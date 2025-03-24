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Yargıda kritik saatler: İmamoğlu ve A takımı yüz kızartıcı suçlardan tutuklandı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluktan tutuklandı. Terör soruşturmasında ise tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan da terörden tutuklandı.Tutuklular Silivri Cezaevi’ne sevk edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Mart 2025
Yargıda kritik saatler: İmamoğlu ve A takımı yüz kızartıcı suçlardan tutuklandı!

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 50 şüpheli tutuklandı, 41'i için adli kontrol kararı verildi. "İmamoğlu'nun mali suçlardan tutuklu olduğu için bu aşamada terörden tutuklanmasına gerek görülmediği" belirtildi.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın ise "terör örgütüne yardımdan" tutuklanmasına hükmedildi. Şişli'ye kayyum atanırken, Başsavcılığın bazı serbest bırakmalara itiraz edeceği öğrenildi.

10.38 MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA:
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun tutuklanma kararı ardından "Ben kayyum atanmamasına sevindim öncelikle. Umuyorum itirazla tutukluluk kalkar. Her şeyden önce masumiyet karinesi var. İddianame yok, iddialar var. "Ailenizle terör iltisaklı kimse var mı" sorusu incitici. Bu gizli tanık işinin ortadan kalkması lazım. Bana da şimdiye kadar onlarca müfettiş geldi, kendi müfettişlerimiz teftiş ediyor. Korkacak hiçbir şeyimiz yok" dedi.

10.44 İBB'YE KAYYUM ATANACAK MI?:
Heyet, terör soruşturması kapsamında kararın açıklanması için ara verdi.

12.25 TERÖRDEN TUTUKLAMA YOK:
Ekrem İmamoğlu hakkında, silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan tutuksuz yargılanma kararı verildi. Açıklamada, "Mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden talebin reddine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

12.36 ŞİŞLİ BAŞKANI'NA TUTUKLAMA:
İstanbul Adliyesi'ne getirilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tutuklandı.

12.55 ÖZEL'DEN İLK DEĞERLENDİRME:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Kayyum kalkma ihtimali önemlidir ama başkanın serbest kalması için itirazlar yapılacaktır dedi.

14.15 YOLSUZLUKTAN 50 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI:
İBB'ye yönelik soruşturmada 91 şüpheliden 50'si tutuklanırken, 41'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Tutuklananlar Silivri'ye gönderildi.

İMAMOĞLU ALINDI ŞİŞLİ'YE KAYYUM ATANDI
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İBB Başkanı İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığı kaydedilerek, "Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca, "İstanbul İli Beylikdüzü İlçe Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, tutuklanmıştır. Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kayyum atandı.

İŞTE TUTUKLU LİSTESİ
- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
- İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun
- İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökçe
- İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz
- İBB'nin iştiraki Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas
- Serdar Haydanlı
- Reklamarea CEO'su Alper Aydın
- Popüler Reklam Yayıncılık ile Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon sahibi Eyüp Subaşı
- Vegavizyon Reklamcılık yönetici ortağı Kamil Timur Delibaş
- Mete Sarıaltun
- İBB Reklam Yönetimi Şube Müdürü Adem Tuncay,
- Nuhoğlu Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu
- BVA Reklam AŞ'nin kurucularından Ahmet Köksal,
- Eski İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın
- Reklam İstanbul isimli şirketin ortaklarından olduğu iddia edilen Mustafa Nihat Sütlaş
- Otto Akıllı Şehircilik İstihdam ve Teknoloji Sistemleri şirketinin sahibi Süleyman Atik,
- Ahmet Çiçek
- Karsal Örme firması yönetim kurulu başkanı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım
- İlbak Holding sahiplerinden Murat İlbak, Yusuf İlbak ve Ali İlbak
- Ertan Yıldız
- Serkan Öztürk
- Beylikdüzü Bld. Bşk. Mehmet Murat Çalık.

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VANDALLAR!
CHP lideri Özgür Özel sık sık 'sokağa çıkma çağrısı' yaptı. Provokatörler de sürekli ortalığı karıştırdı. Polis, her şeye rağmen soğukkanlı ve ölçülü davrandı. Ama göstericiler, ekiplere asitle saldırdı.

Balta, tornavida, pense, taş ve molotofkokteyli attı. Bir polis başından yaralandı.

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