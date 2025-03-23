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Yola çıkacaklar dikkat: İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul Valiliği, tedbir kararları kapsamında kentte 26 Mart Çarşamba gününe kadar kapalı olacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. Peki İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatıldı? Alternatif güzergah hangileri?

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Giriş Tarihi :23 Mart 2025 , 19:19 Güncelleme Tarihi :23 Mart 2025 , 19:19
Yola çıkacaklar dikkat: İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatıldı

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 19 Mart'ta alınan tedbirlere ek olarak bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verildiği belirtildi.

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. (Takvim.com.tr arşiv)İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. (Takvim.com.tr arşiv)

Yeni karar doğrultusunda bugün saat 16.00'dan itibaren, tedbirler sona erene kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

"Fevzipaşa Caddesi, Macar Kardeşler Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Vezneciler Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, Sahil Kennedy Caddesi, Samatya-Sirkeci arası, Reşadiye Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddelere çıkan bütün yollar ile Galata Köprüsü ve Atatürk Köprüsü ve buraya çıkan tüm yollar."

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. (Takvim.com.tr arşiv)İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. (Takvim.com.tr arşiv)

Açıklamada, kapatılan yollara alternatif güzergah olarak 10.Yıl Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi ve E-5 D-100 kara yolunun kullanılabileceği kaydedildi.

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