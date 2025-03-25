Başsavcılığa şikayet yağıyor! İş insanı İdris Özcelep İmamoğlu ve rant çetesini ihbar etti: "Fatih Keleş ne istiyorsa ver işini çözelim"

Eski İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu
, suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet almak, irtikap, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İBB'deki rant ve yolsuzluk sarmalı deşifre olurken çok sayıda iş insanından tehdit yoluyla rüşvet alındığı tespit edildi.
İŞ ADAMI İMAMOĞLU'NU İHBAR ETTİ
Suç örgütünün lideri İmamoğlu ve örgüt yöneticilerinin tutuklanması sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çok sayıda yeni şikayet gelmeye başladı.
Tampa Madencilik'in ortağı Trabzonlu iş insanı İdris Özcelep bizzat adliyeye gelerek Ekrem İmamoğlu
ve rant çetesini ihbar etti.
İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş (Takvim.com.tr)
İSKİ AYLARCA OYALADI... "FATİH KELEŞ'E NE İSTİYORSA VER YAZI 10 DAKİKADA ÇIKAR"
Özcelep, 2023 yılında İstanbul Pendik'teki rehabilite projesi için kamu kurumlarından izinlerini alarak İstanbul Büyükşehir Belediyesine başvurdu. Evraklarını tamamlayıp İBB Çevre Koruma Daire Başkanlığı'na başvuran Özcelep, İSKİ'den alınması gereken bir onay için aylarca bekletildi.
İSKİ Genel Müdürü Şafak Paşa'dan randevu alan Özcelep, Genel Müdür tarafından örgütün kasası Fatih Keleş
'e yönlendirildi.
Müşteki iş insanının ifadesine göre İSKİ Genel Müdürü Şafak Paşa, Fatih Keleş'e ne istiyorsa vermesini, ondan talimat gelmesi durumunda yazının 10 dakikada çıkacağını söyledi.