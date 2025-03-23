İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 19 Mart'ta alınan tedbirlere ek olarak bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verildiği belirtildi.

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. (Takvim.com.tr arşiv)

Yeni karar doğrultusunda bugün saat 16.00'dan itibaren, tedbirler sona erene kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

"Fevzipaşa Caddesi, Macar Kardeşler Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Vezneciler Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, Sahil Kennedy Caddesi, Samatya-Sirkeci arası, Reşadiye Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddelere çıkan bütün yollar ile Galata Köprüsü ve Atatürk Köprüsü ve buraya çıkan tüm yollar."