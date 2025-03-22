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İBB'nin elinden alındı denilmişti! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu doğrusunu açıkladı: Böyle bir proje yoktu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul'da yapımı süren Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü raylı sistem hattı geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi. Bu durum bazı yayın kuruluşlarında hattın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alındığı şeklinde yorumlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu yorumların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ne kafasında ne gelecek planlamasında böyle bir proje yok. Bunu da sizlerin huzurunda bütün kamuoyuna duyuruyorum" dedi. Uraloğlu hat ile Ümraniye’nin en yoğun mahallelerinde metronun artık yürüme mesafesinde olacağını da müjdeledi.

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Giriş Tarihi :22 Mart 2025 , 11:31 Güncelleme Tarihi :22 Mart 2025 , 12:05
İBB’nin elinden alındı denilmişti! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu doğrusunu açıkladı: Böyle bir proje yoktu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Ümraniye Teşkilatı mensupları, meclis üyeleri ve mahalle başkanları ile sahur programında bir araya geldi.

Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkenin her köşesine hizmet götürmek için gece gündüz çalıştıklarını ancak İstanbul'un yerinin de bir başka olduğunu ifade etti.

Uraloğlu, "Çünkü burası, Asya ile Avrupa'yı birleştiren bir köprü olmanın ötesinde, medeniyetlerin buluştuğu, tarihin her döneminde dünyanın göz bebeği olmuş, kültürel zenginlikleriyle nefes alan, eşsiz coğrafyası ve stratejik konumuyla bir dünya markası… Biz, bu şehri daha yaşanabilir, daha güçlü bir hale getirmek için durmaksızın çalışıyoruz." dedi.

Bakan Uraloğlu açıkladı: İstanbul'a yeni metro hattı geliyor

1 TRİLYON 381 MİLYARLIK YATIRIM
İstanbul'a karayollarından demiryoluna, havayolundan denizyoluna tüm ulaşım modlarında ve haberleşme alanında toplamda 1 trilyon 381 milyar liralık bir yatırım yaptıklarını da dile getiren Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Marmaray'la kıtaları birleştirdik, Avrasya Tüneli'yle 5 dakikada Asya'dan Avrupa'ya geçtik. İstanbul Havalimanı'yla gökyüzünde sınırları aştık, Çamlıca Kulesi'yle iletişimi zirveye taşıdık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu ve İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı gibi projelerle İstanbul'u yeniden inşa ettik. 2002'de 350 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 795 kilometreye çıkardık."

Bakan Uraloğlu, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığı'nın sahur programına katıldı. (Takvim.com.tr)Bakan Uraloğlu, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığı'nın sahur programına katıldı. (Takvim.com.tr)

Uraloğlu, ayrıca yapım çalışmaları devam eden Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kısmını oluşturan Nakkaş-Başakşehir Kesimi tamamlandığında TEM Otoyolu'nda trafiğin rahatlamasını temin edeceklerini, Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi ile Olimpiyat Stadı'na ulaşımı kolaylaştıracaklarının da altını çizdi.

Sarıyer'de Çayırbaşı Tüneli'nin çıkışında başlayan ve Kuzey Marmara Otoyolu bünyesinde inşa edilen Sarıyer-Kilyos Tüneli ve Bağlantı Yolu Projesinin de devam ettiğini belirten Uraloğlu, "Bu proje bittiğinde mevcut seyahat süresini 35 dakikadan 5 dakikaya indireceğiz." dedi.

İstanbul'un trafiğini rahatlatmanın en büyük anahtarının ise kent içi raylı ulaşım projeleri olduğunu dile getiren Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Marmaray'la asrın projesini hayata geçirdik. Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu ve İstanbul Havalimanı -Arnavutköy kesimi, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Levent-Hisarüstü Metrosu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metrosu, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metrosu gibi bugüne kadar 161,8 kilometre raylı sistem hattını tamamlayıp hizmete sunduk. Ama durmuyor, devam ediyoruz!"

"26,5 KİLOMETREYE ÇIKACAK"
Şu anda; Halkalı-İstanbul Havalimanı hattının Halkalı-Arnavutköy Kesimi ve Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metrosu olmak üzere 22 kilometre hatta yapım çalışmalarına devam ettiklerini belirten Uraloğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile, Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı'nı Ümraniye Spor Köyü'ne kadar uzatacak raylı sistem hattı projesinin Resmi Gazete'de yayımlandığını ve Cumhurbaşkanı tarafından da onaylandığını belirtti.

Uraloğlu, "Bu kararla Bosna Bulvarı'ndan itibaren Yavuztürk, Kazım Karabekir, Topağacı ve Ümraniye Spor Köyü istasyonlarını hizmete alarak İstanbul'a 4.5 kilometre uzunluğunda yeni bir hat daha kazandıracağız. Böylece 4,5 kilometrelik yeni hat ve mevcut çalışma olan hatlarımız ile birlikte yapımı devam eden hat uzunluğumuz 26,5 kilometreye çıkacak. İstanbul genelinde inşa ettiğimiz toplam hat uzunluğu da 188,3 kilometreye ulaşacak. Yine bu yeni projemizle Altunizade'den Ümraniye Spor Köyü'ne kesintisiz bir metro ulaşımı sağlamış olacağız." dedi.

