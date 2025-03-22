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Bingöl'de minibüs şarampole devrildi! 9 kişi yaralandı

Bingöl'ün Genç ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi :22 Mart 2025 , 12:28 Güncelleme Tarihi :22 Mart 2025 , 12:42
Bingöl’de minibüs şarampole devrildi! 9 kişi yaralandı

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Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen, bir şirkete ait minibüs, kar yağışının etkili olduğu Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Şehitköy mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, araçtaki 9 işçi yaralandı.

Bingöl'de minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı. (İHA)Bingöl'de minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı. (İHA)



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi ile Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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