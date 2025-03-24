Ekosistem çarkının detayları TAKVİM’de: CHP’nin Paris partysindeki şarabın faturası 28 milyon TL!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ağustos 2024'te "İstanbul'un tanıtımı" adı altında Paris'te düzenlediği etkinlik büyük ses getirdi.
Haftalığı 249 bin 260 Euro olan ünlü moda müzesi Palais Galliera'da düzenlenen etkinlik, CHP'nin 'after party'sine dönüştü.
Ekosistem çarkının detayları TAKVİM'de: Paris'te şarabın faturası 28 milyon TL! (Takvim.com.tr)
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'li Belediye başkanları ve ailelerinin de katıldığı partiye katılanlara beyaz şarap ve rakı servis edildi.
İBB bütçesiyle kiralanan ʺsarayʺ yavrusu (Takvim.com.tr)
Ağustos 2024. İmamoğlu ile gazeteciler parti yöneticileri ve eşlerinden oluşan bir grupla Paris'e gidildi. İstanbul Evi açılış gezisi. Burada çok büyük paralar harcandı.