Bakan Uraloğlu, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığı'nın sahur programına katıldı. (Takvim.com.tr)Bakan Uraloğlu, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığı'nın sahur programına katıldı. (Takvim.com.tr)

DEZENFORMASYONA AÇIKLIK GETİRDİ
Bakan Uraloğlu, söz konusu hat hakkında dezenformasyon yapıldığını belirterek iddialara açıklık getirdi. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Burada yine her zamanki gibi malum çevrelerin bu projeyi İstanbul Büyükşehir Belediyesinin elinden aldığımıza dair yalanlarıyla büyük bir dezenformasyon ile karşı karşıyayız. Bakın Altunizade- Çamlıca Cami- Bosna Bulvarı Hattı projesini geçmişte Büyük Şehrin talebi üzerine aldık ve biz onun çalışmalarına devam ediyoruz. Ama gerek şehircilik gerekse kentin değişen ihtiyaçları noktasında Ümraniye Belediyemizle gerekli görüşmeleri yaptık. Çünkü ilçeyi, şehri bilen şehri yöneten insanlardır. Belediye Başkanımız bu yöndeki taleplerini bize iletti. İstanbul Valiliğimiz üzerinden de bu hattın Topağacı Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi ve Ümraniye Spor Köyü'ne kadar uzatılmasıyla ilgili bir talebi bize iletti. Ne zaman? Bakın, 2024 yılının kasım ayında. Görüşmeleri de daha önce. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ne kafasında ne gelecek planlamasında böyle bir proje yok. Bunu da sizlerin huzurunda bütün kamuoyuna duyuruyorum, biraz insaf demek lazım. Düşünenin, ileriyi planlayanın hakkını teslim etmek lazım. Lütfen hiç kimse yalanlarla kamuoyunu yanıltmaya gayret etmesin. Bu vesileyle buradan yeniden duyurmuş olalım işin doğrusu budur."

Projenin önemine ve kıymetine vurgu yapan Uraloğlu, millete, İstanbul'a hizmete devam ettiklerini ve odaklarının ise vatandaşa daha iyi nasıl hizmet etmek olduğunu belirtti.

Uraloğlu, "Biz, Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte yolumuza devam ediyoruz. Bizler, bu eşsiz şehre hizmet ederken, sadece yollar, köprüler, tüneller inşa etmiyoruz; aynı zamanda İstanbulluların hayallerine giden yolları açıyoruz. Her bir metro hattıyla mesafeleri kısaltıyor, her bir istasyonla gönülleri birleştiriyoruz. Şimdi bu projenin hayata geçmesiyle Ümraniye'nin en yoğun mahallelerinde metro artık yürüme mesafesinde olacak. İnşallah Bakanlık olarak bu projeyi de en hızlı şekilde tamamlayıp sizlerin hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığı'nın sahur programına katıldı. (Takvim.com.tr)Bakan Uraloğlu, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığı'nın sahur programına katıldı. (Takvim.com.tr)

İSTANBUL'UN BİN 4 KİLOMETRE METRO HATTINA İHTİYACI VAR
İstanbul'un ulaşım sorununu artık yüzeyden çözmenin mümkün olmadığına dikkati çeken Uraloğlu, dünyanın önde gelen metropollerinde olduğu gibi, İstanbul'da da daha fazla metro hattıyla ulaşımın büyük oranda yerin altına inmesi gerektiğini vurguladı. Uraloğlu, "Yaptığımız hesaplamalar İstanbul'un bin 4 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğunu gösteriyor. İstanbul'un şu anda 362 kilometre hattı var ve Bakanlığımızın bu yeni hattımızla birlikte yapımı devam eden projeleri bittiğinde İstanbul'un raylı sistem uzunluğu 388,5 kilometreye çıkacak. Demek ki daha 600 kilometrenin üzerinde bir metro hattı daha yapılması gerekiyor." dedi.

Bakan Uraloğlu, metro hatlarının yapımında öncelikli olarak yetkili olanın ilçe ya da büyük şehir belediyesi olduğunu belirterek, "Projesini yapar, yaptırır; Bakanlığa onaya sunar. Bakanlık onayladıktan sonra ilgili belediye onun Bakanlık tarafından yapılmasını talep ederse ve Sayın Cumhurbaşkanımız da uygun görürse o bizim uhdemize geçer. Yoksa biz Bakanlık olarak gelip de İstanbul'da inisiyatif alarak metro yapma yetkisine sahip değiliz. O zaman talep edilecek. Şimdiye kadar talep edildi, biz de gereğini yaptık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz her zaman İstanbul ve İstanbulluların yanındayız. İstanbulluların ihtiyaçlarına cevap veren, hızlı, emniyetli ve konforlu ulaşım ağını tesis edene kadar da çalışacağız." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığı'nın sahur programına katıldı. (Takvim.com.tr)Bakan Uraloğlu, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığı'nın sahur programına katıldı. (Takvim.com.tr)

Çamlıca Kulesi'ne de konuşmasında yer veren Uraloğlu, Çamlıca tepelerindeki 33 tane dağınık demir yığınını kaldırdıklarını ve yerine dünyada bir ilki başararak aynı anda 100 FM radyo yayını yapabilen Çamlıca Kulesi'ni inşa ettiklerini anımsattı. Uraloğlu, "Hem iletişimi güçlendirdik hem de İstanbul'a yakışır, zarif bir eser kazandırdık. Üstelik 13 Şubat'ta Çamlıca Kulesi'nde DAB+ yayınlarımızı yani yeni nesil dijital radyoculuğu başlatarak Türkiye'nin yayıncılık ve iletişim tarihinde yeni bir dönemi de başlattık. Hiç boş FM frekansı bulunmayan İstanbul'a bu yeni teknoloji sayesinde 448 yeni frekansı sağladık. Artık insanımız radyodan kristal netliğinde bir ses deneyimi yaşıyor." şeklinde konuştu.

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