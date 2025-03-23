Şikayet eden de sevinen de onlar! CHP'de "İmamoğlu tutuklandı" bayramı... Olağan şüpheliler sadık vekiller ve Mansur Yavaş

CHP'li İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İmamoğlu'nun suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet almak, irtikap, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından tutuklandığı duyurdu. Terör soruşturması için ise "İmamoğlu'nun üzerine atılı silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunuyor" dendi.







"İMAMOĞLU TUTUKLANDI" SEVİNCİ!



İmamoğlu'nun yaptığı yolsuzluklar mahkeme kararıyla tescillenirken CHP içerisindeki bir kesimin adeta bayram havasına büründüğü öğrenildi.



Bilindiği üzere CHP'de İmamoğlu tahakkümünü kabul etmeyen çok sayıda isim var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sadık vekilleri ve Ankara'da Mansur Yavaş'a yakın simalar Anti-Ekremist çizgide siyaset izliyor.







İmamoğlu'nun tutukluluk kararı ve CHP'nin olağanüstü kurultay kararıyla eş güdümlü olarak Kemalcilerin geri dönüş hazırlığı yaptığı Ankara kulislerinde konuşuluyor.



Mansur Yavaş faktörünü de atlamamakta fayda var. İmamoğlu gözaltına alındığında Tayvan'da bulunan daha sonra Saraçhane'ye gelerek demokrasi mihmandarlığını soyunan Yavaş'ın İmamoğlu hakkındaki tutukluk kararı sonrası adaylığı yolunda kuvvetli adımlar atacağı söyleniyor.