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Bakanlık açıkladı: 16 ilaç daha geri ödeme listesinde!

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 5’i kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar olmak üzere toplam 16 ilaç daha geri ödeme listesine alındı.

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Giriş Tarihi :25 Mart 2025 , 23:25 Güncelleme Tarihi :25 Mart 2025 , 23:26
Bakanlık açıkladı: 16 ilaç daha geri ödeme listesinde!

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Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle, 5'i kanser ilacı olmak üzere 16 ilacın daha geri ödeme listesine alındı.

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16 İLAÇ DAHA GERİ ÖDEME LİSTESİNDE
Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklamada bulunarak, "Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle geri ödeme listesindeki ilaçlarda güncellemeye gidildi.

- Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 16 ilaç geri ödeme listesine alındı. Bu ilaçlardan 8'i yerli üretim ve 5'i kanser tedavisinde kullanılıyor.

- Aile hekimlerimizce reçete edilebilen ve geri ödeme listesinde yer alan ilaçların sayısı artırıldı.

- Aile hekimliği ve iç hastalıkları uzmanlarımızca düzenlenebilen ilaç raporlarının kapsamı genişletildi.

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Bu kapsamda;

- Bazı kan sulandırıcıların, çölyak hastalığında kullanılan mama ve gıdaların, mevsimsel veya yıl boyu devam eden alerjik rinit tedavisinde kullanılan bazı ilaçların, lipid düşürücü ilaçların (ilgili uzman hekimlerce koyulan ilk tanı sonrasında) rapor yenilemeleri aile hekimliği uzmanlarınca yapılabilecek. Rapora bağlı olarak tüm aile hekimleri tarafından reçete edilebilecek.

- Bazı tansiyon ilaçları, suni gözyaşı ve göz damlaları, cilt hastalıklarında kullanılan şampuanlar ve kremler belirlenen sürelerde aile hekimlerince raporsuz reçete edilebilecek.

- Kronik hastalığa bağlı olarak uzman hekim raporu gerektiren bazı ilaçların rapor yenileme süreleri uzatıldı.

Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

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