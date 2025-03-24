Daltonlar Suç Örgütü’nden Irak Konsolosluğu’na saldırı! Olay anı görüntüleri ortaya çıktı: 12 şüpheli gözaltında!

Şişli Esentepe'de bulunan Irak Konsolosluğuna motosikletle gelen 2 saldırgan tarafından uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Olayda konsolosluk binasına 9 kurşun isabet ederken, yaralanan olmadı. (DHA)

KAÇARKEN KAZA YAPTILAR

Olayın ardından Kuzey Marmara Otoyolu'nda motosiklet kazası meydana geldi. Kazayı görenlerin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri kazayı yapan Ömer Ç. ve 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen S.H.'nin konsolosluğa düzenlenen silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadeleri ve ekiplerin yaptığı çalışmaların sonucunda Silivri'de bir hücre evi tespit edildi.

Şişli Esentepe'de bulunan Irak Konsolosluğuna motosikletle gelen 2 saldırgan tarafından uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Olayda konsolosluk binasına 9 kurşun isabet ederken, yaralanan olmadı. (DHA)

12 GÖZALTI

Öte yandan Ferhat K., 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen F.Ş. ve H.T. isimli 3 şüpheli dün İzmir'de yakalandı. Mehmet Can K., Sebahattin Ö., Ünal Muhammet S., Kardelen B., Kardelen K.ve şüphelileri olaydan sonra hücre evinden kaçırarak saklanmalarına yardımcı olan Yasin K. ile konsolosluk binasının kurşunlanmasını planlayan ve azmettiren Bayram E. isimli 7 şüpheli Şişli'de gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlarda toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda saldırıda kullanılan 1 uzun namlulu silah ile çalıntı motosiklet ve örgüt üyelerine ait otomobil ele geçirildi.Yaşanan o saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.