özdemir, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, firari şüpheliler Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, Azad Barış ve Hunav Altun hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

EBRU ÖZDEMİR KİMDİR?

Ebru Özdemir Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısıdır. Ebru Özdemir lise öğrenimini ise İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi'nde bitirdi. Profesyonel kariyerine Kanal D'nin dış haberler bölümünde stajyer olarak adım atan Özdemir, sonrasında özel sektörde çeşitli kurumlarda proje sorumlusu, proje koordinatörü, müdür ve kurucu ortak gibi roller üstlenmiştir.