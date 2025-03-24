CHP lideri Özel Saraçhane’deki militanlarına Başkan Erdoğan’ın rahmetli annesine küfür ettirdi!

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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Yolsuzluk ve Terör Soruşturmasını bahane ederek 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet eden 71 şahıs İstanbul'da yakalandı.