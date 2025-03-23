İŞTE TUTUKLANANLAR SIRALI TAM LİSTE | Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan isimler belli oldu | Murat Ongun, Buğra Gökçe, Necati Özkan...

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen iki soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte 92 kişi gözaltına alınmıştı.
Dün akşam saatlerinde tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen Ekrem İmamoğlu ve diğer isimler hakkında karar bugün çıktı.
EKREM İMAMOĞLU TUTUKLANDI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
KENT UZLAŞISINDAN ADLİ KONTROL
Ekrem İmamoğlu'nun "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.
İmamoğlu ile birlikte tutuklanan isimler ise şu şekilde:
(Fotoğrafta) Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı ve Medya A.Ş. Genel Müdürü Murat Ongun
(Fotoğrafta) Necati Özkan- Ekrem İmamoğlu'nun akıl hocası ve kampanya direktörü
(Fotoğrafta) Adem Tuncay- İBB Reklam Yönetimi Şube Müdürü
(Fotoğrafta) Ali İlbak- İş insanı
Yusuf İlbak- İş insanı
(Fotoğrafta) İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz
Ahmet Köksal / BVA Reklam AŞ kurucusu
Kamil Timur Delibaş / Vegavizyon Reklamcılık Yöneticisi
Alper Aydın / Reklamarea Yöneticisi
(Fotoğrafta) Ali Nuhoğlu- İş insanı
Mete Sarıaltun
Serdar Öztürk
Mustafa Nihat Sütlaş / Reklam İstanbul isimli şirketin ortağı
Ahmet Çiçek
(Fotoğrafta) Buğra Gökçe- İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı
Servet Yıldırım / Karsal Örme Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Köksal'ın şoförü
Süleyman Atik
(Fotoğrafta) Ertan Yıldız- İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı
Eyüp Subaşı / Popüler Reklam Yayıncılık ve Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Sahibi
(Fotoğrafta) Murat Abbas- Kültür AŞ Genel Müdürü
(Fotoğrafta) Serdal Taşkın- Kültür AŞ Eski Genel Müdürü
(Fotoğrafta) Serdar Haydanlı- İş insanı