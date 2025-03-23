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TBMM'de bu hafta gündem emeklilere bayram ikramiyesi!

TBMM Genel Kurulu, emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifini bu hafta görüşecek. İşte TBMM'nin gündemindeki diğer konular...

Giriş Tarihi :23 Mart 2025 , 11:50 Güncelleme Tarihi :23 Mart 2025 , 11:50
TBMM’de bu hafta gündem emeklilere bayram ikramiyesi!

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Alından bilgiye göre, haftalık çalışmasına 25 Mart Salı günü başlayacak Genel Kurul, emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

Teklife göre, emekli bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltilecek.

Karayolları Taşıma Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, biletsiz yolcu taşıyanlar ile sözleşmesiz taşımacılık yapanlara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya, yetki belgesi almadan acente ve taşıma işleri komisyonculuğu yapanlara 25 bin liradan 250 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Türk vatandaşlarına, 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocukları için başvuru yapılması ve Türkiye'de ikamet ediyor olmaları koşuluyla tek seferlik veya çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar aylık olarak doğum yardımı yapılacak.

Doğum yardımı yapılacak çocuk sayısı, her bir çocuk için yapılacak yardım miktarı Cumhurbaşkanı'nca belirlenecek.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü personeline, Türkiye'deki sivil havalimanlarında gerçekleşen giden uçak trafiği sayısının memur aylık katsayısının yüzde 40'ı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar "DHMİ performans primi" olarak ödenecek. Bu kapsamda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) personeline de ödeme yapılacak.

Yapay Zeka Araştırma Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı, Prof. Dr. Veysel Bozkurt, Prof. Dr. Aras Bozkurt ile Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri AŞ sunum yapacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda, "Dijital platformlarda çocuklara yönelik tehlikeler" konusunda milletvekillerini bilgilendirecek.

Salı ve çarşamba günleri Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

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