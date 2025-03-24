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CHP lideri Özel Saraçhane'deki militanlarına Başkan Erdoğan'ın rahmetli annesine küfür ettirdi!

Ekrem İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklama sonrası, CHP lideri Özgür Özel'in sokağa çıkma çağrısıyla başlayan izinsiz gösteriler devam ediyor. Saraçhane’deki protestolarda, Özel'in yönlendirdiği sokak teröristleri, Başkan Erdoğan’ın vefat eden annesine küfür etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Mart 2025 , 22:29 Güncelleme Tarihi :24 Mart 2025 , 23:02
CHP lideri Özel Saraçhane’deki militanlarına Başkan Erdoğan’ın rahmetli annesine küfür ettirdi!

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CHP'li İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu için marjinal gruplar izinsiz gösterilerine devam ediyor.

(Takvim.com.tr)(Takvim.com.tr)

CHP lideri Özgür Özel, "sokağa çıkma çağrısı" yaptı. Saraçhane'de toplanan militanlarına Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettirdi.

CHP lideri Özel'den alçak hareket!

(Takvim.com.tr)(Takvim.com.tr)

SOKAK TERÖRİSTİ ALÇAKLAR
Saraçhane'deki militanlar Özgür Özel'in yönlendirdiği gruplar, sokaklarda gerçekleştirdikleri eylemler sırasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vefat eden annesine yönelik küfür ettiler.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Yolsuzluk ve Terör Soruşturmasını bahane ederek 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet eden 71 şahıs İstanbul'da yakalandı.

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Casper
CHP lideri Özel Saraçhane’deki militanlarına Başkan Erdoğan’ın rahmetli annesine küfür ettirdi!
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