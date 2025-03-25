Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan CHP’ye Saraçhane tepkisi: Türk yargısı terörden de teröristten de yolsuzdan da hesap sorar

Şiddet söylemlerinin suç teşkil ettiğini işaret eden Tunç, " Şiddet çağrısı hiçbir zaman hukuk tarafından korunamaz. Şiddet toplumsal huzuru bozan, bireysel hakları ihlal eden bir tehlike oluşturur. Bu bağlamda devam eden adli soruşturmalar hedef alınarak, söylem ve eylemlerde bulunmanın suç teşkil ettiği unutulmamaktadır" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in teşvik ettiği sokak teröristleri Başkan Erdoğan ve merhume annesine küfür etti (Takvim.com.tr)





CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in teşvik ettiği sokak eylemlerinde provokatörlerin Başkan Erdoğan ve merhume annesi Tenzile Erdoğan'a edilen küfürler de Bakan Tunç'un gündemindeydi.



"ÇİRKİN EYLEMLERİN SORUMLUSU PROVOKATİF DİLDİR"



Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve merhum annesine yönelik ağza alınmayacak hakaretler edilerek milletimizin sabrı zorlanmaktadır. Bu ahlaksızlığı ve aşağılık hakaretleri lanetliyorum Çirkin eylemlerin sorumlusu provokatif dildir. Kışkırtıcı bir dil kullanarak, markaların isim isim hedef gösterilmesi çok tehlikeli ve yanlış bir yaklaşımdır. Boykot çağrısında hedef ekonomimiz. Basın kuruluşların düşmanca bir tutumla isimlerinin anılması basın özgürlüğüne darbedir" şeklinde konuştu.