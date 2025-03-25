CHP’li İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında Hüseyin Köksal ve Ahmet Köksal’ın ifadesi ortaya çıktı!

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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli Hüseyin Köksal'ın ifadesine ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak, "rüşvet vermek" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklanan şüpheli Hüseyin Köksal, ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini söyledi. Aylık gelirinin 3 milyon lira olduğunu ifade eden Köksal, Karsal Örme, BVA Danışmanlık, Urban Medya ve Carsal Yayıncılık isimli 4 şirketi olduğunu beyan etti. Köksal, "İBB tarafından ürün/hizmet alımı veya satımı amacıyla gerçekleştirilen ihalelere katıldınız mı?" sorusuna, "İBB'nin yapmış olduğu hiçbir ihaleye katılmadım. Ancak BVA Danışmanlık isimli şirketi 2024'ün 6. ayında Ahmet Köksal isimli amcaoğlumdan devraldım. Bu şirket benden önce İBB'den üst geçit reklam panosu ihalesi kazanmış. İhaleyle ilgili hükümler halen devam etmektedir. Urban Danışmanlık isimli şirketi de 2024'ün 6. ayında Ahmet Köksal ve Esra Seçkin'den devraldım. Bu şirketin benden önce İBB'den kazanmış olduğu reklam raketleri ihalesiyle ilgili sözleşmeye uygun çalışmalarımız devam etmektedir." yanıtını verdi.

Hüseyin Köksal (Takvim.com.tr) Sorgusunda Köksal'a, kendisiyle aynı soruşturma kapsamında şüpheli konumundaki 99 kişinin fotoğrafları gösterilerek, tanıyıp tanımadığı soruldu. Ekrem İmamoğlu'nu tanıdığını ifade eden Köksal, "Ailelerimiz Trabzon'dan tanışıktır. Kişisel olarak bir ticaretim yoktur. Firmasal olarak Carsal Yayıncılık ile İmamoğlu İnşaat arasında Beylikdüzü'nde bir gayrimenkul satın alımı gerçekleşmiştir. Şu an alım bedelini hatırlamıyorum ancak muhasebe kayıtlarımızda mevcuttur." diye konuştu. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'u tanıdığını ancak ikisiyle de ticari ilişkisi olmadığını savunan Köksal, yurt dışına çıktığı belirlenen şüpheli Emrah Bağdatlı'nın da gençlik arkadaşı olduğunu, ticari ilişkileri bulunmadığını söyledi. MÜŞTEKİNİN İFADESİ OKUNDU: TEHDİT EDİLDİM

Köksal'a sorguda müşteki Sedat K'nin şu ifadesi okundu: "2019 yılı ekim ayı öncesinde İBB'den özel mülkiyetten kiraladığım reklam panosuyla ilgili iznim mevcuttu. Fakat belediye başkanı değişince iznin yenilenmesi sürecinde tekrar başvuru yaptığımda tarafıma izin verilmemesi neticesinde mağdur edildim. Bu konuyla ilgili ve diğer büyükşehir belediyesince yapılmış olan usulsüzlükler ve yolsuzluklarla alakalı 3 Eylül 2021 tarihinde ve devamında Başsavcılığınıza vermiş olduğum dilekçelerimde belirttiğim hususları aynen tekrar ederim. Dilekçelerde belirttiğim hususlardan ve Sayın Başsavcılığınızca resen tespit edilecek konularla alakalı İBB Başkanı İmamoğlu, Ongun, Serdal Taşkın, Kaan Sürmegöz, Adem Tuncay ve dilekçemde belirttiğim diğer şahısların hepsinden ayrı ayrı davacı ve şikayetçiyim. Bu şahıslardan şikayetçi olduğumdan dolayı 2022 yılı kasım ayından sonra tarafıma ve oğluma birçok tehdit, hakaret, baskı ve maddi manevi itibar gaspı gibi zorluklara maruz kaldım. Hak sahibi olduğum birçok açık hava reklam alanlarında bulunan panolarım ve malzemelerim tahrip edildi ve yağmalandı. Muhtelif tarihlerde Zorlu Center AVM'de bulunan Beymen mağazası kapısı karşısındaki, şirketimize ait reklam panosunun Sev Medya AŞ yetkilisi tarafından şirketimizle herhangi bir sözleşme ve ödeme yapılmaksızın yağmalandığını gördüm. Bunun üzerine malıma sahip çıkmak adına korsan asılan reklam afişini söktüm. Olaylar 6-7 defa tekrarlandı. Bu işlemler sırasında Sev Medya AŞ yetkilisi Alper Aydın ve Alperen Aydın tarafından söz konusu yere birçok kez gayrimeşru görünümlü şahıslar gelerek beni tehdit ettiler. Panoya sahip çıkmama engel oldular, fiziksel temasta bulundular." "İMAMOĞLU'NUN İFADESİNİN ALINMASI AKABİNDE TARAFIMA KİN VE NEFRET BESLEMİŞLERDİR"

Müşteki Sedat K. ifadesinde, söz konusu olaylardaki şahısların çete olduğunu düşündüğünü belirterek, "Büyükşehir Belediyesiyle ilgili işbu dosyanın müştekisi olduğumdan ötürü İBB yetkilileri hakkında İçişleri Bakanlığınca inceleme yapıldığı dönemde İBB Başkanı İmamoğlu ve diğer belediye yetkililerinin müfettişçe ifadesinin alınmasının akabinde bu şahıslar tarafıma kin ve nefret beslemişlerdir. Anlatmış olduğum yağma, tehdit, gasp olayları İçişleri Bakanlığının rapor sürecinde gerçekleşmiştir. Şikayetim neticesinde Vizyonkent ve Kentvizyon şirketi yetkilileri, İlbaklar, Hüseyin Köksal, Ahmet Köksal, BVA yetkilileri, Salih Subaşı, Murat Kapki yine aynı şekilde bana husumet beslemişlerdir." anlatımında bulundu.