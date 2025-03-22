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TAKVİM yeni skandalı ortaya çıkardı | Çakarlı Mercedes'le milyonluk para trafiği! Banka müdürünün "MASAK" uyarısı sonrası İmamoğlu'nun paraları Yunanistan'a mı kaçırıldı?

İddiaya göre Ekrem İmamoğlu'nun en yakınının adına hesap açıldı. Önce 1 milyon Dolar yatırıldı. Sonra milyonlar aktarıldı. Yıllar içinde hesaplar ve paralar arttıkça arttı. TAKVİM'in gündeme getirdiği "İmamoğlu'nun özel laptopunu saklayan" B., bankaya ya öğle arasında ya da mesai bitiminde gitti. Paraları elden teslim etti. Öte yandan Ekrem İmamoğlu yatak odası için Versace'dan 180 bin euroluk mobilya sipariş etti. Parayı, İBB ödedi.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Mart 2025
TAKVİM yeni skandalı ortaya çıkardı | Çakarlı Mercedes’le milyonluk para trafiği! Banka müdürünün MASAK uyarısı sonrası İmamoğlu’nun paraları Yunanistan’a mı kaçırıldı?

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Takvim İmamoğlu ile ilgili yeni bir skandalı daha açığa çıkardı. İddiaya göre Cennet Mahallesi'ndeki bankada açılan hesaba, özel muhasebeci B. para taşıdı. Transferler, 34 ATA 661 plakalı mavi çakarlı Mercedes'le yapıldı. Bazı aylarda miktar, 20 milyon euroya fırladı.

Ekrem İmamoğlu. (Takvim.com.tr arşiv)Ekrem İmamoğlu. (Takvim.com.tr arşiv)

Bir gün banka müdürü, "MASAK incelemesine takılabilirsiniz" diye uyardı. Bu kez İmamoğlu'nun güvendiği isimler adına farklı hesaplar açıldı. Paralar bölüştürüldükten sonra yurt dışına havale yapıldı. 2022'den sonra da soğuk cüzdanla Yunanistan'a kaçırıldı.

(Takvim Gazetesi)(Takvim Gazetesi)


EVLAT "YAT"IRIMI
Şüphelilerden Ali Nuhoğlu, gerçek değeri 50 milyon dolar olan 3 villayı 15 milyon TL'ye İmamoğlu'na devretti. Ekrem İmamoğlu da birini oğlu Selim'e verdi. Yatak odası için Versace'dan 180 bin euroluk mobilya sipariş etti. Parayı, İBB ödedi. Versace mobilyalar, önümüzdeki ay Emirgan'daki villaya teslim edilecek.

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İmamoğlu, eski sıvacısı Soytekin’e plaket vermişti. (Ekran Görüntüsü)İmamoğlu, eski sıvacısı Soytekin’e plaket vermişti. (Ekran Görüntüsü)

SIVACI "SOY"TEKİN

İBB'deki 600 milyar liralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve Ekrem İmamoğlu'nun kasalarından birisi olduğu belirtilen Adem Soytekin'in, İmamoğlu İnşaat'ta sigortalı olduğu, bir dönem sıvacılık yaptığı anlaşıldı.

Soytekin'in İmamoğlu belediye başkanı olduktan sonra orantısız şekilde zenginleştiği ortaya çıktı. Soytekin'in, önce sıvacılığı bırakıp Asoy İnşaat isimli şirket kurduğu, limited olarak kurulan şirketin zamanla anonime çevrildiği, yeni şirketler de kurup Beylikdüzü Belediyesi'nden çok sayıda ihale alarak zamanla büyüdüğü anlaşıldı. Soytekin ve şirketlerinin hesaplarında, yaklaşık 600 milyon TL tutarında para çıktı.

Adem Soytekin. (Takvim.com.tr arşiv)Adem Soytekin. (Takvim.com.tr arşiv)

MİLYARLIK HESAP HAREKETİ

MASAK raporlarında Soytekin'in 2020-2024 yılları arasında yaklaşık 1.25 milyar TL tutarında hesap hareketi saptandı. Bu paraların kaynağının ne olduğu anlaşılamadı. Orantısız zenginleşen Soytekin'in, İBB'nin 15 kreş ihalesini, KİPTAŞ'ın 1500 konutluk projesini, İstanbul genelinde cadde düzenleme ihalelerini aldığı da kayıtlara yansıdı.

(Takvim Gazetesi)(Takvim Gazetesi)

FİRAR "SAAT"İ
İstanbul'da gerçekleştirilen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında aranan ve İpsala Sınır Kapısından Yurt dışına kaçtığı anlaşılan Emrah Bağdatlı'nın, geçtiğimiz yıl bir sosyal medya kanalında kendisine ait milyonluk kol saatlerini tanıttığı ortaya çıktı. İmamoğlu'nun firari kazası olan Bağdatlı'nın tanıttığı saatlerin değerinin 10 milyon lira olması dikkatlerden kaçmadı. İBB'ye yapılan operasyonların ardından ise bu saat tanıtımı videosunun kaldırıldığı anlaşıldı.

Mehmet Ali Çalışkan (Takvim Gazetesi)Mehmet Ali Çalışkan (Takvim Gazetesi)

"CEP"SİZ KAÇIYORDU
İBB'ye yapılan yolsuzluk soruşturmasında firari olarak aranan Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan gözaltına alındı. Çalışkan'ın yanına telefonunu almadığı ortaya çıktı. Öte yandan emniyette sorgulanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile İBB Genel Sekreteri Mahir Polat'ın da cep telefonlarının şifrelerini, soruşturmayı yürüten birimlerle paylaşmadıkları vurgulandı.

Ekrem İmamoğlu’nun “Gizli kasası” yüzde 7’ci Erkan, polisi atlatamadı. (Takvim Gazetesi)Ekrem İmamoğlu’nun “Gizli kasası” yüzde 7’ci Erkan, polisi atlatamadı. (Takvim Gazetesi)

YÜZDE 7'Cİ YAKALANDI
İBB'ye yönelik başlatılan terör ve yolsuzluk operasyonu kapsamında aranan firari Ertan Yıldız, telefonunu eşine bırakıp sinyal takibinden kurtulmaya çalıştı. Ama yine de kaçamadı. İmamoğlu'nun "gizli kasası" olarak anılan Yıldız'ın, Capacity AVM'ye yönelik 5 milyon Euro'luk rüşvet ve tehdit skandalı başta olmak üzere, usulsüz ihaleler, para trafiği ve 70 milyon TL'lik BELTUR zararı gibi iddialara adı karıştı.

40 hastanede bulunan 70 kafe, restoran ve büfenin sözleşmeleri sona eren BELTUR'un, Yıldız'ın "Sakın hastanelerden çekilmeyin, ihaleye çıkamazlar" talimatıyla hastanelerden çekilmeyerek kamu zararına yol açtığı saptandı. 100 milyon TL'lik İSBAK ihalesini de İmamoğlu ve kendisiyle bağlantılı paravan şirkete aktardığı vurgulanan Yıldız'ın, komisyon tarifesinin de yüzde 7 olduğu ortaya çıktı. Bu yüzden "Yüzde 7'ci Ertan" lakabıyla tanındığı anlaşıldı.

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