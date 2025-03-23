CHP'de "İmamoğlu'nu aklama" tiyatrosu! Ön seçim sirkinden enstantaneler... Özel'in ayrı Kılıçdaroğlu'nun ayrı Yavaş'ın ayrı hesabı var

İmamoğlu'nun bu oyunu önce Mansur Yavaş sonra da CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ifşa etti.Yavaş,dedi.Tanrıkulu ise cumhurbaşkanlığı adaylığı için yapılacak ön seçimi CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'na karşı yapılacak operasyon ihtimaline karşı önceden tasarladıklarını ağzından kaçırdı.



"ÖNCEDEN BUNU DA TASARLADIK"

Tanrıkulu, canlı yayında, "CHP'li olmayan ama bu düzenden rahatsız olan herkese (23 Mart) Pazar günü 81 ilde oy kullanılacak yerlerde, ilçe merkezlerinin önünde bir selam verin geçin kardeşim. Bunun gibi bir sivil itaatsizlik ve demokratik eylem biçimi olamaz. Önceden bunu da tasarladık zaten. Bu amaçla yapıyoruz ön seçimi aynı zamanda. Adayımızı o nedenle, daha seçim süreci belli olmadan ortaya çıkarıyoruz. Üyelerimizin, seçmenlerimizin ve gerçek muhaliflerin desteğini almak için..." ifadelerini kullandı.