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Ekrem İmamoğlu’na terör soruşturması: Kent değil Kandil uzlaşısı! Savcılık itirazı yükleniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan kapsamlı dosyada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebinde bulunuldu. Dosyada, İmamoğlu’nun yerel seçimler öncesinde “Kent Uzlaşısı” adı altında PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı olduğu iddia edilen HDK (Halkların Demokratik Kongresi) ile işbirliği yaptığı öne sürülüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İmamoğlu hakkında terör kapsamında serbest bırakılması üzerine tutukluluğa itirazı değerlendirdiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi :25 Mart 2025 , 17:18 Güncelleme Tarihi :25 Mart 2025 , 17:31
Ekrem İmamoğlu’na terör soruşturması: Kent değil Kandil uzlaşısı! Savcılık itirazı yükleniyor

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan kapsamlı dosyada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebinde bulunuldu. Dosyada, İmamoğlu'nun yerel seçimler öncesinde "Kent Uzlaşısı" adı altında PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı olduğu iddia edilen HDK (Halkların Demokratik Kongresi) ile işbirliği yaptığı öne sürülüyor.

SAVCILIĞIN TEZİ: "KENT UZLAŞISI" ÖRGÜTSEL BİR TALİMATTI
Başsavcılık, PKK'nın metropol kentlerdeki etkinliğini artırmak amacıyla hayata geçirdiği "Kent Uzlaşısı" stratejisi kapsamında İstanbul'da bazı isimlerin belediye meclis üyeliklerine ve belediye başkan yardımcılıklarına getirildiğini ileri sürdü. Dosyada, PKK/KCK yürütme konseyi üyelerinin açık kaynaklara yansıyan açıklamalarına dikkat çekilerek, bu stratejinin örgütsel bir plan dahilinde yürütüldüğü belirtildi.

Ekrem İmamoğlu ve Azad Barış (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu ve Azad Barış (Takvim.com.tr)

İDDİALAR: HDK ÜZERİNDEN SIZMA FAALİYETİ
Savcılık, İmamoğlu'nun HDK yapılanmasıyla ittifak kurduğu iddiasını delillere dayandırarak açıklıyor. HDK'nın Yargıtay kararlarında PKK/KCK'nın siyasi alandaki legal görünümlü yapılanması olarak tanımlandığına dikkat çeken savcılık, bu yapı aracılığıyla İstanbul'daki belediyelere terör örgütüyle bağlantılı kişilerin yerleştirildiğini savundu.

CHP'Lİ İSİMLERİN AÇIKLAMALARI DELİL OLARAK SUNULDU
CHP 27. Dönem Milletvekili Yıldırım Kaya'nın bir röportajda, "Kent uzlaşısı olmasaydı İstanbul kazanılamazdı" şeklindeki beyanı, savcılık tarafından suçun itirafı olarak değerlendirildi. Bu açıklama, ittifakın yalnızca siyasi bir birliktelik değil, örgütsel bir planın parçası olduğu yönünde yorumlandı.

Ekrem İmamoğlu (AA)Ekrem İmamoğlu (AA)

TUTUKLANAN İSİMLER VE İRTİBATLARI
İddianamede, Ataşehir ve Kartal Belediye Başkan Yardımcıları ile birlikte İBB Meclisi'nden 10 ismin HDK ile organik bağının bulunduğu, aralarında terör örgütüyle doğrudan irtibatlı isimlerin de yer aldığı vurgulandı.

Kent uzlaşısıyla İBB meclisine sokulan Elif Gül (Sabah)Kent uzlaşısıyla İBB meclisine sokulan Elif Gül (Sabah)

Özellikle Elif Gül isimli meclis üyesinin Kandil bölgesinde çekilen fotoğrafları, HDK delegelik bilgileri ve ailesinin PKK bağlantıları dosyada yer aldı.

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"AZAD BARIŞ" DETAYI: FİNANSAL DESTEK VE TESLİMAT ZİNCİRİ
Soruşturmanın kilit isimlerinden biri olarak gösterilen ve halen firari olan Azad Barış'ın hem siyasi koordinasyon hem de finansal destek noktasında HDK-DEM-İBB üçgeninde kritik rol oynadığı belirtildi. Barış'ın HDP Genel Merkezi'ne yaptığı yüksek meblağlı para transferleri ve mülk devri, şüpheli işlemler olarak raporlandı.

Terörden tutuklu Ahmet Özer ve yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)Terörden tutuklu Ahmet Özer ve yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)

SAVCILIĞIN SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ
Başsavcılık, Ekrem İmamoğlu'nun HDK ile gerçekleştirdiği ittifakın sadece bir seçim stratejisi değil, PKK/KCK'nın "demokratik özerklik" planının bir parçası olduğunu savunuyor. "Kent Uzlaşısı" kapsamında yapılan işbirliğinin organize, planlı ve örgütsel bir faaliyet olduğunu ifade eden savcılık, İmamoğlu'nun terör örgütüyle organik bağ kurduğu ve bu bağ üzerinden siyasi kadrolaşma sağladığı kanaatine vardı. Savcılık bu gerekçelerle, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını talep etmişti.

Ekrem İmamoğlu (AA)Ekrem İmamoğlu (AA)

BAŞSAVCILIĞIN İTİRAZ HAKKI DEVAM EDİYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun hem terör, hem de yolsuzluk dosyaları nedeniyle tutukluğa sevk etmişti. Ancak İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, yolsuzluk dosyaları nedeniyle tutuklarken, 'Silahlı Terör Örgütü'ne Yardım' kapsamında İmamoğlu'na yönelik tutuklama yapmamıştı. Sabah'tan Abdurrahman Şimşek'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İmamoğlu hakkında terör kapsamında serbest bırakılması üzerine tutukluluğa itirazı değerlendirdiği öğrenildi. Başsavcılığın itiraz hakkının 15 gün olması nedeniyle henüz itiraz hakkının devam ettiği öğrenildi.

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