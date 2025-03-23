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CHP'de "İmamoğlu'nu aklama" tiyatrosu! Ön seçim sirkinden enstantaneler... Özel'in ayrı Kılıçdaroğlu'nun ayrı Yavaş'ın ayrı hesabı var

Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olduğu için tutuklanmadı. Tutuklanacağını bildiği için aday olup ön seçim tiyatrosu kurguladı. Bu durum Mansur Yavaş ve Sezgin Tanrıkulu tarafından doğrulanırken CHP temsilciliklerinde "İmamoğlu'nun yolsuzluğunu aklama" sandığı kuruldu. İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş'ın hamleleri ise dikkat çekti. Özel, Saraçhane'deki ön seçim tiyatrosuna katılıp "lider benim" pozlarına büründü. Kılıçdaroğlu yediği hançeri unutup olağanüstü kurultay öncesi tabanın gazını aldı. Yavaş adaylığı için zemin arayışına girdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Mart 2025 , 14:46 Güncelleme Tarihi :23 Mart 2025 , 14:51
CHP’de İmamoğlu’nu aklama tiyatrosu! Ön seçim sirkinden enstantaneler... Özel’in ayrı Kılıçdaroğlu’nun ayrı Yavaş’ın ayrı hesabı var

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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet almak, irtikap, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından tutuklandı.

İmamoğlu, Beşiktaş ve diğer belediyelerdeki ihale usulsüzlüğü ve yolsuzluk sarmalının İBB'ye uzanacağının farkında olduğu için "cumhurbaşkanı adaylığı"nda bastırdı. Ön seçim tiyatrosuna girişip adaylığını kendine siyasi zırh olarak kullanmak istedi.
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MANSUR YAVAŞ İMAMOĞLU'NUN OYUNUNU İFŞA ETTİ

İmamoğlu'nun bu oyunu önce Mansur Yavaş sonra da CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ifşa etti.

Yavaş, "Ekrem Bey kendi üzerine olan baskılardan dolayı adaylığını açıkladı" dedi.

Tanrıkulu ise cumhurbaşkanlığı adaylığı için yapılacak ön seçimi CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı yapılacak operasyon ihtimaline karşı önceden tasarladıklarını ağzından kaçırdı.


"ÖNCEDEN BUNU DA TASARLADIK"

Tanrıkulu, canlı yayında, "CHP'li olmayan ama bu düzenden rahatsız olan herkese (23 Mart) Pazar günü 81 ilde oy kullanılacak yerlerde, ilçe merkezlerinin önünde bir selam verin geçin kardeşim. Bunun gibi bir sivil itaatsizlik ve demokratik eylem biçimi olamaz. Önceden bunu da tasarladık zaten. Bu amaçla yapıyoruz ön seçimi aynı zamanda. Adayımızı o nedenle, daha seçim süreci belli olmadan ortaya çıkarıyoruz. Üyelerimizin, seçmenlerimizin ve gerçek muhaliflerin desteğini almak için..." ifadelerini kullandı.

CHP'de ʺİmamoğlu'nu aklamaʺ tiyatrosu (Takvim.com.tr)CHP'de ʺİmamoğlu'nu aklamaʺ tiyatrosu (Takvim.com.tr)



Nitekim bugün beklenen oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olarak pusulalara adını yazdırdığı ön seçim tiyatrosu için CHP temsilciliklerinde sandıklar kuruldu.

CHP'de ʺİmamoğlu'nu aklamaʺ tiyatrosu (Takvim.com.tr)CHP'de ʺİmamoğlu'nu aklamaʺ tiyatrosu (Takvim.com.tr)

İMAMOĞLU VESAYETİNDEN KURTULAN ÖZEL'DEN "LİDER BENİM" POZLARI

İmamoğlu'nun aday olduğu için tutuklanmadığını, tutuklanacağını bildiği için aday olduğunu bilen Özgür Özel ise ısrarla provokasyonunu sürdürdü. Özel, "İmamoğlu'na tam da bugün tutuklanacağı şekilde gözaltı işlemi uygulandı" yalanını ortaya attı.

İmamoğlu'nun koltuğuna kurduğu vesayetten kurtulan Özel'in "lider benim" profili çizme çabası dikkatlerden kaçmadı.

CHP'de ʺİmamoğlu'nu aklamaʺ tiyatrosu (Takvim.com.tr)CHP'de ʺİmamoğlu'nu aklamaʺ tiyatrosu (Takvim.com.tr)


KILIÇDAROĞLU'NDAN OLAĞANÜSTÜ KURULTAY ÖNCESİ "GAZ ALMA" HAMLESİ

Kemal Kılıçdaroğlu da CHP'nin cumhurbaşkanlığı aday adayını belirlediği tek adaylı ön seçim için sandık başına gitti.

Bu durum Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultay öncesi parti tabanının gazını alma hamlesi olarak yorumlandı. Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu hançerci olarak tanımlıyor, kurultay sürecinde şaibe olduğunu savunuyor.

CHP'de ʺİmamoğlu'nu aklamaʺ tiyatrosu (Takvim.com.tr)CHP'de ʺİmamoğlu'nu aklamaʺ tiyatrosu (Takvim.com.tr)


Mansur Yavaş da rakibi olarak mücadele ettiği Ekrem İmamoğlu'na oy vererek hem CHP tabanına şirin gözükmek istedi hem de adaylığı için zemin arayışına girdi.

CHP'de ʺİmamoğlu'nu aklamaʺ tiyatrosu (Takvim.com.tr)CHP'de ʺİmamoğlu'nu aklamaʺ tiyatrosu (Takvim.com.tr)

PARTİ İÇİ DEMOKRASİ SORGULANIYOR

Öte yandan İmamoğlu'nun tek aday olarak yoklamaya girmesi parti içi demokrasiyi sorgulattı.

"Kuzey Kore seçim modeli" yorumlarına yol açtı.


AKIL TUTULMASI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in İmamoğlu'nun tek aday olarak dayatıldığı ön seçim tiyatrosu için "Saat 5'te sayım yapılacak ama sonuç belli mi? Şu anda sonuç belli" demesi ise akıl tutulmasını gözler önüne serdi.

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