Şehzadebaşı Camii ve haziresine alçak saldırı! Vali Gül incelemelerde bulundu

CHP'li İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu için izinsiz gösteri yapan gruplar, Fatih'te bulunan ecdad yadigarı Şehzadebaşı Camii'ni tahrip etti.
DUVARLARA YAZILAR YAZDILAR
CHP'li İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu için izinsiz gösteri yapan gruplar, Fatih'te bulunan ecdad yadigarı Şehzadebaşı Camii'ni tahrip etti.
DUVARLARA YAZILAR YAZDILAR
Protestocu grup, yaklaşık 500 yıllık olan Mimar Sinan'ın "çıraklık eserim" dediği caminin haziresindeki mezarlara zarar verirken, ayrıca duvarlarına yazılar yazdı.
MEZAR TAŞLARINI KIRDILAR
Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mehmed adına Mimar Sinan'a yaptırdığı, güzelliği ile ön plana çıkan Şehzadebaşı Camii'ni işgal eden grup, mezar taşlarını kırdı. Polislere asit atıp, baltalı saldırı yapan ve havai fişek fırlatan göstericiler, Mimar Sinan'ın çıraklık eserinin duvarlarına yazılar yazdı.
"TARİHİ MİRASA SALDIRI KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ"
Mirasa saldırının kabul edilemeyeceğini söyleyen Murat Uçar, "Eylem demokratik şartlarda yapılacaksa tabii ki yapılsın. Ama bu şekilde tarihi mirasa saldırı da kesinlikle kabul edilemez. Söyleyecek söz bulamıyorum tahribata. Taşkınlık yapmadan herkesin gösteri yapması hakkı" diye konuştu.
"TAHRİBAT İNSANLIK DIŞI"
Mezarı tahrip edenlerin cezasını çekeceğini söyleyen Mehmet Turan, "Diyecek bir şey yok insanlık dışı şeyler. Mezardan ne istiyorlar? Hak eden cezasını çekecek, kim olursa olsun" ifadelerini kullandı.
"GEÇMİŞİNE SAYGISI OLMAYAN BİR İNSANIN, GELECEĞE HİÇ FAYDASI OLMAZ"
Zülfiye Bayar ise "Haksızlığa herkes konuşur. Geçmişine saygısı olmayan bir insanın geleceğe hiç faydası olmaz. Söyleyecek hiçbir şey yok. Sözün bittiği yer. Buranın tarihi eser ve mezar olması ekstra bir durum. İnsanlar tabii ki hakkını koruyacak. Herkes tek görüşte olmak zorunda değil ama etrafına zarar vermemelisin. Başkasının mezarına zarar vermemelisin" dedi.
VALİ İNCELEMELERDE BULUNDU
İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde zarar gördüğü belirtilen Şehzadebaşı Camisi ve haziresinde inceleme yaptı.
Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, emniyet teşkilatının Saraçhane'de 5 gündür kamu düzenini bozan gruplara karşı büyük bir sabır ve kararlılıkla görevini sürdürdüğünü belirtti.
MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEKTİR
Polise taş, havai fişek ve benzeri maddelerle saldıran kişilerin tek tek tespit edildiğini belirten Gül, "Haklarında gerekli adli işlemler yürütülmektedir. Cami ve hazirelere zarar vermek, halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyondur. Bu alçakça eylemleri gerçekleştiren şahıslara hak ettikleri cezalar verilecektir. Vatandaşlarımızdan istirhamımız, yüzü maskeli kişilerin bulunduğu ortamlardan uzak durmaları ve izinsiz hiçbir gösteriye katılmamalarıdır. Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir." ifadelerini kullandı.
Vali Gül, hazirede zarar gören mezar taşlarına ilişkin görüntüleri de paylaştı.
Gül, paylaşımının ardından Saraçhane Parkı çevresindeki izinsiz gösterilerde zarar gördüğü belirtilen Şehzadebaşı Camisi ve haziresinde inceleme yaptı.
Caminin içi, avlusu, haziresi ve çevresini gezen Gül, oluşan zarara ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Vali Gül, bölgede bulunan emniyet mensuplarıyla da sohbet etti.