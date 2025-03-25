İşte CHP’nin gerçek yüzü! Gezi’nin çapulcuları Saraçhane’nin ağzı bozuk vandalları! Başkan Erdoğan’a alçak hakaretler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun 560 milyar TL'lik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, CHP'nin sokaklarda örgütlediği marjinal gruplar izinsiz gösterilerine devam ediyor.

CHP'NİN GERÇEK YÜZÜ: PROVOKASYON VE TERÖR CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'in, "sokağa çık" çağrısı büyük skandallara zemin hazırladı. Kendi çıkarları uğruna toplumsal huzuru bozan bu militan gruplar, Saraçhane'deki protestolarda, Başkan Erdoğan'ın vefat eden annesine küfür etmişti.

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ÖZGÜR ÖZEL VE EKREM İMAMOĞLU'NUN MİLİTANLARINDAN PROVOKASYON

Marjinal gruplar, Saraçhane'de toplandı ve burada alçak bir provokasyona daha imza attı.