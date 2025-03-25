Demokrasi adı altında militanlık | CHP lideri Özel Saraçhane’de Başkan Erdoğan’ın rahmetli annesine küfür ettirdi! Provokatörler gözaltında

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü) "GÖSTERİCİLER HAKKINDA GEREKLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Saraçhane'de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızın merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum. Bu yapılan milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen aşağılık bir saldırıdır. Bu tür seviyesizliklere asla müsamaha gösterilmeyecektir. Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri başlatmıştır." dedi. 41 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ: 55 GÖZALTI

İstanbul valiliğinin toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklanması kararlarına uymayan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği iddia edilen 55 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, 25 Mart'ta, toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklarına uymayarak Saraçhane'deki İBB binası çevresinde eylem yapan 55 kişi, 'yürüyüşler kanununa muhalefet', 'görevli memura mukavemet' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından yakalandı. Yakalanan kişilerden 5'inin 18 yaşından küçük olduğu tespit edildi. Şüpheliler, gözaltına alındı. TEPKİ YAĞDI

Öte yandan Başkan Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere ilişkin peş peşe sert tepkiler geldi.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü) "BU HAYSİYET YOKSUNLARININ DAVRANIŞI KARŞILIKSIZ KALMAYACAKTIR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İstanbul'daki gösterilerde Sayın Cumhurbaşkanımıza, rahmetli annesine ve ailesine yönelik hakaret içeren sözler sarfedenleri lanetliyoruz. Bu haysiyet yoksunlarının davranışı karşılıksız kalmayacaktır. Bu ahlaksızları teşvik edenler de bu ahlaksız provokatörlüğün altında kalacaklardır. Günlerdir zehirli bir dil kullanarak saldırganlığa zemin hazırlayanlar alınlarına bu ahlaksız provokasyonun etiketini yapıştırmışlardır. Net şekilde ifade ediyoruz: bu saldırgan ahlaksızlığı yapanlar ve teşvik edenler karşılarında bizi ve millet iradesini en kararlı ve tavizsiz şekilde bulacaktır." dedi.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü) "AZİZ MİLLETİMİZ BU PROVOKASYONLARA KESİNLİKLE GELMEYECEK" AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "CHP Genel Başkanının sokak çağrılarının ardından meydanların karışması yetmezmiş gibi İstanbul'daki protesto gösterilerinde bazı kendini bilmezlerin Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ailesine yönelik sarf ettiği çirkin hakaretleri şiddetle kınıyorum. Hiçbir insani ve ahlaki sınır tanımayan bu aşağılık ifadelere zemin hazırlayan, gençleri kışkırtarak kaos çıkarmaya çalışanlar iyi bilmelidir ki; aziz milletimiz bu provokasyonlara kesinlikle gelmeyecek.Yargıya intikal etmiş suçlarını kamufle etmek için gençleri kullanan bu zihniyetle tüm İstanbullularla birlikte hukuki zeminde bütün mücadelemizi sonuna kadar vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü) "ANA MUHALEFET PARTİSİ GENEL BAŞKANI, KULLANDIĞI BU ZEHİRLİ DİLDEN BİR AN ÖNCE VAZGEÇMELİDİR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İstanbul Saraçhane'de Sayın Cumhurbaşkanımıza ve merhum annesine yönelik ağza alınmayacak hakaretlerde bulunulmasını, alçakça sözler sarf edilmesini lanetliyorum. Milletimizin tahammül sınırlarını aşan bu vandallık, asla kabul edilemez. Ortak değerlerimizi hedef alan çirkin saldırılar hukuk önünde karşılığını mutlaka bulacaktır. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı temel bir haktır. Ancak devam eden adli soruşturmaları hedef alarak sokakları terörize etmek, kamu düzenini bozmaya dönük şiddet eylemlerinde bulunmak suçtur. Ana muhalefet partisinin genel başkanı günlerdir yalan ve iftiralar üretmekte, devam eden soruşturmalar üzerinden bağımsız ve tarafsız Türk yargısına hayasızca saldırmakta, kamu düzenini bozma pahasına güvenlik güçlerimizi, polisimizi kalabalık gruplara hedef göstererek çok tehlikeli bir provokasyona girişmektedir. İbadet yerleri başta olmak üzere ortak milli ve manevi değerlerimize yönelik çirkin eylemlerin sorumlusu da bu saldırgan ve provokatif dildir. Ana muhalefet partisi genel başkanı, kullandığı bu zehirli dilden bir an önce vazgeçmelidir. Hukuk Devletinde, suç işlendiğine dair bir iddia varsa, savunmanın yapılacağı yer sokaklar değil yargı makamlarıdır. Suç işlendiğine dair bir delil varsa, bununla ilgili gerekli soruşturma yetkili yargı makamlarınca yapılır. Millet adına yargı görevini yapan hakimler ve savcıları hiç kimse baskı ve tehditle korkutamaz, sindiremez. Yargı mensuplarımız sokak çağrılarından, yalan ve çarpıtmalardan etkilenmez, kararını dosyaya bakarak verir. Devam eden soruşturmalar üzerinden dezenformasyon yapmaktan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik söylemlerde bulunmaktan herkes uzak durmalıdır. Suç teşkil eden eylemlerin hesabının millet adına karar veren tarafsız ve bağımsız yargı tarafından sorulacağından hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır." dedi.