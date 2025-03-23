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Gazze için çözüm çağrısı! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "İsrail üzerindeki baskının artırılması gerekmektedir"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de soykırımın devam ettiğini ve İsrail'in yayılmacı politikalarını sürdürdüğünü belirterek, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkeleri tarafından da desteklenen Mısır'ın Gazze planı temelinde ilerlenmesi gerektiğini belirtti.

Giriş Tarihi :23 Mart 2025 , 20:27 Güncelleme Tarihi :23 Mart 2025 , 20:27
Gazze için çözüm çağrısı! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail üzerindeki baskının artırılması gerekmektedir

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de katıldığı İİT ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu Toplantısı'nda hitapta bulundu.

Fidan, bu toplantı devam ederken Gazze'de soykırımın, zorla yerinden etmenin ve apartheidin halen sürdüğünü dile getirerek, 18 Mart'taki İsrail hava saldırılarının İsrail'in daha kapsamlı bir ajandası olduğunu gözler önüne serdiğini ifade etti.

İnsani yardımların ulaştırılmasının engellenmesi ve Suriye ile Lübnan topraklarının hedef alınmasının İsrail'in bu yayılmacı politikada ısrarcı olduğunun göstergeleri olduğunu vurgulayan Fidan, "Bölgede İsrail durdurulmadan barış mümkün değildir. Öncelikli hedefimiz, Gazze'deki yıkımın durdurulması ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması olmalıdır. İsrail üzerindeki baskının artırılması gerekmektedir." diye konuştu.

Fidan, acil ve kalıcı ateşkes için Birleşmiş Milletler gibi platformlardan faydalanmaları gerektiğini belirtti.

Bakan Fidan, tüm İİT ülkelerince desteklenen Mısır'ın Gazze planının yapıcı bir çerçeve sunduğunu ve bu plan temelinde ilerlemeleri gerektiğini kaydetti.

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