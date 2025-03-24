SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Ekrem İmamoğlu yolsuzluktan tutuklandı: Hakimlik kararına ulaşıldı! Yerine kim gelecek? İşte seçim tarihi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne milyarlarca liralık büyük yolsuzluk operasyonu başlatıldı. CHP'li Ekrem İmamoğlu ile birlikte Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık 560 milyar liralık yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. İmamoğlu'nun tutuklandığı, 2 kişinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı 3 şüpheli hakkındaki hakimlik kararına ulaşıldı. Tutuklama sonrası İmamoğlu ve Çalık görevinden uzaklaştırıldı. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yerine gelecek isim merak edilirken İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Valilik İBB ve Beylikdüzü'nde Başkanvekilliği seçimlerinin tarihini açıkladı.

Giriş Tarihi :23 Mart 2025 , 18:22 Güncelleme Tarihi :24 Mart 2025 , 09:23
Ekrem İmamoğlu yolsuzluktan tutuklandı: Hakimlik kararına ulaşıldı! Yerine kim gelecek? İşte seçim tarihi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hem emniyette hem de Çağlayan Adliyesi'nde ifadesi tamamlanan CHP'li Ekrem İmamoğlu, suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet almak, irtikap, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından tutuklandı.

Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı!


HAKİMLİK KARARI ORTAYA ÇIKTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı, 2 kişinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı 3 şüpheli hakkındaki hakimlik kararına ulaşıldı.

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 51 şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi. (AA)CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 51 şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi. (AA)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına, şüpheliler Ahmet Hamdi Çiçek ile Ahmet Talha Bilgin'in yurt dışına çıkış ve imza atma şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verilen İstanbul Nöbetçi 10. Sulh Ceza Hakimliğinin kararına ulaşıldı.

Hakimliğin kararında, şüpheli İmamoğlu'nun "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "rüşvet almak", "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından tutuklanmasının talep edildiği belirtildi.

Kararda, MASAK raporları, tanık beyanları, HTS incelemeleri, ihale dosyalarında yapılan ön incelemeler ve vergi inceleme uzman raporu neticesinde, şüpheli İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri yanında bulunan ve kendisine tabi kişileri, İBB Başkanı olduktan sonra belediyenin birimlerinin ve iştiraklerinin başına getirdiği belirtilen kararda, "Birçok belediye iştirakinde usulsüz ihaleler, doğrudan temin veya hizmet alımı nitelikli işler üzerinden "ihaleye fesat karıştırma", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "rüşvet" ve "irtikap" eylemlerini örgütlü bir şekilde işledikleri" tespitine yer verildi.

Çıkar amaçlı suç örgütü liderinin, örgüt içerisinde tartışılmaz ve karşı konulmaz tek söz sahibi olduğu belirtilen kararda, örgüt lideri ve yöneticisi tarafından verilen talimatların, diğer örgüt yöneticilerinin altında yer alan örgüt üyeleri eliyle gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı kaydedildi.

Kararda, örgüt yöneticileri tarafından gizli toplantı yapılarak ihale verilecek şirketlerin tespit edilip, yan teklif verecek olan şirketlerin belirlendiği, ihale bedeli ve örgütün eline geçecek orana karar verildiği, tahsildar olan kişinin örgütün üst yöneticilerinin yaptığı gizli toplantılara iştirak etmek suretiyle veya doğrudan bu paraları örgüt yöneticilerine teslim ettiği belirtildi.

"MENFAATLER İMAMOĞLU'NUN ORTAĞI OLAN ŞİRKETLER ÜZERİNE ALINARAK, ZENGİNLEŞMESİ SAĞLANDI"
Sulh ceza hakimliğinin kararında, "İmamoğlu liderliğinde, yöneticiliğini şüpheli Murat Ongun'un yaptığı Medya AŞ ve Kültür AŞ üzerinde yakın çevresi aracılığıyla birçok ihaleye fesat karıştırıldığı, hayali ihaleler ile kamu kurumu zararına dolandırıcılık faaliyetleri gerçekleştiği, naylon faturaların kesildiği" şeklinde tespitler yer aldı.

Yöneticiliğini Fatih Keleş'in yaptığı yapıda "kasa" olarak tabir edilen iş adamlarına ihalelerde ayrıcalıklar tanındığı, rüşvet veya irtikap neticesinde elde edilen gayrimenkullerin bu iş adamlarının üzerine verildiği, yine Keleş'in belediyeden alacaklarını tahsil etmek isteyen iş adamlarından "komisyon" adı altında paralar aldığı aktarılan kararda, yöneticiliğini Tuncay Yılmaz'ın yaptığı yapıda ise iş adamlarından temin edilen menfaatlerin örgüt lideri İmamoğlu'nun ortağı olan şirketler üzerine alınarak, kişisel zenginleşmesinin sağlandığı aktarıldı.

