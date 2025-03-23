İŞTE TUTUKLANANLAR SIRALI TAM LİSTE | Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan isimler belli oldu | Murat Ongun, Buğra Gökçe, Necati Özkan...

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca yürütülen iki soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte 92 kişi gözaltına alınmıştı.

Dün akşam saatlerinde tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen Ekrem İmamoğlu ve diğer isimler hakkında karar bugün çıktı.

EKREM İMAMOĞLU TUTUKLANDI İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu , İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

İmamoğlu ile birlikte tutuklanan isimler ise şu şekilde:

(Fotoğrafta) Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı ve Medya A.Ş. Genel Müdürü Murat Ongun