CHP lideri Özel Saraçhane’deki militanlarına Başkan Erdoğan’ın rahmetli annesine küfür ettirdi!

CHP'li İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu için marjinal gruplar izinsiz gösterilerine devam ediyor.
CHP'li İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu için marjinal gruplar izinsiz gösterilerine devam ediyor.
CHP lideri Özgür Özel, "sokağa çıkma çağrısı" yaptı. Saraçhane'de toplanan militanlarına Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettirdi.
SOKAK TERÖRİSTİ ALÇAKLAR
Saraçhane'deki militanlar Özgür Özel'in yönlendirdiği gruplar, sokaklarda gerçekleştirdikleri eylemler sırasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vefat eden annesine yönelik küfür ettiler.
VANDALLARA GEÇİT YOK
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Yolsuzluk ve Terör Soruşturmasını bahane ederek 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet eden 71 şahıs İstanbul'da yakalandı.