Başkan Erdoğan’dan Muhsin Yazıcıoğlu mesajı: Yiğitliği ve mücadelesiyle gönüllerde taht kurdu

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 16. yılında anılıyor.

Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde seçim çalışmaları için kiralanan helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YAZICIOĞLU MESAJI: YİĞİTLİĞİ VE MÜCADELESİ...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 16'ncı yılında andı.

Muhsin Yazıcıoğlu ile Başkan Erdoğan (Takvim.com.tr Arşiv)

Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Vatanına ve milletine büyük bir aşkla bağlı olan; yiğitliği, mücadelesi, samimiyeti ve örnek şahsiyetiyle gönüllerde taht kuran merhum Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi şehadetinin 16'ncı yıl dönümünde rahmetle, hasretle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.