Kararda, yöneticiliğini Ertan Yıldız'ın yaptığı yapıda ise farklı belediye sınırlarında kalan bazı iş insanlarını para vermeye zorladıkları, para vermeyenlere idari yaptırımlar uyguladıkları, belediye iştiraklerinden ödeme alan iş adamlarının Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu inşaatlara para aktarımı yapıldığı ve İstanbul'da yaşayan vatandaşların kişisel verilerinin örgüt faaliyetleri kapsamında hukuka aykırı ele geçirildiği kaydedildi.

Ekrem İmamoğlu (AA)Ekrem İmamoğlu (AA)

BİRÇOK İHALEYE FESAT KARIŞTIRILDI
"Vergi denetim raporları ve MASAK raporu ile 2021-2023 yılları arasında birçok ihaleye fesat karıştırıldığı" değerlendirmesi yapılan kararda, söz konusu bu ihaleleri sadece kendilerine yakın kişilerin almasını sağladıkları, bu kişilerin dikkat çekmemek adına yanlarında çalışan kişiler üzerine de birçok şirket açarak Medya AŞ ve Kültür AŞ'den yüksek bedelli işler aldıkları ifade edildi.

Kararda, bazı şirketlerin tek işlik olarak kurulduğu, sonrasında aktif ticari hayatının olmadığı, bazı şirketlerin ise sadece naylon fatura kesmek için kurulduğu ve bu belirtilen fiillerle, hiyerarşik yapı içinde sürekli olarak kamu kurumu zararına dolandırıcılık suçunun işlendiği anlatıldı.

"ÖRGÜT MENSUPLARINA AİT ŞİRKETLERE BU PARALAR MUVAZAALI SÖZLEŞMELERLE AKTARILDI"
Kararda, "İş verilen kişilerin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle haklarında uygulanması gereken para cezalarını uygulamayarak kamu zararına ve bu kişilerin haksız zenginleşmesine sebebiyet verildiğinin tespit edildiği, muvazaalı sözleşme ve hizmet alımları neticesinde, örgüt mensubu kişilerin yetkilisi olduğu şirketlere aktarılan para, örgüt mensuplarının yanlarında çalışan kişilere veya yakınlarına şirket kurmak ve bu şirketlerden sahte fatura almak suretiyle, paraların alt şirketlere aktarıldığı, alt şirketler de kendi aralarında sahte faturalar keserek, dolaştırılan paranın nakit çekilerek örgütün tahsildarlarına elden verildiği" değerlendirmesi yapıldı.

Özel mülkiyete konu reklam alanlarını kiralayan şirketlerin belediyeden reklam asılması için izin alması ve belediyeye başvuru yapması gerektiği vurgulanan kararda, Belediye Kentsel Tasarım Müdürlüğü izin vermeye yetkili olduğu halde şirketlerin Kültür AŞ'ye yönlendirildiği aktarıldı.

Ekrem İmamoğlu (AA)Ekrem İmamoğlu (AA)

"ŞİRKETLERDEN 'KÜLTÜR AŞ GRAFİK TASARIM BEDELİ' ADI ALTINDA PARA ALINDI"

Kararda, Kültür AŞ'nin izin verilmesi karşılığında şirketlerden ücret istediği, şirketlerin "Kültür AŞ grafik tasarım bedeli" adı altında muvazaalı sözleşme imzalamak suretiyle, şirkete aynı konulu fatura kestiği, böylece reklam iznini gayrimeşru şekilde ücrete bağladığı belirtildi.

Bu yöntemle Kültür AŞ'nin reklam bütçesi harici bir bütçe oluşturularak, bu paraların muvazaalı sözleşmelerle örgüt mensuplarına ait şirketlere aktarıldığı vurgulanan kararda, yüksek miktarda kamu zararına sebebiyet verildiğine işaret edildi.

Kararda, şunlar kaydedildi:

"Suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu ve yöneticilerinin emir ve talimatları doğrultusunda, hiyerarşik yapı içerisinde sürekli işlendiği ve suç örgütünün bu fiillere özgülendiği, MASAK raporları, tanık ve müşteki beyanları, HTS kayıtları, kolluk tutanakları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin üzerine atılı suçları işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu, atılı suçun katalog suçlardan olması dolayısıyla tutuklama sebeplerinin mevcut olduğunun varsayılması, atılı suçların vasıf ve mahiyeti ile kanunda öngörülen cezasının alt ve üst sınırı nedeniyle, kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek olduğu, bu nedene bu aşamada adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı, bu doğrultuda tutuklamanın ölçülü olduğu kanaatine varılarak, şüphelinin tutuklanmasına karar verilmiştir."

