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"Ses kaydı" bombası patlamıştı! CHP’li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye çağrıldı

CHP’li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'e, CHP İstanbul İl Kongresine seçimlerine hile karıştırdığı ve seçim kanununa muhalefet suçundan hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı başlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İnan Güney “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırdı.

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Giriş Tarihi :25 Mart 2025 , 11:28 Güncelleme Tarihi :25 Mart 2025 , 11:43
Ses kaydı bombası patlamıştı! CHP’li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye çağrıldı

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Cumhuriyet Halk Partisi, terör, yolsuzluk ve şaibeli iddialarıyla sallanıyor.

CHP'nin 38. Olağan Genel Kurultay'ına ilişkin "şaibe" iddiaları gündemi meşgul ederken bir bomba da Özgür Çelik'in İl Başkanı seçildiği İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin patladı.

Ortaya çıkan bir ses kaydında CHP'li isimlerin "delege" pazarlığına tutuştuğu ortaya çıktı.

İNAN GÜNEY İFADEYE ÇAĞRILDI
CHP İstanbul İl Kongresi'ne yönelik 'seçimde usulsüzlük' iddialarıyla yürütülen soruşturmada, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney şüpheli olarak ifade vermek üzere adliyeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen ve 2820 sayılı yasaya muhalefet suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadesi alınmak üzere çağrı kağıdı ile ifadeye çağırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Fotoğrafta: İnan Güney, Özgür Özel ve Özgür ÇelikFotoğrafta: İnan Güney, Özgür Özel ve Özgür Çelik

TAKVİM.COM.TR GÜNDEME GETİRMİŞTİ: SES KAYDINDA NE VAR?
CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığına ilişkin iddiaların ardından CHP'li isimlerin "delege" pazarlığı yaptığına ilişkin ses kaydı ortaya çıkmıştı.

Ses kaydın iddiasında ismi geçen isimlerSes kaydın iddiasında ismi geçen isimler

Pazarlığın başrolündeki isimler ise iddiaya göre Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çırak, Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş, Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Uğur Gökdemir...

Fahrettin Çırak'ın, il delegeleri Veli Gümüş ve Uğur Gökdemir'e 150'şer bin TL teklif ettiği, yapılan pazarlıklar sonucunda 250'şer bin TL rüşvet karşılığında Özgür Çelik'e oy vermek için anlaşıldığı duyuldu.

Takvim.com.tr "ses" bombasını gündeme getirdi. Haberimiz için tıklayınız:

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