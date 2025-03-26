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Metro İstanbul duyurdu: İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı

Metro İstanbul, Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş fünikiler hattının açıldığını duyurdu.

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Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 07:22 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 07:24
Metro İstanbul duyurdu: İstanbul’da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı

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Yenikapı-Hacıosman metro hattında bazı duraklar işletmeye kapatılmıştı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada istasyonların yeniden ulaşıma açıldığı belirtildi.

Yenikapı-Hacıosman metro hattında bazı duraklar işletmeye kapatılmıştı. (AA)Yenikapı-Hacıosman metro hattında bazı duraklar işletmeye kapatılmıştı. (AA)

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye açılmıştır."

Dün akşam yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim İstasyonu, Şişhane İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferlerine devam edecektir." ifadeleri kullanılmıştı.