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Sosyal medyada provokasyona geçit yok! 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden Orhan İ. hakkında "Suç işlemeye tahrik" suçundan, Nesteren D.Y. hakkında ise "Türk milletini, devlet kurumlarını alenen aşağılama", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Suç işlemeye tahrik" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi :21 Mart 2025 , 19:16 Güncelleme Tarihi :21 Mart 2025 , 19:45
Sosyal medyada provokasyona geçit yok! 2 kişi gözaltına alındı

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Sosyal medya üzerinde provokatif paylaşımlar yapılması üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, paylaşımları yaptıkları belirlenen Orhan İ. ve Nesteren D. Y.'nin kimliklerini tespit etti.

Provokatif paylaşım yapan 2 şüpheliye gözaltı!

Sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)Sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)

Ev adreslerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan şüphelilerden Orhan İ. hakkında 'Suç işlemeye tahrik' suçundan, Nesteren D.Y. hakkında ise, 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama', 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Suç işlemeye tahrik' suçlarından soruşturma başlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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