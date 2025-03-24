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Daltonlar Suç Örgütü'nden Irak Konsolosluğu'na saldırı! Olay anı görüntüleri ortaya çıktı: 12 şüpheli gözaltında!

Esentepe Mahallesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda, Daltonlar Suç Örgütü üyeleri Irak Konsolosluğu'na uzun namlulu silahla ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, saldırganlar motosikletle kaçtı. İhbar sonrası yapılan operasyonlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Saldırıda kullanılan silah ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.

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Giriş Tarihi :24 Mart 2025 , 21:07 Güncelleme Tarihi :24 Mart 2025 , 21:07
Daltonlar Suç Örgütü’nden Irak Konsolosluğu’na saldırı! Olay anı görüntüleri ortaya çıktı: 12 şüpheli gözaltında!

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Olay, 21 Mart saat 21.45 sıralarında Esentepe Mahallesi'ndeki Irak Konsolosluğu'nda meydana geldi.

Şişli Esentepe'de bulunan Irak Konsolosluğuna motosikletle gelen 2 saldırgan tarafından uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Olayda konsolosluk binasına 9 kurşun isabet ederken, yaralanan olmadı. (DHA)Şişli Esentepe'de bulunan Irak Konsolosluğuna motosikletle gelen 2 saldırgan tarafından uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Olayda konsolosluk binasına 9 kurşun isabet ederken, yaralanan olmadı. (DHA)

Daltonlar Suç Örgütü Yöneticisi Ahmet Mustafa Timo'nun (Timocan) Irak'ta MİT tarafından yakalanmasının ardından Irak Cumhuriyeti Konsolosluğu'na Daltonlar Suç Örgütü uzun namlulu silahla misilleme saldırısı düzenledi. Akşam saatlerinde motosikletle gelen 2 saldırgan, konsolosluk binasına uzun namlulu silahla ateş açtı.

Şişli Esentepe'de bulunan Irak Konsolosluğuna motosikletle gelen 2 saldırgan tarafından uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Olayda konsolosluk binasına 9 kurşun isabet ederken, yaralanan olmadı. (DHA)Şişli Esentepe'de bulunan Irak Konsolosluğuna motosikletle gelen 2 saldırgan tarafından uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Olayda konsolosluk binasına 9 kurşun isabet ederken, yaralanan olmadı. (DHA)

9 ADET BOŞ KOVAN ELE GEÇİRİLDİ

Saldırıda yaralanan kimse olmadı. Saldırganlar geldikleri motosikletle kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Konsolosluk çevresinde olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı sonrasında sokak giriş ve çıkışlara kapatılırken, ekiplerin incelemesinde 9 adet boş kovan ele geçirildi.

Şişli Esentepe'de bulunan Irak Konsolosluğuna motosikletle gelen 2 saldırgan tarafından uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Olayda konsolosluk binasına 9 kurşun isabet ederken, yaralanan olmadı. (DHA)Şişli Esentepe'de bulunan Irak Konsolosluğuna motosikletle gelen 2 saldırgan tarafından uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Olayda konsolosluk binasına 9 kurşun isabet ederken, yaralanan olmadı. (DHA)

KAÇARKEN KAZA YAPTILAR

Olayın ardından Kuzey Marmara Otoyolu'nda motosiklet kazası meydana geldi. Kazayı görenlerin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri kazayı yapan Ömer Ç. ve 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen S.H.'nin konsolosluğa düzenlenen silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadeleri ve ekiplerin yaptığı çalışmaların sonucunda Silivri'de bir hücre evi tespit edildi.

Şişli Esentepe'de bulunan Irak Konsolosluğuna motosikletle gelen 2 saldırgan tarafından uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Olayda konsolosluk binasına 9 kurşun isabet ederken, yaralanan olmadı. (DHA)Şişli Esentepe'de bulunan Irak Konsolosluğuna motosikletle gelen 2 saldırgan tarafından uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Olayda konsolosluk binasına 9 kurşun isabet ederken, yaralanan olmadı. (DHA)

12 GÖZALTI

Öte yandan Ferhat K., 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen F.Ş. ve H.T. isimli 3 şüpheli dün İzmir'de yakalandı. Mehmet Can K., Sebahattin Ö., Ünal Muhammet S., Kardelen B., Kardelen K.ve şüphelileri olaydan sonra hücre evinden kaçırarak saklanmalarına yardımcı olan Yasin K. ile konsolosluk binasının kurşunlanmasını planlayan ve azmettiren Bayram E. isimli 7 şüpheli Şişli'de gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlarda toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda saldırıda kullanılan 1 uzun namlulu silah ile çalıntı motosiklet ve örgüt üyelerine ait otomobil ele geçirildi.Yaşanan o saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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