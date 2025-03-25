Ekrem İmamoğlu’na terör soruşturması: Kent değil Kandil uzlaşısı! Savcılık itirazı yükleniyor

Kent uzlaşısıyla İBB meclisine sokulan Elif Gül (Sabah) Özellikle Elif Gül isimli meclis üyesinin Kandil bölgesinde çekilen fotoğrafları, HDK delegelik bilgileri ve ailesinin PKK bağlantıları dosyada yer aldı. ▶️ İmamoğlu 'kürdistan' hayali kuran Ahmet Özer'i el üstünde tutuyor!

"AZAD BARIŞ" DETAYI: FİNANSAL DESTEK VE TESLİMAT ZİNCİRİ

Soruşturmanın kilit isimlerinden biri olarak gösterilen ve halen firari olan Azad Barış'ın hem siyasi koordinasyon hem de finansal destek noktasında HDK-DEM-İBB üçgeninde kritik rol oynadığı belirtildi. Barış'ın HDP Genel Merkezi'ne yaptığı yüksek meblağlı para transferleri ve mülk devri, şüpheli işlemler olarak raporlandı.

Terörden tutuklu Ahmet Özer ve yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr) SAVCILIĞIN SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ

Başsavcılık, Ekrem İmamoğlu'nun HDK ile gerçekleştirdiği ittifakın sadece bir seçim stratejisi değil, PKK/KCK'nın "demokratik özerklik" planının bir parçası olduğunu savunuyor. "Kent Uzlaşısı" kapsamında yapılan işbirliğinin organize, planlı ve örgütsel bir faaliyet olduğunu ifade eden savcılık, İmamoğlu'nun terör örgütüyle organik bağ kurduğu ve bu bağ üzerinden siyasi kadrolaşma sağladığı kanaatine vardı. Savcılık bu gerekçelerle, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını talep etmişti.