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Ekrem İmamoğlu'na bir de "bilirkişi" şoku: Takipsizlik verildi

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir şok da "bilirkişi" davasından geldi. İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin ihaleye fesat iddiasıyla yargılandığı davada, bilirkişi raporuna yönelik şikayeti hakkında takipsizlik kararı verildi. Savcılık, bilirkişi raporlarının mahkeme yetkisinde olduğunu belirtti. Öte yandan, İmamoğlu hakkında “yargıyı etkilemeye teşebbüs” suçlamasıyla 2 ila 4 yıl hapis ve siyasi yasak talebiyle iddianame hazırlandı.

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Giriş Tarihi :25 Mart 2025 , 17:02 Güncelleme Tarihi :25 Mart 2025 , 17:04
Ekrem İmamoğlu’na bir de bilirkişi şoku: Takipsizlik verildi

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Yolsuzluk soruşturması nedeniyle İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemindeki ihaleye fesat iddiasına ilişkin bilirkişiye yaptığı şikayet takipsizlikle sonuçlandı.

BİLİRKİŞİYİ HEDEF GÖSTERİP ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından verilen kararda, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İmamoğlu, müşteki; bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın ise şüpheli olarak yer aldı.

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Söz konusu kararda, bilirkişi hakkında soruşturmaya başlanılmış ise de mahkeme dosyalarındaki hususlarla ilgili devam eden ve karar verilmiş yargılama faaliyetine müdahale anlamına gelebilecek herhangi bir soruşturma işleminin kanunen yapılamayacağı, aksi halde yargılamanın bağımsızlığının sağlanamayacağı belirtildi.

Dosya tarafınca bilirkişi raporunun ve benzeri delillerin hukuka aykırı olduğunun savunulduğu, devam eden yargılama aşamalarında ilgili dosyaya sunulması sonucu hakim tarafından değerlendirilecek kararda herhangi bir hukuka aykırılığa neden olan görevliler hakkında suç duyurusunda bulunabileceği ifade edildi.

Kararda, İmamoğlu'nun avukatının sunduğu dilekçede Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden dosyada bilirkişinin hazırladığı raporun hukuka ve gerçeğe aykırı hususlar içerdiği beyan edildiği ve bu gerekçeyle şikayetçi olunduğu belirtildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr Arşiv)İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr Arşiv)

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIINA KARAR VERİLDİ
Yargılamanın devam etmesi nedeniyle mahkemelerin takdirinde olan bilirkişi raporlarının hukuka aykırı olup olmadığının Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından denetlenemeyeceğine ve soruşturulamayacağına, takdir makamının doğrudan mahkemeler olduğuna dikkati çekilen kararda, kovuşturmaya yer olmadığı vurgulandı.

Kararda, bilirkişi hakkında kamu davası açılabilmesi için yeterli şüpheye ulaşılabilecek herhangi bir somut delil bulunmadığı ve kovuşturmaya yer olmadığı bildirildi.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talebiyle iddianame hazırlamıştı.

İddianame kapsamında, İmamoğlu'nun 12 Haziran'da hakim karşısına çıkması bekleniyor.

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