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Şikayet eden de sevinen de onlar! CHP'de "İmamoğlu tutuklandı" bayramı... Olağan şüpheliler sadık vekiller ve Mansur Yavaş

Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla beraber CHP içerisindeki bir kesimin adeta bayram havasına büründüğü öğrenildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sadık vekiller ve Ankara'da Mansur Yavaş'a yakın simaların isimleri zikredilirken Medya AŞ tarafından fonlanan Ekremci kalemler de gelişmeyi doğruladı. Bahar Feyzan bazı CHP’liler İmamoğlu’nun yolsuzluktan tutuklanmasına sevindiklerini belirtip "Terörden tutuklanmamasını sevinçle karşıladılar. Belediye başkanlarını verip belediyeyi kurtarmanın sevindirici bir gelişme olmasını gerçekten hayretle izliyorum. Gerçekten soru işaretlerim var" dedi.

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Giriş Tarihi :23 Mart 2025 , 13:46 Güncelleme Tarihi :23 Mart 2025 , 13:56
Şikayet eden de sevinen de onlar! CHP’de İmamoğlu tutuklandı bayramı... Olağan şüpheliler sadık vekiller ve Mansur Yavaş

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CHP'li İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İmamoğlu'nun suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet almak, irtikap, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından tutuklandığı duyurdu.

Terör soruşturması için ise "İmamoğlu'nun üzerine atılı silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunuyor" dendi.




"İMAMOĞLU TUTUKLANDI" SEVİNCİ!

İmamoğlu'nun yaptığı yolsuzluklar mahkeme kararıyla tescillenirken CHP içerisindeki bir kesimin adeta bayram havasına büründüğü öğrenildi.

Bilindiği üzere CHP'de İmamoğlu tahakkümünü kabul etmeyen çok sayıda isim var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sadık vekilleri ve Ankara'da Mansur Yavaş'a yakın simalar Anti-Ekremist çizgide siyaset izliyor.

Şikayet eden de sevinen de onlar!



İmamoğlu'nun tutukluluk kararı ve CHP'nin olağanüstü kurultay kararıyla eş güdümlü olarak Kemalcilerin geri dönüş hazırlığı yaptığı Ankara kulislerinde konuşuluyor.

Mansur Yavaş faktörünü de atlamamakta fayda var. İmamoğlu gözaltına alındığında Tayvan'da bulunan daha sonra Saraçhane'ye gelerek demokrasi mihmandarlığını soyunan Yavaş'ın İmamoğlu hakkındaki tutukluk kararı sonrası adaylığı yolunda kuvvetli adımlar atacağı söyleniyor.

Bahar Feyzan, CHP'de İmamoğlu'nun tutuklanmasına sevinenler olduğunu söyledi (Takvim.com.tr)Bahar Feyzan, CHP'de İmamoğlu'nun tutuklanmasına sevinenler olduğunu söyledi (Takvim.com.tr)

EKREMCİ FONDAŞLAR DOĞRULADI... CHP'DE İMAMOĞLU'NUN TUTUKLULUĞNA SEVİNENLER VAR

Tartışmalar sürerken CHP'deki "İmamoğlu tutuklandı" sevincini Ekrem İmamoğlu'nun fonladığı isimler de doğruladı.

Gizli tanık ifadelerinde Medya AŞ tarafından fonlandığı söylenen Bahar Feyzan, "Bazı CHP'liler İmamoğlu'nun terörden tutuklanmamasını sevinçle karşıladılar. Belediye başkanlarını verip belediyeyi kurtarmanın sevindirici bir gelişme olmasını gerçekten hayretle izliyorum. Nasıl bu kadar çabuk rahatladılar? Gerçekten soru işaretlerim var. Bir tiyatro mu var, anlamış değilim" dedi.

Hatırlanacağı üzere İBB başlatılan soruşturma kapsamında "Meşe" kod adlı gizli tanık Medya A.Ş üzerinden fonlanan gazetecilerin isimlerini verdi.

O isimler arasında Bahar Feyzan'ın yanı sıra İsmail Saymaz, Yavuz Oğan, Nevşin Mengü, Ruşen Çakır, Batuhan Çolak, Barış Pehlivan gibi isimler zikredildi. Paralar tutuklu Murat Ongun'un firari ortağı Emrah Bağdatlı'nın dağıttı söylendi.

İBB bütçesiyle fonlanan, Roma'da turlayan gazeteciler (Takvim.com.tr)İBB bütçesiyle fonlanan, Roma'da turlayan gazeteciler (Takvim.com.tr)


BÜYÜK KISMI ROMA GEZİSİNE GİTMİŞTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz yıl yurt dışı gezileri kapsamında Roma'ya gitmiş beraberinde 45 gazeteciyi götürmüştü. Gizli tanık iddiasında yer alan isimlerin büyük bir kısmı bu gezide yer almıştı.

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