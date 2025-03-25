Ekrem İmamoğlu’na terör soruşturması: Kent değil Kandil uzlaşısı! Savcılık itirazı yükleniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan kapsamlı dosyada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebinde bulunuldu. Dosyada, İmamoğlu'nun yerel seçimler öncesinde "Kent Uzlaşısı" adı altında PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı olduğu iddia edilen HDK (Halkların Demokratik Kongresi) ile işbirliği yaptığı öne sürülüyor.
SAVCILIĞIN TEZİ: "KENT UZLAŞISI" ÖRGÜTSEL BİR TALİMATTI
Başsavcılık, PKK'nın metropol kentlerdeki etkinliğini artırmak amacıyla hayata geçirdiği "Kent Uzlaşısı" stratejisi kapsamında İstanbul'da bazı isimlerin belediye meclis üyeliklerine ve belediye başkan yardımcılıklarına getirildiğini ileri sürdü. Dosyada, PKK/KCK yürütme konseyi üyelerinin açık kaynaklara yansıyan açıklamalarına dikkat çekilerek, bu stratejinin örgütsel bir plan dahilinde yürütüldüğü belirtildi.
Ekrem İmamoğlu ve Azad Barış (Takvim.com.tr)
İDDİALAR: HDK ÜZERİNDEN SIZMA FAALİYETİ
Savcılık, İmamoğlu'nun HDK yapılanmasıyla ittifak kurduğu iddiasını delillere dayandırarak açıklıyor. HDK'nın Yargıtay kararlarında PKK/KCK'nın siyasi alandaki legal görünümlü yapılanması olarak tanımlandığına dikkat çeken savcılık, bu yapı aracılığıyla İstanbul'daki belediyelere terör örgütüyle bağlantılı kişilerin yerleştirildiğini savundu.
CHP'Lİ İSİMLERİN AÇIKLAMALARI DELİL OLARAK SUNULDU
CHP 27. Dönem Milletvekili Yıldırım Kaya'nın bir röportajda, "Kent uzlaşısı olmasaydı İstanbul kazanılamazdı" şeklindeki beyanı, savcılık tarafından suçun itirafı olarak değerlendirildi. Bu açıklama, ittifakın yalnızca siyasi bir birliktelik değil, örgütsel bir planın parçası olduğu yönünde yorumlandı.
Ekrem İmamoğlu (AA)
TUTUKLANAN İSİMLER VE İRTİBATLARI
İddianamede, Ataşehir ve Kartal Belediye Başkan Yardımcıları ile birlikte İBB Meclisi'nden 10 ismin HDK ile organik bağının bulunduğu, aralarında terör örgütüyle doğrudan irtibatlı isimlerin de yer aldığı vurgulandı.