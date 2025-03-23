SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

İŞTE TUTUKLANANLAR SIRALI TAM LİSTE | Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan isimler belli oldu | Murat Ongun, Buğra Gökçe, Necati Özkan...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Ali Nuhoğlu ve Tuncay Yılmaz gibi isimler tutuklandı. İşte soruşturma kapsamında tutuklanan isimler sıralı tam liste

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Mart 2025 , 10:28 Güncelleme Tarihi :23 Mart 2025 , 11:07
İŞTE TUTUKLANANLAR SIRALI TAM LİSTE | Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan isimler belli oldu | Murat Ongun, Buğra Gökçe, Necati Özkan...

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen iki soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte 92 kişi gözaltına alınmıştı.

İŞTE TUTUKLANANLAR SIRALI TAM LİSTE | Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan isimler belli oldu | Murat Ongun, Buğra Gökçe, Necati Özkan...

Dün akşam saatlerinde tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen Ekrem İmamoğlu ve diğer isimler hakkında karar bugün çıktı.

İŞTE TUTUKLANANLAR SIRALI TAM LİSTE | Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan isimler belli oldu | Murat Ongun, Buğra Gökçe, Necati Özkan...

EKREM İMAMOĞLU TUTUKLANDI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

İŞTE TUTUKLANANLAR SIRALI TAM LİSTE | Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan isimler belli oldu | Murat Ongun, Buğra Gökçe, Necati Özkan...

KENT UZLAŞISINDAN ADLİ KONTROL
Ekrem İmamoğlu'nun "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

İŞTE TUTUKLANANLAR SIRALI TAM LİSTE | Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan isimler belli oldu | Murat Ongun, Buğra Gökçe, Necati Özkan...

İmamoğlu ile birlikte tutuklanan isimler ise şu şekilde:

(Fotoğrafta) Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı ve Medya A.Ş. Genel Müdürü Murat Ongun

İŞTE TUTUKLANANLAR SIRALI TAM LİSTE | Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan isimler belli oldu | Murat Ongun, Buğra Gökçe, Necati Özkan...

(Fotoğrafta) Necati Özkan- Ekrem İmamoğlu'nun akıl hocası ve kampanya direktörü

İŞTE TUTUKLANANLAR SIRALI TAM LİSTE | Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan isimler belli oldu | Murat Ongun, Buğra Gökçe, Necati Özkan...

(Fotoğrafta) Adem Tuncay- İBB Reklam Yönetimi Şube Müdürü

İŞTE TUTUKLANANLAR SIRALI TAM LİSTE | Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan isimler belli oldu | Murat Ongun, Buğra Gökçe, Necati Özkan...

(Fotoğrafta) Ali İlbak- İş insanı

Yusuf İlbak- İş insanı

İŞTE TUTUKLANANLAR SIRALI TAM LİSTE | Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan isimler belli oldu | Murat Ongun, Buğra Gökçe, Necati Özkan...

(Fotoğrafta) İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz

Ahmet Köksal / BVA Reklam AŞ kurucusu

Kamil Timur Delibaş / Vegavizyon Reklamcılık Yöneticisi

Alper Aydın / Reklamarea Yöneticisi

İŞTE TUTUKLANANLAR SIRALI TAM LİSTE | Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan isimler belli oldu | Murat Ongun, Buğra Gökçe, Necati Özkan...

(Fotoğrafta) Ali Nuhoğlu- İş insanı

Mete Sarıaltun

Serdar Öztürk

Mustafa Nihat Sütlaş / Reklam İstanbul isimli şirketin ortağı

Ahmet Çiçek

İŞTE TUTUKLANANLAR SIRALI TAM LİSTE | Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan isimler belli oldu | Murat Ongun, Buğra Gökçe, Necati Özkan...

(Fotoğrafta) Buğra Gökçe- İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı

Servet Yıldırım / Karsal Örme Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Köksal'ın şoförü

Süleyman Atik

İŞTE TUTUKLANANLAR SIRALI TAM LİSTE | Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan isimler belli oldu | Murat Ongun, Buğra Gökçe, Necati Özkan...

(Fotoğrafta) Ertan Yıldız- İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı

Eyüp Subaşı / Popüler Reklam Yayıncılık ve Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Sahibi

İŞTE TUTUKLANANLAR SIRALI TAM LİSTE | Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan isimler belli oldu | Murat Ongun, Buğra Gökçe, Necati Özkan...

(Fotoğrafta) Murat Abbas- Kültür AŞ Genel Müdürü

İŞTE TUTUKLANANLAR SIRALI TAM LİSTE | Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan isimler belli oldu | Murat Ongun, Buğra Gökçe, Necati Özkan...

(Fotoğrafta) Serdal Taşkın- Kültür AŞ Eski Genel Müdürü

İŞTE TUTUKLANANLAR SIRALI TAM LİSTE | Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan isimler belli oldu | Murat Ongun, Buğra Gökçe, Necati Özkan...

(Fotoğrafta) Serdar Haydanlı- İş insanı