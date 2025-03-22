Bingöl’de minibüs şarampole devrildi! 9 kişi yaralandı

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen, bir şirkete ait minibüs, kar yağışının etkili olduğu Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Şehitköy mevkisinde şarampole devrildi.



Kazada, araçtaki 9 işçi yaralandı.