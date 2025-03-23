CHP'de "İmamoğlu'nu aklama" tiyatrosu! Ön seçim sirkinden enstantaneler... Özel'in ayrı Kılıçdaroğlu'nun ayrı Yavaş'ın ayrı hesabı var

İmamoğlu, Beşiktaş ve diğer belediyelerdeki ihale usulsüzlüğü ve yolsuzluk sarmalının İBB'ye uzanacağının farkında olduğu için "cumhurbaşkanı adaylığı"nda bastırdı. Ön seçim tiyatrosuna girişip adaylığını kendine siyasi zırh olarak kullanmak istedi.
"ÖNCEDEN BUNU DA TASARLADIK"
Tanrıkulu, canlı yayında, "CHP'li olmayan ama bu düzenden rahatsız olan herkese (23 Mart) Pazar günü 81 ilde oy kullanılacak yerlerde, ilçe merkezlerinin önünde bir selam verin geçin kardeşim. Bunun gibi bir sivil itaatsizlik ve demokratik eylem biçimi olamaz. Önceden bunu da tasarladık zaten. Bu amaçla yapıyoruz ön seçimi aynı zamanda. Adayımızı o nedenle, daha seçim süreci belli olmadan ortaya çıkarıyoruz. Üyelerimizin, seçmenlerimizin ve gerçek muhaliflerin desteğini almak için..." ifadelerini kullandı.
Nitekim bugün beklenen oldu.
Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olarak pusulalara adını yazdırdığı ön seçim tiyatrosu için CHP temsilciliklerinde sandıklar kuruldu.
İMAMOĞLU VESAYETİNDEN KURTULAN ÖZEL'DEN "LİDER BENİM" POZLARI
İmamoğlu'nun aday olduğu için tutuklanmadığını, tutuklanacağını bildiği için aday olduğunu bilen Özgür Özel ise ısrarla provokasyonunu sürdürdü. Özel, "İmamoğlu'na tam da bugün tutuklanacağı şekilde gözaltı işlemi uygulandı" yalanını ortaya attı.
İmamoğlu'nun koltuğuna kurduğu vesayetten kurtulan Özel'in "lider benim" profili çizme çabası dikkatlerden kaçmadı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN OLAĞANÜSTÜ KURULTAY ÖNCESİ "GAZ ALMA" HAMLESİ
Kemal Kılıçdaroğlu da CHP'nin cumhurbaşkanlığı aday adayını belirlediği tek adaylı ön seçim için sandık başına gitti.
Bu durum Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultay öncesi parti tabanının gazını alma hamlesi olarak yorumlandı. Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu hançerci olarak tanımlıyor, kurultay sürecinde şaibe olduğunu savunuyor.
Mansur Yavaş da rakibi olarak mücadele ettiği Ekrem İmamoğlu'na oy vererek hem CHP tabanına şirin gözükmek istedi hem de adaylığı için zemin arayışına girdi.
PARTİ İÇİ DEMOKRASİ SORGULANIYOR
Öte yandan İmamoğlu'nun tek aday olarak yoklamaya girmesi parti içi demokrasiyi sorgulattı.
"Kuzey Kore seçim modeli" yorumlarına yol açtı.
AKIL TUTULMASI
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in İmamoğlu'nun tek aday olarak dayatıldığı ön seçim tiyatrosu için "Saat 5'te sayım yapılacak ama sonuç belli mi? Şu anda sonuç belli" demesi ise akıl tutulmasını gözler önüne serdi.