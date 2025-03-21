CHP’li İBB üzerinden İmamoğlu İnşaat’a 50 milyon liralık rüşvet çarkı: 200 milyon lira kayıp!

DİKKAT ÇEKEN PARA TRANSFERLERİ İmamoğlu'na sorulan sorularda CHP'li İBB'den ihale alan bir şirketin, aldıkları ihalenin rüşveti olarak 50 milyon lirayı İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketine aktardığı iddia edildi. İBB'ye bağlı İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş. ile bazı özel şirketler arasındaki finansal işlemlerde usulsüzlük iddiaları gündeme geldi. MASAK raporlarına göre, milyonlarca liralık para transferi dikkat çekiyor. 50 MİLYON TL İHALE RÜŞVETİ Yapılan incelemelerde, Murat Kapki'nin ortağı olduğu BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'nin banka hesaplarından Hüseyin Köksal'ın hesaplarına 2024 yılında toplam 130 milyon TL transfer yapıldığı belirlendi. Bu tutarın 50 milyon TL'sinin , Ekrem İmamoğlu 'nun yakın arkadaşı olan Hüseyin Köksal'ın ortağı olduğu CARSAL Reklamcılık ve Yayıncılık A.Ş. hesabına aktarıldığı tespit edildi.

Ardından bu tutarın, CARSAL tarafından satın alınan ADA: 1056, Parsel: 8 numaralı taşınmazın ödemesi kapsamında İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. hesabına kısa süreler içinde transfer edildiği anlaşıldı.

395 MİLYON TL'LİK FATURA KESİLDİ, 193 MİLYON TL ÖDEME YAPILDI MASAK'ın 2025-1103-5 ve 2025-978-7 sayılı raporlarında, İBB iştiraki İstanbul Kültür A.Ş.'nin 2020-2024 yılları arasında toplam 395.489.237 TL (KDV hariç) tutarında fatura düzenlediği ancak şirketin banka hesaplarından yalnızca 193.381.148 TL'lik transfer gerçekleştirildiği ortaya çıktı. 200 MİLYON TL'NİN KAYNAĞI BELİRSİZ Aradaki yaklaşık 200 milyon TL'lik farka ilişkin ise herhangi bir para transferinin tespit edilmediği bildirildi.

İddialara göre, 2011 yılında 20.000 TL bedelle ihale edilen ve 10 yıllık süresi tamamlanan reklam alanlarının, 2021'de 40.000.000 TL bedelle yeniden ihale edilmesi sürecinde usulsüzlükler tespit edildi. İhale, Kültür AŞ yetkisinde piyasa değerinin altında bir fiyatla Vizyonkent Reklam şirketine bırakıldı. Yapılan incelemelerde, söz konusu şirketin hissedarları ile önceki ihale alt kiracısı ve fiili işletmecilerinin büyük oranda aynı kişiler olduğu ortaya çıktı.

ŞÜPHELİ ARSA SATIŞI VE İNŞAAT PROJESİ İncelemeler sonucunda, CARSAL Reklamcılık tarafından İmamoğlu İnşaat'tan satın alınan söz konusu arsa üzerinde, İmamoğlu İnşaat tarafından "İnmari Prime" adlı bir inşaat projesinin hayata geçirildiği tespit edildi.

İBB reklam panoları (AA)

İhale sürecinin, önceki alt kiracılar ve işletmecilerin aynı faaliyeti yürütmesini sağlayacak şekilde manipüle edildiği iddia edilirken, sözleşme sonrası şartnameye aykırı uygulamalar yapıldığı belirtildi. İhale kapsamında olmayan kamuya ayrılmış alanların ticari amaçlarla kullanıldığı ve reklam panosu sayılarında değişiklik yapılarak kamu zararına sebep olunduğu ileri sürüldü.

ZARAR 2 MİLYAR 564 MİLYON+KDV

Rapora göre, usulsüzlükler nedeniyle belediyenin şu ana kadar 1 milyar 189 milyon TL + KDV zarara uğradığı, sözleşme süresi sonunda bu rakamın 2 milyar 564 milyon TL + KDV'ye ulaşacağı öne sürüldü.

SORUMLU İMAMOĞLU

Soruşturma kapsamında, belediye ve Kültür AŞ yetkilileri ile özel şirket temsilcilerinin ihale sürecinde fikir ve eylem birliği içinde olduğu belirtilirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da bu süreçte sorumluluğu bulunduğu ifade edildi.