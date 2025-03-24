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Ekosistem çarkının detayları TAKVİM'de: CHP'nin Paris "party"sindeki şarabın faturası 28 milyon TL!

İddiaya göre İmamoğlu, Ağustos 2024’te, gazeteciler, parti yöneticileri ve eşleriyle Paris’e gitti. Sözde, İstanbul Evi’nin açılışı gezisiydi. Ama Chateau Cheval Blanc şaraplarının 1970 serilerinden sipariş verildi. Toplam 50 şişe şarap “after partiye” getirildi. Sabahlara kadar içildi. 690 bin Euro (28 milyon TL) fatura geldi. Hepsi, İBB kasasından ödendi.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Mart 2025
Ekosistem çarkının detayları TAKVİM’de: CHP’nin Paris partysindeki şarabın faturası 28 milyon TL!

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ağustos 2024'te "İstanbul'un tanıtımı" adı altında Paris'te düzenlediği etkinlik büyük ses getirdi.

Haftalığı 249 bin 260 Euro olan ünlü moda müzesi Palais Galliera'da düzenlenen etkinlik, CHP'nin 'after party'sine dönüştü.

Ekosistem çarkının detayları TAKVİM'de: Paris'te şarabın faturası 28 milyon TL! (Takvim.com.tr)Ekosistem çarkının detayları TAKVİM'de: Paris'te şarabın faturası 28 milyon TL! (Takvim.com.tr)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'li Belediye başkanları ve ailelerinin de katıldığı partiye katılanlara beyaz şarap ve rakı servis edildi.

İBB bütçesiyle kiralanan ʺsarayʺ yavrusu (Takvim.com.tr)İBB bütçesiyle kiralanan ʺsarayʺ yavrusu (Takvim.com.tr)

Ağustos 2024. İmamoğlu ile gazeteciler parti yöneticileri ve eşlerinden oluşan bir grupla Paris'e gidildi. İstanbul Evi açılış gezisi. Burada çok büyük paralar harcandı.

Ağustos 2024’te Paris’te İBB’nin parasıyla düzenlenen gecedeki partide binlerce euro adeta saçılmıştı (Takvim Gazetesi)Ağustos 2024’te Paris’te İBB’nin parasıyla düzenlenen gecedeki partide binlerce euro adeta saçılmıştı (Takvim Gazetesi)

550 ŞİŞEYE 690 BİN EURO
Ancak en acısı Chateau Cheval Blanc şaraplarının özellikle 1970 serilerinden sipariş verildi. Önce 250 şişe, ertesi gün 300 şişe. Toplam 550 şişe. Sabahlara kadar içtiler. Yaklaşık 690 bin Euro ödendi. (27 milyon 600 bin lira) İBB kasasından ödendi.

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu yine ʺzaferʺ işaretiyle poz verdi (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu yine ʺzaferʺ işaretiyle poz verdi (Takvim.com.tr)

Parti için yemekleri hazırlayacak şef bile özel olarak tutuldu. Fransa'da yaşayan ve İstanbul mutfağından Türk şef Ecem Karakuş İBB'nin organizasyonu için özel bir menü hazırladı. İstanbul'un 17 ilçe belediye başkanı partide yer alarak eğlendi.

Ekrem İmamoğlunun o paylaşımı ortalığı karıştırdı: İBBnin Paris partysinin sponsorları kim? Depremzedeler için yapılan bağışlar mı?Ekrem İmamoğlunun o paylaşımı ortalığı karıştırdı: İBBnin Paris partysinin sponsorları kim? Depremzedeler için yapılan bağışlar mı?

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