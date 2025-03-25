5'i kanser 16 ilaç geri ödeme listesine alındı! Aile hekimleri için "reçete" detayı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan , 5'i kanser ilacı olmak üzere 16 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

5'i kanser 16 ilaç geri ödeme listesine alındı (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle 5'i kanser ilacı olmak üzere 16 ilaç daha geri ödeme listesine alındı. Dirençli multipl miyelom, prostat ve cilt kanseri, ileri evre kronik böbrek yetmezliği, genetik periferik nörolojik bozukluk, çocuklarda otizm spektrum bozukluğu, şizofreni, HIV-1 enfeksiyonu ve venöz yetmezlik tedavisinde kullanılan 8'i yerli üretim olan 16 ilaç geri ödeme listesine eklendi." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan'ın X paylaşımı

GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINAN İLAÇLAR ARTTI

Aile hekimlerinin reçete edebildiği geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısının da artırıldığını belirten Işıkhan, şunları kaydetti: