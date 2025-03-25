Demokrasi adı altında militanlık | CHP lideri Özel Saraçhane’de Başkan Erdoğan’ın rahmetli annesine küfür ettirdi! Provokatörler gözaltında

CHP'li İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu için marjinal gruplar izinsiz gösterilerine devam ediyor.
CHP'li İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu için marjinal gruplar izinsiz gösterilerine devam ediyor.
DEMOKRASİ ADI ALTINDA MİLİTANLIK
CHP lideri Özgür Özel, "sokağa çıkma çağrısı" yaptı. Halk TV, Sözcü Tv ve Tele1'in sözde cici çocuklar olarak verdiği Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun sokak teröristleri alçak bir provokasyona imza attı.
Saraçhane'de toplanan militanlarına ülkenin seçilmiş Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettirdi.
SOKAK TERÖRİSTİ ALÇAKLAR
Saraçhane'deki militanlar Özgür Özel'in yönlendirdiği gruplar, sokaklarda gerçekleştirdikleri eylemler sırasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vefat eden annesine yönelik küfür ettiler.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere ilişkin peş peşe sert tepkiler geldi.
"GÖSTERİCİLER HAKKINDA GEREKLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Saraçhane'de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızın merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum. Bu yapılan milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen aşağılık bir saldırıdır. Bu tür seviyesizliklere asla müsamaha gösterilmeyecektir. Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri başlatmıştır." dedi.
41 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ: 55 GÖZALTI
İstanbul valiliğinin toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklanması kararlarına uymayan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği iddia edilen 55 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, 25 Mart'ta, toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklarına uymayarak Saraçhane'deki İBB binası çevresinde eylem yapan 55 kişi, 'yürüyüşler kanununa muhalefet', 'görevli memura mukavemet' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından yakalandı.
Yakalanan kişilerden 5'inin 18 yaşından küçük olduğu tespit edildi. Şüpheliler, gözaltına alındı.
TEPKİ YAĞDI
Öte yandan Başkan Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere ilişkin peş peşe sert tepkiler geldi.
"BU HAYSİYET YOKSUNLARININ DAVRANIŞI KARŞILIKSIZ KALMAYACAKTIR"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İstanbul'daki gösterilerde Sayın Cumhurbaşkanımıza, rahmetli annesine ve ailesine yönelik hakaret içeren sözler sarfedenleri lanetliyoruz. Bu haysiyet yoksunlarının davranışı karşılıksız kalmayacaktır.
Bu ahlaksızları teşvik edenler de bu ahlaksız provokatörlüğün altında kalacaklardır. Günlerdir zehirli bir dil kullanarak saldırganlığa zemin hazırlayanlar alınlarına bu ahlaksız provokasyonun etiketini yapıştırmışlardır.
Net şekilde ifade ediyoruz: bu saldırgan ahlaksızlığı yapanlar ve teşvik edenler karşılarında bizi ve millet iradesini en kararlı ve tavizsiz şekilde bulacaktır." dedi.
"AZİZ MİLLETİMİZ BU PROVOKASYONLARA KESİNLİKLE GELMEYECEK"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "CHP Genel Başkanının sokak çağrılarının ardından meydanların karışması yetmezmiş gibi İstanbul'daki protesto gösterilerinde bazı kendini bilmezlerin Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ailesine yönelik sarf ettiği çirkin hakaretleri şiddetle kınıyorum.
Hiçbir insani ve ahlaki sınır tanımayan bu aşağılık ifadelere zemin hazırlayan, gençleri kışkırtarak kaos çıkarmaya çalışanlar iyi bilmelidir ki; aziz milletimiz bu provokasyonlara kesinlikle gelmeyecek.Yargıya intikal etmiş suçlarını kamufle etmek için gençleri kullanan bu zihniyetle tüm İstanbullularla birlikte hukuki zeminde bütün mücadelemizi sonuna kadar vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.
"ANA MUHALEFET PARTİSİ GENEL BAŞKANI, KULLANDIĞI BU ZEHİRLİ DİLDEN BİR AN ÖNCE VAZGEÇMELİDİR"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İstanbul Saraçhane'de Sayın Cumhurbaşkanımıza ve merhum annesine yönelik ağza alınmayacak hakaretlerde bulunulmasını, alçakça sözler sarf edilmesini lanetliyorum.
Milletimizin tahammül sınırlarını aşan bu vandallık, asla kabul edilemez. Ortak değerlerimizi hedef alan çirkin saldırılar hukuk önünde karşılığını mutlaka bulacaktır.
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı temel bir haktır. Ancak devam eden adli soruşturmaları hedef alarak sokakları terörize etmek, kamu düzenini bozmaya dönük şiddet eylemlerinde bulunmak suçtur.
Ana muhalefet partisinin genel başkanı günlerdir yalan ve iftiralar üretmekte, devam eden soruşturmalar üzerinden bağımsız ve tarafsız Türk yargısına hayasızca saldırmakta, kamu düzenini bozma pahasına güvenlik güçlerimizi, polisimizi kalabalık gruplara hedef göstererek çok tehlikeli bir provokasyona girişmektedir.
İbadet yerleri başta olmak üzere ortak milli ve manevi değerlerimize yönelik çirkin eylemlerin sorumlusu da bu saldırgan ve provokatif dildir.
Ana muhalefet partisi genel başkanı, kullandığı bu zehirli dilden bir an önce vazgeçmelidir.
Hukuk Devletinde, suç işlendiğine dair bir iddia varsa, savunmanın yapılacağı yer sokaklar değil yargı makamlarıdır. Suç işlendiğine dair bir delil varsa, bununla ilgili gerekli soruşturma yetkili yargı makamlarınca yapılır.
Millet adına yargı görevini yapan hakimler ve savcıları hiç kimse baskı ve tehditle korkutamaz, sindiremez. Yargı mensuplarımız sokak çağrılarından, yalan ve çarpıtmalardan etkilenmez, kararını dosyaya bakarak verir.
Devam eden soruşturmalar üzerinden dezenformasyon yapmaktan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik söylemlerde bulunmaktan herkes uzak durmalıdır.
Suç teşkil eden eylemlerin hesabının millet adına karar veren tarafsız ve bağımsız yargı tarafından sorulacağından hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır." dedi.
"HAKARET ASLA AMA ASLA BİR HAK, ÖZGÜRLÜK DEĞİLDİR"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İstanbul'da yaşanan gösterilerde ahlak yoksunu provokatör bir grubun Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yönelik hakaretlerini en şiddetli şekilde kınıyorum.
Hakaret asla ama asla bir hak, özgürlük değildir. Sadece yakıp yıkmayı bilen marjinal grupların polisimize, kamu malına, milletimizin değerlerine sürdürdüğü saldırıları yok sayamayız.
Kin ve düşmanlıktan beslenen, gençlerimizi kışkırtan, şiddeti öven ve destekleyen kesimlere sesleniyoruz; artık yeter!
Sayın Cumhurbaşkanımıza, kıymetli ailesine, güvenlik güçlerimize, milletimize karşı yaptığınız bu seviyesizlikleri asla kabul etmiyoruz." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sokaklarımızı, meydanlarımızı kuşatmaya, aziz milletimizin huzurunu ve birliğini bozmaya çalışanlar, zehir saçan dilleri ile hadlerini aşmışlardır.
Sayın Cumhurbaşkanımıza, ailesine ve merhum annesine yönelik aşağılık hakaretlerin sahipleri ve bu ahlaksızlığa zemin hazırlayan zihniyet, bu alçaklığın bedelini hukuk önünde ve millet vicdanında mutlaka ödeyecektir." ifadelerini kullandı.
"BU SEVİYESİZLİK KARŞILIKSIZ KALMAYACAKTIR"
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İstanbul'da gerçekleşen gösterilerde Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yönelik sarf edilen çirkin sözleri lanetliyorum.
Manevi değerlerimize ve insani duruşumuza asla yakışmayan bu seviyesizlik karşılıksız kalmayacaktır.
Bu provokasyonu yapanlar ve teşvik edenler, milletimizin kararlı duruşu ve hukukun karşısında hesap verecektir." dedi.
"MESELE ASLA "BARIŞÇIL GÖSTERİ" DEĞİL, DOĞRUDAN BİR NEFRET VE KİN PROVOKASYONUDUR"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Saraçhane'de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımıza, rahmetli annesine ve ailesine yönelik ahlaksız hakaretleri şiddetle kınıyorum.
Bu edepsizlik ne ifade özgürlüğüdür, ne de demokratik bir hak arayışıdır. Mesele asla "barışçıl gösteri" değil, doğrudan bir nefret ve kin provokasyonudur.
Milletin iradesine, değerlerine ve ailesine uzanan bu alçak dili asla kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.
"KUTSALI OLMAYAN, SINIR TANIMAYAN, AHLAK YOKSUNU VANDALLAR"
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İstanbul'daki gösterilerde, CHP Genel Başkanı'nın sokak çağrısı ile istedikleri ortamı bulan provokatörlerin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın rahmetli anneleri ve ailesine varıncaya kadar pervasızca yaptıkları hakaretleri lanetliyorum.
Kutsalı olmayan, sınır tanımayan, ahlak yoksunu vandallar tarafından yapılan bu hadsiz saldırı ne özgürlükle ne de hukukla bağdaştırılabilir.
Ülkemize ve milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden gayret eden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve çirkin ifadeleri asla kabul etmiyor, en şiddetli şekilde kınıyoruz.
Kendi siyasi çıkarları uğruna gençlerimizi maşa olarak kullananlar, kendi siyasi geleceklerini sokak çağrıları yaptıkları gençlerin kararacak hayatları üzerine kuranlar, ülkesi için çalışacak genç zihinleri çıkmaz sokaklara sürüklemekte bir beis görmeyenler, vakit geç olmadan bu tehlikeli oyundan derhal vazgeçmelidir."
"BU ZEHİRLİ DİLİ LANETLİYORUM"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sokaklarda Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yönelik zehirli dil kullananları lanetliyorum.
Bu hadsiz ve edepsiz dil; milletimizin ortak değerlerine, demokrasiye ve hukuk devletine zerre kadar inanmayanlara yakışır.
Bu aşağılık dile zemin hazırlayanlar toplumsal gerilim oluşturmayı hedefleyenler, utanç verici suçlarını gizleme çabası içinde olanlardır."
"BU ALÇAK DİLİ KULLANANLARI ŞİDDETLE LANETLİYORUM"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu da konuya ilişkin paylaşımında şunları kaydetti, "İstanbul Saraçhane'deki gösterilerde Cumhurbaşkanımızın şahsına, merhum annesine ve değerli ailesine yöneltilen ahlak ve edep dışı hakaretleri ve bu alçak dili kullananları şiddetle lanetliyorum. En kutsal varlıklarımız olan annelerimize edepsiz şekilde sarf edilen ifadeleri kullanmaktan çekinmeyen ahlak yoksunları bilmeli ki; bunun bedelini en ağır şekilde ödeyeceklerdir. Bu çirkin söylemlere yol açan, toplumu sokaklara çağırıp olaylara zemin hazırlayan muhalefet partisine girdiği lağım çukurunda hak ettiği cevap hem hukuk devletinde hem de halkımız tarafından verilecektir."
"HESABI HUKUK ÖNÜNDE MUHAKKAK SORULACAK"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Saraçhane'de Sayın Cumhurbaşkanımıza ve rahmetli annesine yönelik yapılan edepsiz saldırı sadece bir ahlak çöküntüsünün işareti değil, aynı zamanda toplumsal huzuru hedef alan kirli bir zihnin ürünüdür.
Sokakları karıştırmaya çalışanların ve nefret dilini destekleyenlerin akıbeti, milletimizin feraseti karşısında eriyip gitmek olacak ve bu rezilliğin hesabı hukuk önünde muhakkak sorulacaktır." dedi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yapılan hakaretlere tepki gösterdi.
Söz konusu hakaretleri şiddetle kınayan Şahin, şunları kaydetti:
"Günlerdir yaptığımız uyarılar, verdiğimiz program durdurma dahil üst sınırdan idari cezalara rağmen sorumsuz siyasetçilerin meydanlardaki beyanatlarının çirkin yansımalarına ekranlarımızda da üzülerek şahit oluyoruz. Kendini bilmez ahlaksız bir güruhun devletimizin başı Sayın Cumhurbaşkanımızın ailesi ve merhume annesi ile ilgili sarf ettikleri edep ve insanlık dışı söylemleri nefretle kınıyor ve sahiplerine iade ediyorum. Bu edep dışı küfür ve söylemleri canlı yayın bahanesiyle basın özgürlüğü kisvesi altında veren yayın kuruluşları hakkında ilk Üst Kurul toplantısında en ağır müeyyideler uygulanmak üzere gereğinin yapılacağını belirtmek isterim. Bir kez daha yüce Türk milletine buradan sesleniyorum. Lütfen kendini bilmezlerin provokasyonlarına gelmeyiniz."
VANDALLARA GEÇİT YOK
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Yolsuzluk ve Terör Soruşturmasını bahane ederek 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet eden 71 şahıs İstanbul'da yakalandı.