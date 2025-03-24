Ekosistem çarkının detayları TAKVİM’de: CHP’nin Paris partysindeki şarabın faturası 28 milyon TL!

Ağustos 2024’te Paris’te İBB’nin parasıyla düzenlenen gecedeki partide binlerce euro adeta saçılmıştı (Takvim Gazetesi) 550 ŞİŞEYE 690 BİN EURO Ancak en acısı Chateau Cheval Blanc şaraplarının özellikle 1970 serilerinden sipariş verildi. Önce 250 şişe, ertesi gün 300 şişe. Toplam 550 şişe. Sabahlara kadar içtiler. Yaklaşık 690 bin Euro ödendi. (27 milyon 600 bin lira) İBB kasasından ödendi.

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu yine ʺzaferʺ işaretiyle poz verdi (Takvim.com.tr)



Parti için yemekleri hazırlayacak şef bile özel olarak tutuldu. Fransa'da yaşayan ve İstanbul mutfağından Türk şef Ecem Karakuş İBB'nin organizasyonu için özel bir menü hazırladı. İstanbul'un 17 ilçe belediye başkanı partide yer alarak eğlendi.