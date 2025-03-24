Başkan Erdoğan’dan sokak çağrısı yapan Özel’e ve vandallara sert tepki: Bunların hesabı yargı önünde sorulacak

(AA)

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde yaşanan mağduriyetlerin bir an önce sona ermesini temenni ediyorum. Yabancı kabullerimizle, iftar programlarımızla yine yoğun bir mesaimiz oldu. Ülkemize getirdiğimiz Gazzeli mazlumlardan, devlet koruması altındaki evlatlarımızdan, harbiyeli gençlerimize kadar halkımızın çok çeşitli kesimleriyle muhabbet sofrasında bir araya geldik, hasret giderdik. Bugün de eğitim-öğretim ordusunun neferlerini ağırlayacağız.

Son güne kadar dayanışma, paylaşma ayı Ramazan'ı manasına uygun şekilde idrak etmeye çalışacağız. Mazum ve mağdurlara el uzatmanın da yanında olacağız.

Dünyanın dört bir yanında zulme uğrayanlara yönelik yardımlarımızı artırdık. Bir taraftan belediyelerimiz bir taraftan parti teşkilatlarımız aracılığıyla ulaştırıyoruz.

"TÜRKİYE'SİZ AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ OLAMAZ"

Polonya Başbakanının ülkemize ziyareti anlamlıydı. Avrupa ülkeleri ile son günlerde artan diyaloğumuzu istişare ettik. Türkiye'siz Avrupa'nın güvenliği olamaz. Avrupa'nın ülkemize olan ihtiyacı ikrar edilmeye başlandı. Avrupa ülkeleri ve birlikle ilişkilerini iletlemeye hazırız. Dış siyasette boş dolduruşa gelmedik.