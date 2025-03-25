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5'i kanser 16 ilaç geri ödeme listesine alındı! Aile hekimleri için "reçete" detayı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 5'i kanser ilacı olmak üzere 16 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi. Aile hekimlerinin reçete edebildiği geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısının artırıldığını da belirten Bakan Işıkhan, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :25 Mart 2025 , 10:36 Güncelleme Tarihi :25 Mart 2025 , 10:36
5’i kanser 16 ilaç geri ödeme listesine alındı! Aile hekimleri için reçete detayı...

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 5'i kanser ilacı olmak üzere 16 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

5'i kanser 16 ilaç geri ödeme listesine alındı (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)5'i kanser 16 ilaç geri ödeme listesine alındı (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle 5'i kanser ilacı olmak üzere 16 ilaç daha geri ödeme listesine alındı. Dirençli multipl miyelom, prostat ve cilt kanseri, ileri evre kronik böbrek yetmezliği, genetik periferik nörolojik bozukluk, çocuklarda otizm spektrum bozukluğu, şizofreni, HIV-1 enfeksiyonu ve venöz yetmezlik tedavisinde kullanılan 8'i yerli üretim olan 16 ilaç geri ödeme listesine eklendi." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan'ın X paylaşımıBakan Işıkhan'ın X paylaşımı

GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINAN İLAÇLAR ARTTI
Aile hekimlerinin reçete edebildiği geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısının da artırıldığını belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"Aile hekimliği uzmanları ve iç hastalıkları uzmanları daha fazla ilaca rapor düzenleyebilecek. Kardiyolojik, dermatolojik ve göz hastalıkları ile diyabet, hipertansiyon, major depresyon ve daha birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar ve çölyak tedavisinde kullanılan ürünlere erişim kolaylaştırıldı.Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim."