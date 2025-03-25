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Dersleri askıya alıp 'sokak' çağrısı yapmışlardı! Eğitim-Sen'e soruşturma başlatıldı

Eğitim-Sen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk soruşturmalarını gerekçe göstererek, 25 Mart Salı günü iş bırakma çağrısı yaptı. Açıkça anayasal hakkı tehdit eden bu çağrı ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçti. Savcılık tarafından Eğitim-Sen'e soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi :25 Mart 2025 , 12:01 Güncelleme Tarihi :25 Mart 2025 , 12:38
Dersleri askıya alıp ’sokak’ çağrısı yapmışlardı! Eğitim-Sen’e soruşturma başlatıldı

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İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu 560 milyar liralık yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.

Bu karar sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, halka 'sokağa çıkma' çağrısı yaptı.

Özel'in çağrısının ardından sokaklar karıştı. (Takvim.com.tr)Özel'in çağrısının ardından sokaklar karıştı. (Takvim.com.tr)

Özel'in çağrısı Eğitim-Sen tarafından da desteklendi.

25 MART SALI GÜNÜ İŞ BIRAKILACAĞI DUYURULDU
Sendikanın resmi hesabından yapılan açıklamada, 25 Mart Salı günü iş bırakılacağı duyuruldu.

Eğitim Sen 25 Mart Salı günü iş bırakacağını duyurdu. ( X hesabı ekran görüntüsü)Eğitim Sen 25 Mart Salı günü iş bırakacağını duyurdu. ( X hesabı ekran görüntüsü)

Karara gerekçe olarak İBB ve Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmalar gösterildi.

"Hizmet üretmiyoruz! İnsan, toplum, doğa yararına bir üniversite talebini yükseltiyoruz!" denilen açıklamada sokak çağrısı yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Üniversite Öğrencilerinin Haklı Mücadelesine Destek Veriyoruz! Eğitim Sen üyesi Öğretim Elemanları 25 Mart Salı Günü İş Bırakıyor!
Üniversite öğrencileri, ülkede giderek derinleşen antidemokratik uygulamalara, ifade özgürlüğünün baskı altına alınmasına, kayyım rektör atamalarına, düşünce ve örgütlenme özgürlüğüne yönelik saldırılara karşı ayağa kalktı. Öğrencileri yürüttükleri Demokratik bir Türkiye, Özgür ,Özerk Üniversite mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız! Uzun süredir devam eden antidemokratik uygulamalara, baskılara hukuksuzluğa karşı öğrencilerin yanındayız! Eğitim Sen üyesi öğretim elemanları olarak "İnsan Toplum Doğa yararına bir Üniversite!" talebiyle 25 Mart 2025 Salı günü hizmet üretmiyoruz!

Eğim Sen'in açıklaması (X ekran görüntüsü)Eğim Sen'in açıklaması (X ekran görüntüsü)

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
Açıkça öğrencilerin eğitim hakkını engelleyen sendika ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçti.

Savcılık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca 24.03.2025 tarihinde Eğitim-Sen resmi sosyal medya hesabından ülkemizde yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik kanuni grev şartları gerçekleşmeksizin çağrıda bulunulması olayıyla ilgili olarak Eğitim-Sen Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve ilgili sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında suç işlemeye alenen tahrik etme suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır"

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