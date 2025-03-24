Cevdet Ertürkmen nereli, kaç yaşında? Cevdet Ertürkmen kimdir? Hayatı ve kariyeri...

Cevdet Ertürkmen , 23 Mart 2025 tarihinde Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atandı. 1970 doğumlu olan ve kamu yönetimi alanında eğitimini tamamlayan Ertürkmen, kariyeri boyunca birçok ilçede kaymakamlık görevlerinde bulundu. Afet yönetimi ve yerel idareler konusundaki deneyimiyle dikkat çeken Ertürkmen'in biyografisi ve görev geçmişi merak konusu oldu.

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CEVDET ERTÜRKMEN KİMDİR? HAYATI VE KARİYERİ

Cevdet Ertürkmen, 23 Mart 2025 tarihinde Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atanmasıyla birlikte gündeme geldi. 1970 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen Ertürkmen, ilköğrenimini memleketinde tamamladı. Ortaokul ve lise eğitimini ise Kahramanmaraş ve Eskişehir'de sürdürdü. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Ertürkmen, akademik kariyerine Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde devam etti. Burada, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaparak, "Afet Yönetimi" konulu tezini tamamladı.

1999 yılında Gaziantep'te kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği görevine başlayan Ertürkmen, bugüne kadar birçok il ve ilçede önemli görevler üstlendi. Burdur'un Ağlasun, Van'ın Saray ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulunan Ertürkmen; ardından Şanlıurfa Vali Yardımcılığı'na atandı. Kayseri Yeşilhisar, Aydın Sultanhisar, Trabzon Beşikdüzü ve Samsun Bafra'da da kaymakamlık görevlerinde bulundu.