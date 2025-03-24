Şehzadebaşı Camii ve haziresine alçak saldırı! Vali Gül incelemelerde bulundu

"TARİHİ MİRASA SALDIRI KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ" Mirasa saldırının kabul edilemeyeceğini söyleyen Murat Uçar, "Eylem demokratik şartlarda yapılacaksa tabii ki yapılsın. Ama bu şekilde tarihi mirasa saldırı da kesinlikle kabul edilemez. Söyleyecek söz bulamıyorum tahribata. Taşkınlık yapmadan herkesin gösteri yapması hakkı" diye konuştu.

"TAHRİBAT İNSANLIK DIŞI" Mezarı tahrip edenlerin cezasını çekeceğini söyleyen Mehmet Turan, "Diyecek bir şey yok insanlık dışı şeyler. Mezardan ne istiyorlar? Hak eden cezasını çekecek, kim olursa olsun" ifadelerini kullandı.

Şehzadebaşı Camii ve haziresine alçak saldırı (İHA)

"GEÇMİŞİNE SAYGISI OLMAYAN BİR İNSANIN, GELECEĞE HİÇ FAYDASI OLMAZ"

Zülfiye Bayar ise "Haksızlığa herkes konuşur. Geçmişine saygısı olmayan bir insanın geleceğe hiç faydası olmaz. Söyleyecek hiçbir şey yok. Sözün bittiği yer. Buranın tarihi eser ve mezar olması ekstra bir durum. İnsanlar tabii ki hakkını koruyacak. Herkes tek görüşte olmak zorunda değil ama etrafına zarar vermemelisin. Başkasının mezarına zarar vermemelisin" dedi.

VALİ İNCELEMELERDE BULUNDU

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde zarar gördüğü belirtilen Şehzadebaşı Camisi ve haziresinde inceleme yaptı.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, emniyet teşkilatının Saraçhane'de 5 gündür kamu düzenini bozan gruplara karşı büyük bir sabır ve kararlılıkla görevini sürdürdüğünü belirtti.