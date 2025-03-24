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Gazze'de üç maymunu oynayan İsrail'e gül Türk markalara diken uzatan Özgür Özel'den boykot provokasyonu! Hedefine yerli markaları koydu

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP, provokasyonlarını artırdı. Özgür Özel, önce sokakları karıştırdı, ardından Türkiye’nin milli markalarını hedef alan boykot çağrısında bulundu. Gazze'deki katliamlarda İsrail’i boykot etmeyen CHP, şimdi yerli firmalara saldırdı. CHP'li Özel’in boykot listesinde hedefi Türkiye'nin bugününe ve geleceğine katkıda bulunmak olan Turkuvaz Medya da yer aldı.

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Giriş Tarihi :25 Mart 2025 , 02:19 Güncelleme Tarihi :25 Mart 2025 , 03:11
Gazze’de üç maymunu oynayan İsrail’e gül Türk markalara diken uzatan Özgür Özel’den boykot provokasyonu! Hedefine yerli markaları koydu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalarda Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla birlikte CHP provokasyon dolu adımlar attı.

(Takvim.com.tr arşiv)(Takvim.com.tr arşiv)

ÖNCE SOKAĞA DÖKTÜ ARDINDAN BOYKOT ÇAĞRISI YAPTI

Önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sokak çağrısı yaparak "Yıkın geçin!" dedi ve bu çağrı sokakları karıştırdı.

Milletin polisine baltalı, havai fişekli hatta asitli saldırı düzenlenirken Özgür Özel bir skandala daha imza attı. CHP'li Özel bu kez yerli ve milli markalara yönelik boykot çağrısında bulundu.

(Takvim.com.tr arşiv)(Takvim.com.tr arşiv)

MEDYA KURULUŞLARINI TEHDİT ETTİ

Medyanın "sokak mitinglerini" göstermediğini öne süre medya kuruluşlarını boykot ile tehdit eden Özel, Saraçhane'de toplanan kalabalığa hitap ederek firma firma isim vererek boykot çağrısında bulundu.

(Takvim.com.tr arşiv)(Takvim.com.tr arşiv)

BOYKOT LİSTESİNDE TURKUVAZ MEDYA DA VAR

CHP, Türkiye'nin değerlerine ve markalarına sahip çıkmak yerine, siyasi hesaplarla yerli şirketleri hedef almayı seçti. Özel'in boykot listesinde Turkuvaz Medya'nın bünyesinde vatandaşa hizmet veren markalar da yer aldı.

Özel, tüm çığırtkanlığını kullanarak "Kitap alırken D&R'a uğramıyorsunuz. Saraçhane'yi göreni siz de görün, görmeyeni yerin dibine gömün diyorum! Idefix diye bir şey var, biliyor musunuz, artık yok!" sözleriyle boykot çağrısında bulundu.

(Takvim.com.tr arşiv)(Takvim.com.tr arşiv)

GAZZE'DE SESSİZ KALAN CHP YERLİ MARKALARA BOYKOT UYGULADI
CHP, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlar karşısında sessiz kalırken, yerli ve milli markalara yönelik boykot çağrısıyla çifte standartlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Daha önce İsrail firmalarına karşı en ufak bir yaptırım çağrısı yapmayan CHP, şimdi ise doğrudan Türkiye'nin markalarını hedef aldı.

A Haber ekran görüntüsüA Haber ekran görüntüsü

"İSRAİL DE AYNI BOYKOT LİSTESİNİ VERİRDİ"

Skandal boykot çağrısı A Haber ekranlarına taşındı. Gazeteci Ekrem Kızıltaş , Avukat Hadi Dündar ve muhabir Mehmet Karataş tarafından Özel'in ekonomiyi zarara uğratma çabası değerlendirildi.

A Haber muhabiri Mehmet Karataş, CHP'nin tavrına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: "Gidip İsrail'e sorsanız, 'Türkiye'de hangi markaları boykot edersiniz?' diye. %100 aynı listeyi verirler."

A Haber ekran görüntüsüA Haber ekran görüntüsü

"ÖZGÜR ÖZEL FİLİSTİN İÇİN 2 KELAM EDEMEDİ"

Avukat Hadi Dündar: Avrupa'da birçok üniversitede öğrenciler Gazze'de yapılan soykırıma sessiz kalmayarak tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel 7 Ekim'den bu yana Filistin halkına yönelik yapılan saldırılara 2 kelam bile edemedi. Bununla birlikte İsrail'in yaptığı soykırıma destek veren markalara boykot çağrısı ya da açıklaması bulunmadı.

Şuan CHP en ufak bir olayda Türk markalarını boykot çağrısında bulunuyor. Gazze'deki saldırılarda İsrail'e destek verildiği için markalara boykot yapılıyordu. Burada bir illiyet bağı ve finansman desteği vardı. Boykot çağrısının Ekrem İmamoğlu ile bağdaştırılması doğru değil.

A Haber ekran görüntüsüA Haber ekran görüntüsü

"BOYKOT ÇAĞRISIYLA TÜRKİYE EKONOMİSİ HEDEF ALINIYOR"
Gazeteci Ekrem Kızıltaş: Boykot çağrısıyla Türkiye ekonomisi hedef alınıyor. Özgür Özel'in Türk markalarına yaptığı çağrısında 28 Şubat'taki gibi onların koruduklarını zannettikleri markaların kendilerine gidip boykot çağrısı yaptıkları kuruluşların arasına bizleri de yazın diyecekler.

28 Şubat'ta da cunta mensupların yaptığı boykot çağrısında aynı kuruluşların isimleri zikredilmişti. Bir süre sonra birçok kuruluş o boykot listesine "Bizim de adımızı yazın" diye askerlere ricada bulunmuşlardı. Özel bu çağrısında önümüzdeki günlerde kendi cenahından bazı kuruluşların benzer talepleriyle karşılaşacaktır.

A Haber ekran görüntüsüA Haber ekran görüntüsü

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran: Şimdi burada birçok tanınmış firmanın isimleri boykot listesine konuluyor ve bunların bir çoğu borsada işlem görüyor.

Boykot listesinde hedef gösterdikleri şirketler, hissedarları bir zarar görürse, bunun azmettiricisi CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmayacak mı? Türkiye'de Türk Ticaret Kanunu'na göre faaliyet gösteren şirketleri hedef gösteremezsiniz.

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