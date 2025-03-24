Başkan Erdoğan’dan sokak çağrısı yapan Özel’e ve vandallara sert tepki: Bunların hesabı yargı önünde sorulacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
Saat 15.15'de başlayan toplantı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
Saat 15.15'de başlayan toplantı sona erdi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde yaşanan mağduriyetlerin bir an önce sona ermesini temenni ediyorum. Yabancı kabullerimizle, iftar programlarımızla yine yoğun bir mesaimiz oldu. Ülkemize getirdiğimiz Gazzeli mazlumlardan, devlet koruması altındaki evlatlarımızdan, harbiyeli gençlerimize kadar halkımızın çok çeşitli kesimleriyle muhabbet sofrasında bir araya geldik, hasret giderdik. Bugün de eğitim-öğretim ordusunun neferlerini ağırlayacağız.
Son güne kadar dayanışma, paylaşma ayı Ramazan'ı manasına uygun şekilde idrak etmeye çalışacağız. Mazum ve mağdurlara el uzatmanın da yanında olacağız.
Dünyanın dört bir yanında zulme uğrayanlara yönelik yardımlarımızı artırdık. Bir taraftan belediyelerimiz bir taraftan parti teşkilatlarımız aracılığıyla ulaştırıyoruz.
"TÜRKİYE'SİZ AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ OLAMAZ"
Polonya Başbakanının ülkemize ziyareti anlamlıydı. Avrupa ülkeleri ile son günlerde artan diyaloğumuzu istişare ettik. Türkiye'siz Avrupa'nın güvenliği olamaz. Avrupa'nın ülkemize olan ihtiyacı ikrar edilmeye başlandı. Avrupa ülkeleri ve birlikle ilişkilerini iletlemeye hazırız. Dış siyasette boş dolduruşa gelmedik.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI
Bu savaşın adil bir barışla sona ermesini temenni ediyoruz. ABD'nin teklifine Rusya'nın kısmen de olsa olumlu yaklaşması güzel bir adım. Sayın Trump'ın ikinci döneminde Türk-Amerikan ilişkilerin farklı bir ivme yakalaması mümkündür. İki ülkenin iş birliğini zehirlemeye çalışan lobilere rağmen tüm coğrafyanın selameti için bunu başaracağımıza inanıyoruz.
Çanakkale Şehitlerini bir kez daha yad ettik. Gönül coğrafyamızın dört bir yanından şehitler Çanakkale'de koyun koyuna yatmaktadır.
"NEVRUZ'UN RESMİ BAYRAM OLMASINI İSTİYORUZ"
Nevruzu da yine büyük bir coşkuyla kutladık. Bir kaç fotoğraf dışında milletimizi tedirgin eden bir olay yaşanmadı. Sakin bir Nevruz geçirdik. Nevruz'un resmi bayram olarak kutlanmasını arzu ediyoruz. Nevruz etkinliğindeki bazı görüntüleri biz de tasvip etmiyoruz.
"PAMUK ŞEKER ÜZERİNDEN HAMASET YAPIYORLAR"
Bir polisimizin ücreti kendi cebinden ödeyerek engelli vatandaşımızdan satın aldığı pamuk şekeri çocuklara vermesi ana muhalefet aktörleri tarafından eleştiriliyor. Polise taş, molotof atılmasıyla sorunları yok.
"OLAYLARIN TEK SORUMLUSU ÖZEL VE ŞÜREKASI"
5 günde 123 güvenlik görevlimiz yaralandı. Olayları milletçe ibretle takip ediyoruz. Genel başkan dahil ana muhalefet partisi yöneticileri çok büyük bir şuursuzluk örneği sergilediler. İddialara cevap vermek yerine siyasi tarihimizin en basiretsiz açıklamalarına imza atmışlardır. Olayların tek sorumlusu Özel ve şürekası. Bunların hesabı yargı önünde sorulacak. İddialara yanıt veremiyorsanız boşuna milletin sinir uçlarıyla oynamayın.