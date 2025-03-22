TAKVİM yeni skandalı ortaya çıkardı | Çakarlı Mercedes'le milyonluk para trafiği! Banka müdürünün "MASAK" uyarısı sonrası İmamoğlu'nun paraları Yunanistan'a mı kaçırıldı?

İmamoğlu, eski sıvacısı Soytekin’e plaket vermişti. (Ekran Görüntüsü)

SIVACI "SOY"TEKİN

İBB'deki 600 milyar liralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve Ekrem İmamoğlu'nun kasalarından birisi olduğu belirtilen Adem Soytekin'in, İmamoğlu İnşaat'ta sigortalı olduğu, bir dönem sıvacılık yaptığı anlaşıldı.

Soytekin'in İmamoğlu belediye başkanı olduktan sonra orantısız şekilde zenginleştiği ortaya çıktı. Soytekin'in, önce sıvacılığı bırakıp Asoy İnşaat isimli şirket kurduğu, limited olarak kurulan şirketin zamanla anonime çevrildiği, yeni şirketler de kurup Beylikdüzü Belediyesi'nden çok sayıda ihale alarak zamanla büyüdüğü anlaşıldı. Soytekin ve şirketlerinin hesaplarında, yaklaşık 600 milyon TL tutarında para çıktı.