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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından "Serdar Haydanlı" açıklaması: Gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Serdar Haydanlı iddialarına yanıt geldi. Savcılıktan yapılan açıklamada "Şüpheli Serdar Haydanlı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunmakta olup tüm şüpheliler ile birlikte bugün adliyeye mevcutlu olarak sevk edilecektir" ifadeleri yer aldı.

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Giriş Tarihi :22 Mart 2025 , 15:23 Güncelleme Tarihi :22 Mart 2025 , 15:24
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Serdar Haydanlı açıklaması: Gözaltında

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Gözaltına alınana isimlerden biri de Serdar Haydanlı'ydı... Haydanlı'nın "serbest bırakıldığı" iddialarına savcılıktan yanıt geldi.

Fotoğrafta: Serdar HaydanlıFotoğrafta: Serdar Haydanlı

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA: GÖZALTINDA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Şüpheli Serdar Haydanlı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunmakta olup tüm şüpheliler ile birlikte bugün adliyeye mevcutlu olarak sevk edilecektir" ifadeleri yer aldı.

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