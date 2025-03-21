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CHP'li İBB üzerinden İmamoğlu İnşaat'a 50 milyon liralık rüşvet çarkı: 200 milyon lira kayıp!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılan terör ve yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu ifade verdi. Suç örgütü liderliği ile suçlanan İmamoğlu neredeyse tüm sorulara "Muhatap almıyorum, tüm isnatları şiddetle reddediyorum" şeklinde cevap verirken sorulan sorularda CHP'li İBB'den ihale alan bir şirketin, aldıkları ihalenin rüşveti olarak 50 milyon lirayı İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketine aktardığı ortaya çıktı. Rüşvet çarkının şeması soruşturma dosyasına girerken 2020-2024 yılları arasında Kültür A.Ş.'nin 400 milyon TL fatura düzenlediği ancak şirketin banka hesaplarından yalnızca 193.381.148 TL’lik transfer gerçekleştirildiği ortaya çıktı. 200 milyon TL’lik farka ilişkin ise herhangi bir para transferinin tespit edilmediği bildirildi.

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Giriş Tarihi :22 Mart 2025 , 00:08 Güncelleme Tarihi :22 Mart 2025 , 00:15
CHP’li İBB üzerinden İmamoğlu İnşaat’a 50 milyon liralık rüşvet çarkı: 200 milyon lira kayıp!

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun ifade işlemi tamamlandı.

CHP'li Ekrem İmamoğlu (AA)CHP'li Ekrem İmamoğlu (AA)

YOLSUZLUK VE TERÖR OPERASYONU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı

İFADE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
Operasyonda gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen İBB Başkanı İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemi tamamlandı.

4 SAAT 121 SAYFA
121 sayfa ifade veren İmamoğlu'nun ifadesi 4 saat 15 dakika sürdü.

LİSELİ OLMAYI KABUL EDEMİYOR
Lisans diplomasi iptal edilen Ekrem İmamoğlu, eğitim durumuyla ilgili sorulan soruya Yüksek Lisans mezunu olduğunu ifade ederek cevap verdi.

MUHATAP ALMIYORUM
İmamoğlu, emniyette kendisine yönetilen neredeyse tüm sorulara "Muhatap almıyorum, tüm isnatları şiddetle reddediyorum" şeklinde cevap verdi.

Soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde ihalelerde yapılan usulsüzlüklerle İBB'nin zarara uğratıldığı ifade edildi.

İmamoğlu İnşaat (DHA)İmamoğlu İnşaat (DHA)


DİKKAT ÇEKEN PARA TRANSFERLERİ
İmamoğlu'na sorulan sorularda CHP'li İBB'den ihale alan bir şirketin, aldıkları ihalenin rüşveti olarak 50 milyon lirayı İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketine aktardığı iddia edildi. İBB'ye bağlı İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş. ile bazı özel şirketler arasındaki finansal işlemlerde usulsüzlük iddiaları gündeme geldi. MASAK raporlarına göre, milyonlarca liralık para transferi dikkat çekiyor.

50 MİLYON TL İHALE RÜŞVETİ
Yapılan incelemelerde, Murat Kapki'nin ortağı olduğu BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'nin banka hesaplarından Hüseyin Köksal'ın hesaplarına 2024 yılında toplam 130 milyon TL transfer yapıldığı belirlendi. Bu tutarın 50 milyon TL'sinin, Ekrem İmamoğlu'nun yakın arkadaşı olan Hüseyin Köksal'ın ortağı olduğu CARSAL Reklamcılık ve Yayıncılık A.Ş. hesabına aktarıldığı tespit edildi.

İmamoğlu İnşaat isimli firmadan, Carsal Reklam isimli firmaya 50.000.000 TL karşılığı satıldığının bildirildiği görülen ilişki şeması. (Takvim.com.tr)İmamoğlu İnşaat isimli firmadan, Carsal Reklam isimli firmaya 50.000.000 TL karşılığı satıldığının bildirildiği görülen ilişki şeması. (Takvim.com.tr)

Ardından bu tutarın, CARSAL tarafından satın alınan ADA: 1056, Parsel: 8 numaralı taşınmazın ödemesi kapsamında İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. hesabına kısa süreler içinde transfer edildiği anlaşıldı.

İmamoğlu İnşaat (DHA)İmamoğlu İnşaat (DHA)

395 MİLYON TL'LİK FATURA KESİLDİ, 193 MİLYON TL ÖDEME YAPILDI
MASAK'ın 2025-1103-5 ve 2025-978-7 sayılı raporlarında, İBB iştiraki İstanbul Kültür A.Ş.'nin 2020-2024 yılları arasında toplam 395.489.237 TL (KDV hariç) tutarında fatura düzenlediği ancak şirketin banka hesaplarından yalnızca 193.381.148 TL'lik transfer gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

200 MİLYON TL'NİN KAYNAĞI BELİRSİZ
Aradaki yaklaşık 200 milyon TL'lik farka ilişkin ise herhangi bir para transferinin tespit edilmediği bildirildi.

Yapılan proje çalışması (Takvim.com.tr)Yapılan proje çalışması (Takvim.com.tr)

ŞÜPHELİ ARSA SATIŞI VE İNŞAAT PROJESİ
İncelemeler sonucunda, CARSAL Reklamcılık tarafından İmamoğlu İnşaat'tan satın alınan söz konusu arsa üzerinde, İmamoğlu İnşaat tarafından "İnmari Prime" adlı bir inşaat projesinin hayata geçirildiği tespit edildi.

BİLBOARD İHALESİNDE USULSÜZLÜK
Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait billboard ve megalight tipi reklam alanlarının işletmeye verilmesi sürecinde usulsüzlük yapıldığı tespit edildi.

İddialara göre, 2011 yılında 20.000 TL bedelle ihale edilen ve 10 yıllık süresi tamamlanan reklam alanlarının, 2021'de 40.000.000 TL bedelle yeniden ihale edilmesi sürecinde usulsüzlükler tespit edildi. İhale, Kültür AŞ yetkisinde piyasa değerinin altında bir fiyatla Vizyonkent Reklam şirketine bırakıldı. Yapılan incelemelerde, söz konusu şirketin hissedarları ile önceki ihale alt kiracısı ve fiili işletmecilerinin büyük oranda aynı kişiler olduğu ortaya çıktı.

İBB reklam panoları (AA)İBB reklam panoları (AA)

İhale sürecinin, önceki alt kiracılar ve işletmecilerin aynı faaliyeti yürütmesini sağlayacak şekilde manipüle edildiği iddia edilirken, sözleşme sonrası şartnameye aykırı uygulamalar yapıldığı belirtildi. İhale kapsamında olmayan kamuya ayrılmış alanların ticari amaçlarla kullanıldığı ve reklam panosu sayılarında değişiklik yapılarak kamu zararına sebep olunduğu ileri sürüldü.

ZARAR 2 MİLYAR 564 MİLYON+KDV
Rapora göre, usulsüzlükler nedeniyle belediyenin şu ana kadar 1 milyar 189 milyon TL + KDV zarara uğradığı, sözleşme süresi sonunda bu rakamın 2 milyar 564 milyon TL + KDV'ye ulaşacağı öne sürüldü.

SORUMLU İMAMOĞLU
Soruşturma kapsamında, belediye ve Kültür AŞ yetkilileri ile özel şirket temsilcilerinin ihale sürecinde fikir ve eylem birliği içinde olduğu belirtilirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da bu süreçte sorumluluğu bulunduğu ifade edildi.

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