Ekrem İmamoğlu ve Murat Çalık (Takvim.com.tr arşiv)Ekrem İmamoğlu ve Murat Çalık (Takvim.com.tr arşiv)

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANI DA TUTUKLANDI

İmamoğlu ile birlikte ""Beni bu işlere İmamoğlu bulaştırdı" dediği iddia edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık da tutuklandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU: GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

Marmara Cezaevi'ne gönderilen İmamoğlu'nun başkanlık görevinden alındığı da açıklandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İmamoğlu'nun, "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "rüşvet almak", "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin kararına istinaden tutuklandığı anımsatılarak, "Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır." ifadesine yer verildi.

İstanbul Büyükşehir, Beylikdüzü ve Şişli Belediye Başkanlarının İçişleri Bakanlığınca Görevden Uzaklaştırılmasına Dair Basın Açıklaması. (Ekran Görüntüsü)İstanbul Büyükşehir, Beylikdüzü ve Şişli Belediye Başkanlarının İçişleri Bakanlığınca Görevden Uzaklaştırılmasına Dair Basın Açıklaması. (Ekran Görüntüsü)

Çalık'ın, "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin kararına istinaden tutuklandığı aktarılan açıklamada, "Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Ekrem İmamoğlu. (Takvim.com.tr arşiv)Ekrem İmamoğlu. (Takvim.com.tr arşiv)

EKREM İMAMOĞLU'NUN YERİNE KİM GELECEK?

"Ekrem İmamoğlu'nun yerine kim geçecek" sorusu araştırılmaya başlanırken İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi.

İBB. (Takvim.com.tr arşiv)İBB. (Takvim.com.tr arşiv)

SEÇİM TARİHİ NE ZAMAN?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle iki belediyede de 26 Mart'ta meclis toplantısı yapılacağını bildirdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda 26 Mart Çarşamba günü saat 13.00'te, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda 26 Mart Çarşamba günü saat 09.00'da toplanmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür." ifadesi yer aldı.

Şişli Belediyesi. (AA)Şişli Belediyesi. (AA)

ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NE KAYYUM

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın terörden tutuklanmasının ardından kayyum olarak Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen getirildiğini duyurdu.

Ekrem İmamoğlu tutuklandı! 560 milyar TLlik yolsuzluk tescillendi: Terör soruşturmasında kararEkrem İmamoğlu tutuklandı! 560 milyar TLlik yolsuzluk tescillendi: Terör soruşturmasında karar

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ekrem İmamoğlu yolsuzluktan tutuklandı: Hakimlik kararına ulaşıldı! Yerine kim gelecek? İşte seçim tarihi
Ekosistem çarkının detayları TAKVİM’de: CHP’nin Paris partysindeki şarabın faturası 28 milyon TL!
Casper
Yolsuzluğu ifşa eden müteahhidin ifadesini MASAK doğruladı: CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun çetesi 15 dairesine çöktü!
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! İmza an meselesi
Kritik Kabine bugün toplanıyor! Masada İBB’deki yolsuzluk, İmamoğlu’nun tutuklanması ve Özgür Özel’in sokak çağrısı var!
Borsa İstanbul
İkramiye hesapta: Kime, ne zaman ve ne kadar para yatırılacak? Erken maaşa ve farka dikkat!
Türkiye’ye Mali’den geliyor! Lodosla birlikte çöl tozu fırtınasına hazır olun! Meteoroloji 24 Mart hava durumu
Özgür Özel çağırdı marjinal gruplar sokaklara döküldü! Polise baltalı, asitli ve havai fişekli saldırı | Provokatörler tek tek gözaltına alınıyor
Hedef genç savunmacı! Fenerbahçe Taha Altıkardeş’i yakın takibe aldı
Saraçhane’deki siyonist! Evanjelik Michael Ganoe Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdi | MİT yakaladı Türkiye’den postalandı! Kim bu İsrail üslerini gezen İslam düşmanı
Osman Sınav’ın hayalini gerçekleştirecek proje: Kenan İmirzalıoğlu ve Oktay Kaynarca tekrar bir arada oynar mı?
Ekrem İmamoğlu tutuklandı İstanbul’u felç etme planı ortaya çıktı: Zararlı yazılımla tüm sistemlere sızacaklar! İşte İstanbul Kart’tan İSKİ’ye kirli oyunlar...
Ekrem İmamoğlu tutuklandı! 560 milyar TL’lik yolsuzluk tescillendi: Terör soruşturmasında karar
İBB’ye terör soruşturmasında hakimlik kararı! İmamoğlu Atatürk maskesine sığınıp yargıyı tehdit etti | Azat Barış itirafı geldi
CHP’de İmamoğlu’nu aklama tiyatrosu! Ön seçim sirkinden enstantaneler... Özel’in ayrı Kılıçdaroğlu’nun ayrı Yavaş’ın ayrı hesabı var
Galatasaray’a uçak gibi kanat! Transfer için gemiler yakıldı
Suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu! Mahkeme tutukluluk kararı verdi... Rüşvetten dolandırıcılığa 7 suç tescillendi
Şikayet eden de sevinen de onlar! CHP’de İmamoğlu tutuklandı bayramı... Olağan şüpheliler sadık vekiller ve Mansur Yavaş