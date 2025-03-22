İBB’nin elinden alındı denilmişti! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu doğrusunu açıkladı: Böyle bir proje yoktu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Ümraniye Teşkilatı mensupları, meclis üyeleri ve mahalle başkanları ile sahur programında bir araya geldi.

Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkenin her köşesine hizmet götürmek için gece gündüz çalıştıklarını ancak İstanbul'un yerinin de bir başka olduğunu ifade etti.

Uraloğlu, "Çünkü burası, Asya ile Avrupa'yı birleştiren bir köprü olmanın ötesinde, medeniyetlerin buluştuğu, tarihin her döneminde dünyanın göz bebeği olmuş, kültürel zenginlikleriyle nefes alan, eşsiz coğrafyası ve stratejik konumuyla bir dünya markası… Biz, bu şehri daha yaşanabilir, daha güçlü bir hale getirmek için durmaksızın çalışıyoruz." dedi.

1 TRİLYON 381 MİLYARLIK YATIRIM

İstanbul'a karayollarından demiryoluna, havayolundan denizyoluna tüm ulaşım modlarında ve haberleşme alanında toplamda 1 trilyon 381 milyar liralık bir yatırım yaptıklarını da dile getiren Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Marmaray'la kıtaları birleştirdik, Avrasya Tüneli'yle 5 dakikada Asya'dan Avrupa'ya geçtik. İstanbul Havalimanı'yla gökyüzünde sınırları aştık, Çamlıca Kulesi'yle iletişimi zirveye taşıdık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu ve İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı gibi projelerle İstanbul'u yeniden inşa ettik. 2002'de 350 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 795 kilometreye çıkardık."